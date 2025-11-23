울산 동구 '하청노동자 지원조례', 지방의회 우수사례 '대상' 수상

▲울산 동구의 하청노동자 지원조례가 지난 21일 행정안전부 주관으로 열린 전국지방의회 우수사례 경진대회에서 대상을 수상했다. 조례를 통과 시키고 박문옥 의원의 발표로 대상을 수상한 동구의원들이 대상 수상 현수막을 들고 있다. ⓒ 울산동구의회 관련사진보기