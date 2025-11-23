메뉴 건너뛰기

25.11.23 16:21최종 업데이트 25.11.23 16:21

네팔 이주민들, 자국 음식 먹으며 "향수 달랬어요"

경남이주민센터-경남네팔교민회, 23일 오후 "자국음식잔치" 열어

경남네팔교민회는 23일 오후 경남이주민센터 강당에서 ‘자국음식잔치’를 열었다.
"최강 네팔. 맘프 참여에 섬풀너마 덧네밧(여러분 감사합니다)."

23일 오후 경남이주민센터 강당에 네팔인들이 모여 이같이 인사했다. 지난 10월 창원에서 열렸던 다문화추축제 '맘프'에서 성황을 이룬 네팔 이주민들이 행사의 성공을 자축하고 한 해를 마무리하는 잔치를 벌인 것이다.

경남네팔교민회(대표 머거러 둔 바두러)가 "STX와 함께하는 외국인주민 자국음식잔치"를 열었다.

AD
네팔 이주민 등 100여 명이 모여 닭고기카레, 어짜르(토마토 소스), 달러(콩국), 파퍼드(콩가루 튀김) 등 전통음식을 푸짐하게 차려 놓고 나눠 먹으며 고향의 향수를 달랬다. 또 전통 춤 공연이 잔치의 흥을 돋우었다.

머거러 둔 바두러 대표는 "교민들이 열심히 참여해서 맘프 축제가 성공했다. 무척 감사하다"라고 말했다. 이철승 경남이주민센터 대표도 감사 인사를 전했다.

올해 맘프 축제 거리행진 때 네팔인들은 살아있는 여신 '쿠마라'를 등장시켰고, 전통복식 '네와르'를 갖추어 입고 행진해 관심을 끌기도 했다.

외국인 자국음식 잔치는 2016년 이후 STX복지재단 후원으로, 10여개 나라별 공동체가 순회하며 연중 행사로 열고 있다.

경남네팔교민회는 23일 오후 경남이주민센터 강당에서 ‘자국음식잔치’를 열었다.
경남네팔교민회는 23일 오후 경남이주민센터 강당에서 ‘자국음식잔치’를 열었다.
경남네팔교민회는 23일 오후 경남이주민센터 강당에서 ‘자국음식잔치’를 열었다.
경남네팔교민회는 23일 오후 경남이주민센터 강당에서 ‘자국음식잔치’를 열었다.
