군부 집권 미얀마 내 '가짜 선거 반대 시위' 계속

큰사진보기 ▲미얀마 카렌주에서 청년들이 '가짜선거 반대 시위'를 벌였다는 현지 언론 보도. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구에서 있었던 미얀마 민주화 시위. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲부평역 앞 미얀마 피란민 돕기 모금운동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

쿠데타를 일으켜 집권한 미얀마 군사정권이 국회의원을 새로 뽑는 총선거를 오는 12월부터 내년 1월 사이 네 차례 실시하기로 하고 준비에 들어간 가운데, 시민들이 '가짜선거'라며 저항하고 있는 것으로 알려졌다.23일 미얀마연방민주주의승리연합(MFDMC), 한국미얀마연대, 미얀마군부독재타도위원회, 미얀마민주주의네트워크는 현지언론 보도와 민주진영 국민통합정부(NUG), 소수민족군의 발표를 종합해 '가짜선거 반대 시위' 등 다양한 소식을 전했다.군사정권의 군대와 이에 맞서는 시민방위군(PDF), 소수민족 무장세력 사이에 전투가 벌어지면서 민간인 희생이 늘어나고 피란민도 계속 생겨나고 있다. 한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가와 이주노동자들이 고국의 봄혁명을 염원하며 피란민 돕기 모금운동을 벌이고 있다.총선 반대 목소리가 미얀마 내부에서 계속 나오는 것으로 알려졌다. MFDMC는 카렌주에서 청년들이 군부의 가짜 선거에 반대하는 시위를 벌였다는 현지 언론 보도가 있었다고 전했다.카렌주 한 지역에서 청년들이 "미얀마 군부 최고기구인 국가행정평의회(SAC)의 불법적인 가짜 선거에 반대한다"며 '선거 거부 시위'를 벌였다는 보도가 22일에 있었다는 것이다.청년들은 "쿠데타로 권력을 빼앗은 폭력적 SAC가 오는 12월 28일 실시하려는 이른바 '국민과 정당 선거'는 불법적인 가짜 선거에 불과하다. 군부가 정치적 출구를 마련하기 위한 하나의 술책일 뿐이다"라고 주장했다는 것이다.또 청년들은 "SAC의 '국민과 정당 선거'에 참여하는 것은 군부 독재의 독을 퍼뜨리는 것과 같으며, 총칼로 나라를 지배하는 군부를 더욱 오래 가도록 만들고, 국내에 뿌리 깊게 자리한 갈등 또한 더욱 깊어질 것"이라고 밝혔다는 것이다.카렌주 시위 청년들은 시민들에게 "당신의 한 표가 수많은 사람을 죽일 수 있다는 사실을 알고 있느냐", "당신의 표로 살인의 면허를 주지말라", "폭력적 군부 탄압 아래에서는 공정한 선거는 절대 존재할 수 없다", "가짜 선거에 표를 주지 말고 보이콧 하라", "전쟁범죄를 저지르는 자들에게 선거를 치를 권리는 없다"라고 외쳤다고 MFDMC가 전했다.또 청년들은 "역사의 죄인이 되지 않기 위해 가짜 선거에 반대하자", "불법·가짜 선거를 시민의 힘으로 분쇄하자", "불법적인 가짜 선거를 보이콧하고, 당당하게 연방민주주의의 길로 나아가자", "군부 독재 체제를 완전히 종식하기 위해 국민 모두가 함께 투쟁하자"라고 시민들한테 호소했다는 것이다.현지 언론은 카렌주 청년들이 손팻말을 들고 시위하는 장면의 사진을 게재했다. 사진 속에는 촛불로 '선거 거부(NO VOTE)'라는 글자를 만들어 보인 장면도 들어 있었다.다른 현지 언론은 군부가 대학생들한테 해당 선거구에서 사전투표를 하도록 강요하고, 투표를 마쳐야 학교에 출석할 수 있다는 압박을 가하고 있다고 보도했다.MFDMC는 "여러 대학에 따르면 군 선거관리위원회 산하 관련 부처들은 '사전투표를 완료한 대학생만 학교에 들어올 수 있다'고 공지한 사실이 학생들을 통해 확인됐다"라며 "군 선거관리위원회는 대학생들이 유권자 명부에 등재된 마을 선거관리 하부 사무소에서 국민등록증과 입학증명 등을 제시하고 사전투표를 해야 한다고 발표했다"라고 현지 언론이 보도했다고 전했다.현지 언론은 "군정은 자신의 가짜 선거에서 학생들의 투표권이 사라지지 않도록 한다는 명목으로, 선거구 밖에 있는 대학생들에게 11월 17일부터 21일까지 사전투표를 해야 한다고 강압적으로 지시했다고 알려졌다"라고 밝혔다는 것이다.이런 가운데 미얀마에서는 전투가 계속 벌어지고 있다. 만달레이주 민창시 타웅타 인근의 한 마을에 지난 21일 오전 군부의 폭격이 있었고, 이어 지상군이 진입했으며, 이때 도망치지 못한 승려(불교) 1명이 사망했다고 현지 언론이 보도했다고 MFDMC가 전했다.이 마을을 포함한 주변 여러 마을의 주민들이 군 공격을 피해 집을 떠나 피난 길에 올랐다는 것이다. 현지 언론은 폭격을 맞은 마을의 처참한 모습을 담은 여러 사진을 보도하기도 했다.한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가와 이주노동자들이 이번 주말에 부평역 앞과 대구에서 모여 피란민 돕기 모금 운동을 벌였다. 대구에서는 여러 사람들이 모여 "미얀마 민주화 승리"라고 쓴 손펼침막을 들고 서 있기도 했다.미얀마에서는 2021년 2월 1일 군부쿠데타가 발생했다.