네팔 이주민들, 자국 음식 먹으며 "향수 달랬어요"

큰사진보기 ▲경남네팔교민회는 23일 오후 경남이주민센터 강당에서 ‘자국음식잔치’를 열었다. ⓒ 경남이주민센터 관련사진보기

"최강 네팔. 맘프 참여에 섬풀너마 덧네밧(여러분 감사합니다)."23일 오후 경남이주민센터 강당에 네팔인들이 모여 이같이 인사했다. 지난 10월 창원에서 열렸던 다문화추축제 '맘프'에서 성황을 이룬 네팔 이주민들이 행사의 성공을 자축하고 한 해를 마무리하는 잔치를 벌인 것이다.경남네팔교민회(대표 머거러 둔 바두러)가 "STX와 함께하는 외국인주민 자국음식잔치"를 열었다.네팔 이주민 등 100여 명이 모여 닭고기카레, 어짜르(토마토 소스), 달러(콩국), 파퍼드(콩가루 튀김) 등 전통음식을 푸짐하게 차려 놓고 나눠 먹으며 고향의 향수를 달랬다. 또 전통 춤 공연이 잔치의 흥을 돋우었다.머거러 둔 바두러 대표는 "교민들이 열심히 참여해서 맘프 축제가 성공했다. 무척 감사하다"라고 말했다. 이철승 경남이주민센터 대표도 감사 인사를 전했다.올해 맘프 축제 거리행진 때 네팔인들은 살아있는 여신 '쿠마라'를 등장시켰고, 전통복식 '네와르'를 갖추어 입고 행진해 관심을 끌기도 했다.외국인 자국음식 잔치는 2016년 이후 STX복지재단 후원으로, 10여개 나라별 공동체가 순회하며 연중 행사로 열고 있다.