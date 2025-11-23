조국 "국민 하루 책임지겠다, 토지공개념 입법·보유세 정상화"

조국 전 비상대책위원장이 23일 조국혁신당 새 대표로 선출됐다. 단독 입후보한 조 전 비대위원장은 이날 98.6% 압도적인 찬성으로 당선했다(반대는 1.4%).
조 신임 대표는 이날 청주 오스코에서 열린 조국혁신당 2025 전국당원대회에서 찬반 투표를 통해 선출됐다. 마이크를 든 조 대표는 환한 미소를 보이며 "지금 우리 사회에 필요한 건, 더 많은 평등, 더 넓은 기회"라며 "조국혁신당은 '행복이 권리가 되는 나라', '사회권 선진국'으로 나아가야 한다"라고 강조했다.
조국혁신당은 당내 성폭력 사건 파장이 커지면서 지난 9월 7일 지도부가 총사퇴해 비상대책위로 전환됐다. 조 신임 대표 또한 이날 "우리는 창당 이후 가장 어려운 시기를 통과하고 있다", "솔직히 우리 앞에 놓인 환경은 나쁘다. 당 조직은 미미하고 지지율도 많이 떨어졌다"라며 이를 숨기지 않았다.
그러면서도 그는 "지방선거가 다가오고 있다. (당원들이) 불안하고 두려우실 것"이라며 "'정치개혁 적당히 하라'고들 하지만, 이 말이 맞느냐. 우리가 달성할 시대적 과제를 위해선 1% 가능성만 있어도 포기하지 않고 끝까지 도전하겠다"라고 선언했다. "내년 6월 선거에서 지방정치 혁신을 위한 교두보를 만들겠다"라고도 약속했다.
조 신임 대표는 지난 19일 '당대표 후보자 혁신검증 대담회'에서도 성폭력 사건 관련 "근본적으로는 제가 조국혁신당을 창당한 주역으로서 무한 책임을 져야 할 사안"이라며 "당이 신생 정당이라, 내부를 혁신하고 역량을 키우는 건 제 몫이라고 생각한다. 이제 시작이다"라고 말했다.
조국혁신당은 당내 신고기구와 내부 교육 등 제도를 확충했다고 밝혔다. 앞서 비대위는 당내 혁신안을 4차례 발표하면서, 당내 쓴소리를 담당할 '직설위'를 비롯해 보편적 차별금지법 제정·임신 중단 법제화 등 진보적 의제를 차기 지도부에 제안한 바 있다(관련 기사: 임신 중단 법제화·비동의 강간죄 신설... '성평등 비전' 낸 혁신당 https://omn.kr/2g1bb
).
민주당에 일침 놓은 조국 "민주당 지도부, 약속 지키고 정치개혁 추진해야"
조 신임 대표는 이날 민주당을 향한 일침도 놨다. 그는 "대선 전인 지난 4월, 국회 개혁 5당이 맺은 '원탁회의 선언문'을 기억하느냐. 그건 휴지 조각에 불과한 거냐", "민주당에 강력하게 촉구한다. 지금이라도 국민과의 약속을 지키고 개혁정당들과의 신뢰 회복에 나서라"고 요구했다. 원탁회의 선언문은 국회 내 교섭단체 기준을 완화하는 등의 내용을 담았다.
이어 "민주당 지도부가 계속 정치개혁 추진을 회피한다면, 조국혁신당은 개혁 야당들과 정치개혁 단일 의제로, '원 포인트 국회공동 교섭단체'를 추진하겠다. 나아가 광장의 시민들과 '정치개혁 공동행동'에 나서겠다"라고 목소리를 높였다. 현장 지지자들은 박수와 함성으로 화답했다.
조 신임 대표는 이날 당선 소감에서 "짧은 전당대회 기간이었지만, 저는 당원들의 삶에서 정치가 무엇을 해야 하는지 다시 배웠다", "골목 사장님들부터 농촌의 청년, 소매·유통·제조업에 이르기까지 당원들의 다양한 삶을 마주했다. 그분들의 목소리를 빠짐없이 기록했다. 그분들의 치열한 삶에 응답하도록 (차후) 당의 정책을 준비하겠다"라고 약속했다.
"조국혁신당 대표가 된 오늘, 저는 정치를 이렇게 말하고자 합니다. '정치는 국민의 하루를 책임지는 것이다!'"
이어 ▲토지공개념 입법화 및 행정수도 이전 ▲보유세 정상화 ▲토지주택은행 설립 ▲전세사기 특별법 즉각 통과도 새롭게 제시했다.
혁신당 최고위원으로는 신장식·정춘생 의원이 각각 당선했다. 차기 지도부는 조 대표와 서왕진 원내대표, 신장식·정춘생 최고위원, 지명직 최고위원 1명, 총 5명으로 구성될 예정이다.