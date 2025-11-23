메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.11.23 18:05최종 업데이트 25.11.23 18:05

조국 "국민 하루 책임지겠다, 토지공개념 입법·보유세 정상화"

찬성 98.6%로 당대표에 압도적 당선... 차기 과제로 '불평등 완화' 내세우며 민주당에 '정치개혁' 쓴소리

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
조국 조국혁신당 신임 당대표가 23일 청주 오스코에서 열린 전당대회에서 당기를 흔들고 있다.
조국 조국혁신당 신임 당대표가 23일 청주 오스코에서 열린 전당대회에서 당기를 흔들고 있다. ⓒ 남소연

조국 전 비상대책위원장이 23일 조국혁신당 새 대표로 선출됐다. 단독 입후보한 조 전 비대위원장은 이날 98.6% 압도적인 찬성으로 당선했다(반대는 1.4%).

조 신임 대표는 이날 청주 오스코에서 열린 조국혁신당 2025 전국당원대회에서 찬반 투표를 통해 선출됐다. 마이크를 든 조 대표는 환한 미소를 보이며 "지금 우리 사회에 필요한 건, 더 많은 평등, 더 넓은 기회"라며 "조국혁신당은 '행복이 권리가 되는 나라', '사회권 선진국'으로 나아가야 한다"라고 강조했다.

조국혁신당은 당내 성폭력 사건 파장이 커지면서 지난 9월 7일 지도부가 총사퇴해 비상대책위로 전환됐다. 조 신임 대표 또한 이날 "우리는 창당 이후 가장 어려운 시기를 통과하고 있다", "솔직히 우리 앞에 놓인 환경은 나쁘다. 당 조직은 미미하고 지지율도 많이 떨어졌다"라며 이를 숨기지 않았다.

AD
그러면서도 그는 "지방선거가 다가오고 있다. (당원들이) 불안하고 두려우실 것"이라며 "'정치개혁 적당히 하라'고들 하지만, 이 말이 맞느냐. 우리가 달성할 시대적 과제를 위해선 1% 가능성만 있어도 포기하지 않고 끝까지 도전하겠다"라고 선언했다. "내년 6월 선거에서 지방정치 혁신을 위한 교두보를 만들겠다"라고도 약속했다.

조 신임 대표는 지난 19일 '당대표 후보자 혁신검증 대담회'에서도 성폭력 사건 관련 "근본적으로는 제가 조국혁신당을 창당한 주역으로서 무한 책임을 져야 할 사안"이라며 "당이 신생 정당이라, 내부를 혁신하고 역량을 키우는 건 제 몫이라고 생각한다. 이제 시작이다"라고 말했다.

조국혁신당은 당내 신고기구와 내부 교육 등 제도를 확충했다고 밝혔다. 앞서 비대위는 당내 혁신안을 4차례 발표하면서, 당내 쓴소리를 담당할 '직설위'를 비롯해 보편적 차별금지법 제정·임신 중단 법제화 등 진보적 의제를 차기 지도부에 제안한 바 있다(관련 기사: 임신 중단 법제화·비동의 강간죄 신설... '성평등 비전' 낸 혁신당 https://omn.kr/2g1bb ).

민주당에 일침 놓은 조국 "민주당 지도부, 약속 지키고 정치개혁 추진해야"

조국 조국혁신당 신임 당대표가 23일 청주 오스코에서 열린 전당대회에서 수락연설을 하고 있다.
조국 조국혁신당 신임 당대표가 23일 청주 오스코에서 열린 전당대회에서 수락연설을 하고 있다. ⓒ 남소연


조 신임 대표는 이날 민주당을 향한 일침도 놨다. 그는 "대선 전인 지난 4월, 국회 개혁 5당이 맺은 '원탁회의 선언문'을 기억하느냐. 그건 휴지 조각에 불과한 거냐", "민주당에 강력하게 촉구한다. 지금이라도 국민과의 약속을 지키고 개혁정당들과의 신뢰 회복에 나서라"고 요구했다. 원탁회의 선언문은 국회 내 교섭단체 기준을 완화하는 등의 내용을 담았다.

이어 "민주당 지도부가 계속 정치개혁 추진을 회피한다면, 조국혁신당은 개혁 야당들과 정치개혁 단일 의제로, '원 포인트 국회공동 교섭단체'를 추진하겠다. 나아가 광장의 시민들과 '정치개혁 공동행동'에 나서겠다"라고 목소리를 높였다. 현장 지지자들은 박수와 함성으로 화답했다.

조 신임 대표는 이날 당선 소감에서 "짧은 전당대회 기간이었지만, 저는 당원들의 삶에서 정치가 무엇을 해야 하는지 다시 배웠다", "골목 사장님들부터 농촌의 청년, 소매·유통·제조업에 이르기까지 당원들의 다양한 삶을 마주했다. 그분들의 목소리를 빠짐없이 기록했다. 그분들의 치열한 삶에 응답하도록 (차후) 당의 정책을 준비하겠다"라고 약속했다.

"조국혁신당 대표가 된 오늘, 저는 정치를 이렇게 말하고자 합니다. '정치는 국민의 하루를 책임지는 것이다!'"

이어 ▲토지공개념 입법화 및 행정수도 이전 ▲보유세 정상화 ▲토지주택은행 설립 ▲전세사기 특별법 즉각 통과도 새롭게 제시했다.

혁신당 최고위원으로는 신장식·정춘생 의원이 각각 당선했다. 차기 지도부는 조 대표와 서왕진 원내대표, 신장식·정춘생 최고위원, 지명직 최고위원 1명, 총 5명으로 구성될 예정이다.

조국 조국혁신당 신임 당대표가 23일 청주 오스코에서 열린 전당대회에서 신장식, 정춘생 신임 최고위원과 함께 인사하고 있다.
조국 조국혁신당 신임 당대표가 23일 청주 오스코에서 열린 전당대회에서 신장식, 정춘생 신임 최고위원과 함께 인사하고 있다. ⓒ 남소연


#조국#조국혁신당#성비위

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

유성애 (findhope) 내방
  • 트위터

    • 정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

    이 기자의 최신기사"계엄 사과하자" 당내 요구에도 국힘 지도부 "사죄할 건 이재명"
    사진
    남소연 (newmoon) 내방

    오마이뉴스 사진부 기자입니다.

    이 기자의 최신기사[오마이포토] 조국혁신당 새 대표로 선출된 조국

    독자의견1

    연도별 콘텐츠 보기