말하지 않으면 바뀌지 않는다... 230명 머리 맞댔다

큰사진보기 ▲국제개발협력 일자리 생태계 개선을 위한 3차 공론장: 말하지 않으면 바뀌지 않는다’ 포스터국제개발협력 일자리 생태계 개선을 위한 3차 공론장: 말하지 않으면 바뀌지 않는다’ 포스터 ⓒ 홍은혜 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲학계·공공·민간, 각자의 시각에서 제기된 구조적 과제들에 대해 패널들이 이야기하고 있다학계·공공·민간, 각자의 시각에서 제기된 구조적 과제들에 대해 패널들이 이야기하고 있다. ⓒ 홍은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲국제개발협력 일자리 생태계 개선을 위한 3차 공론장: 말하지 않으면 바뀌지 않는다' 참여자'국제개발협력 일자리 생태계 개선을 위한 3차 공론장: 말하지 않으면 바뀌지 않는다' 오프라인 참여자 ⓒ 홍은혜 관련사진보기

지난 21일, 서울 종로구 프롬메타에서 '국제개발협력 일자리 생태계 개선을 위한 3차 공론장: 말하지 않으면 바뀌지 않는다'에서 국제개발협력 분야 일자리 구조의 본격적인 개선 논의가 한층 구체화됐다.올해 5월과 8월 열린 1·2차 공론장에 이어 진행된 이번 자리는 민·관·학이 함께 참여한 공개적 논의의 장으로, 온·오프라인에서 총 230여 명이 참석하며 현장 종사자들의 높은 관심을 반영했다.이번 공론장은 사회적협동조합 공적인사적모임(이하 공사모)과 국제개발협력학회 개발협력 생태계 특별위원회(생특위)가 공동 주최했다. 공사모는 국제개발협력 분야 청년 활동가들이 모여 형성한 커뮤니티로, 올해 사회적협동조합 인가를 획득하며 생태계 개선 활동을 제도화했다. 생특위는 올해 3월 발족 이후 국제개발협력 일자리에 대한 구조적 문제를 발굴하고 개선 방향을 체계화하는 데 주력해왔다.공사모 오의석 대표는 개회 발언에서 "지난 두 차례 공론장에서 업계의 문제를 구조화하고 해결 방향에 대한 공감대를 형성할 수 있었다"고 평가했다. 또한 "예상보다 훨씬 폭넓은 참여가 이어지며 변화의 필요성에 대한 집단적 의지가 확인됐다"고 강조했다.1차 공론장에서는 주니어 실무자들이 겪는 노동환경 문제를 중심으로 현장의 고충을 정리했고, 2차 공론장에서는 시니어·관리자급 전문가들이 보다 실질적인 해결책을 제안했다. 이번 3차 공론장은 그동안 도출된 문제의식과 방향성을 토대로 타운홀 방식의 전환적 공론장으로 진행됐다는 점에서 의미가 크다.이날 토론에는 학계와 공공기관, 민간 실무자가 참여해 국제개발협력 일자리 개선을 위한 핵심 과제를 제시했다.곽재성 경희대학교 국제대학원 교수(국제개발협력학회 회장)는 "기관이 아무리 많은 사업을 수행해도 일자리의 양과 질이 개선되지 않는 구조적 문제가 존재한다"고 지적했다. 또한 "관이 씨앗을 뿌려주는 단계는 지났고, 이제는 시장이 자생력을 갖도록 설계하는 과정이 필요하다"며 민간 생태계 강화의 필요성을 강조했다.코이카(KOICA) ODA 연구교육원의 김경열 과장은 국제개발협력 일자리가 공공기관 중심 구조에 지나치게 의존하고 있다고 진단했다. 그는 "공공의 투입도 필요하지만, 생태계를 지속시키는 힘은 결국 민간의 '잡 크리에이션' 마인드에서 나온다"고 제안하며, 공공 차원의 재정 설계 또한 생태계 전체에 미칠 영향을 고려해야 한다고 말했다.공사모 이은샘 상임이사는 민간의 자생력 부족을 구조적 문제로 지적했다. 그는 "현재의 생태계에서는 공공주체에 과도한 역할이 집중되어 민간이 주체적으로 일자리 창출을 시도하기도 어렵다"고 말하며, 국가 차원에서 개발협력의 목적과 철학을 명확히 설계하고, 그 목적을 실현할 수 있는 일자리 모델을 재정립해야 한다고 강조했다.공사모와 국제개발협력학회 생특위는 오는 12월 11일 연세대학교에서 열리는 '2025 국제개발협력학회 동계학술대회'에서 올해 공론장 연구 결과를 공식 발표한다. 또한 내년부터는 상시 공론장 개설과 함께 '국제개발협력 진흥법(가칭)' 제정 논의를 본격화할 계획이다.