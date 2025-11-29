병실 찾아 삼만리, 간병 7년차 '재활 난민'의 현실

뇌졸중으로 와상환자가 된 아빠를 7년차 가족간병 하는 미혼딸입니다. 오랜 기간 병원을 돌아다니며 간병을 하고 사는 이야기를 씁니다.

"은영아, 큰일 났다! 병원에서 이달 14일까지 나가라고 한다. 어쩌면 좋으니..."

"엄마, 그게 무슨 소리야 갑자기?"

"몰라, 병원에서 무조건 이달 14일까지 퇴원하라고 했어. 어제 입원한 환자도 예외 없고 병원에 오기로 되어있는 환자도 지금은 못 온다며 다른 병원을 알아보라고 지금 주치의가 얘기하고 갔다."

큰사진보기 ▲14살 노견과 대부도 여행가는 차 안전원일정이 남아 있어 반려견을 데리고 오랜만에 가는 여행이었다. ⓒ 감은영 관련사진보기

"이게 대체 무슨 일이야... 말도 안 돼."

"언니, 얼른 ○○병원에 전화해 보자. 우리 같은 사람 많을 테니까 지금 전화해서 입원 날짜 받아두자."

"음... 입원이 어려우실 것 같은데요. 죄송하지만 다른 병원 알아보셔야 할 것 같습니다."

"정 갈 곳 없으면 그냥 집에 가자. 우리 코로나 때 집에 있어봤잖아. 뭐가 걱정이야 가면 되지!"

큰사진보기 ▲병원을 돌아다니는 재활 난민의 현실. ⓒ marceloleal80 on Unsplash 관련사진보기

"안녕하세요! 며칠 전 전화로 입원 상담했던 보호잔데요. 지금 혹시 자리가 있을까요?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 SNS에도 실립니다.

지난 10월 중순, 전화를 받은 건 대부도로 가는 차 안이었다. 겨울이 오기 전 날이 좋을 때 얼른 다녀오자며 14살 노견을 데리고 1박2일 동생과 여행을 가던 중이었다.퇴원 예정일이 약 한 달 정도 남아있는 시점이었다. 그래서 전원 전 여유롭게 다녀 오자며 마음먹고 간 여행이었다.엄마와 통화가 끝난 후 나와 동생은 '멘붕'이 되었다.부랴부랴 다음 병원으로 입원을 생각해두었던 ○○병원에 전화를 걸었다. 지난해에 요양 병원으로 옮기기 전까지 수년간 입원을 했던 병원이기에 당연히 이번에도 입원이 가능할 거라고 생각했지만 그건 나만의 착각이었다.병원 원무과 담당 직원의 말인즉, 해당 병원에 온 지가 2년이 넘었고(2023년도가 마지막), 이젠 병원도 신규 환자 위주로 입원 환자를 받고 있어 아빠는 입원이 안 될 것 같다는 이야기였다. 눈앞이 캄캄해졌다. 왜 당연히 받아줄 거라 생각했을까? 마음이 조급해졌지만 병원에서 혼자 발을 동동거리고 있을 엄마에겐 당장 이 얘기를 전해주지는 않았다.여행지에서 일찍 집으로 돌아온 동생과 나는 서둘러 인터넷을 뒤져 요양병원 목록들을 뽑았다. 집 근처 3곳, 현재 입원한 병원 근처 3곳 정도를 추리고 지하철로 최소한의 시간 소요가 되도록 동선을 짰다. 각 병원들의 홈페이지를 열고 전화를 해서 대략적인 병원 상황을 확인한 뒤 입원 상담 예약을 했다.다음날, 옷을 든든히 입고 아침 일찍 집을 나섰다. 첫날은 집 근처 병원 3곳을 돌았다. 생각보다 병원들이 크고 깨끗한 느낌이었다. 안내해 주시는 분도 친절하고 마음에 들었지만 마지막 대답은 "안타깝게도 개인 간병 석션실(가래를 스스로 뱉지 못해 석션 기계를 이용해 가래를 흡인하는 환자들이 입원하는 병실)이 현재 자리가 없습니다"였다. 점심을 먹고 찾아간 나머지 2곳도 마찬가지였다.대개 요양병원은 거의 '공동 간병'을 하는 병실 위주로 되어 있다. 규모가 제법 큰 병원이지만 간병인 1~2명이 환자 4~6명을 케어하는 '공동간병' 병실이 대부분이었다. 게다가 석션과 기저귀를 하는 아빠와 같은 중증 환자는 무조건 공동 간병을 하는 '집중 치료방'으로 가야 한다고 했다. 꼭 개인 간병을 하려면 1인실을 써야 하는데, 비용을 물으면 하루에 20만 원, 한 달이면 600만 원 정도가 나온다고 했다.다음날 찾아간 병원 역시 병실이 없다는 이유로 퇴짜를 맞았고, 두 번째 병원은 병실은 있으나 화장실에서 변을 보고 보호자가 부축을 해주면 걸을 수 있는 경증 환자들과 같은 방을 써야 한다고 했다. 마지막 한 곳은 병원 컨디션이 너무 좋지 않아서 가고 싶지 않았다. 이틀 동안 2만보씩 걸었다. 몸도 힘들고 마음도 지쳐서 집에 오자마자 침대에 쓰러지듯 누웠다.왜 이렇게 개인 간병을 할 수 있는 병원이 없을까? 오래된 환자들은 다 어디에 있는 걸까? 공동간병이 답일까? 하지만 표현을 할 수 있는 환자면 모를까. 아프면 아프다 표현하지 못하고, 얼마 전에도 갑작스레 경련을 했고, 피부도 예민하고, 강직도 심해 보호자인 나도 가끔 힘에 부치는 환자인 아빠다. 그런 아빠를 1명의 간병인이 여러 명의 환자를 보는 공동 간병 병실로 입원 시키는 건 아직 나의 계획에는 없다.동생에게 말은 이렇게 했지만 전동 침대와 여러 운동기구들을 대여하고 방 배치를 또 어떻게 바꿔야 하나 등등을 생각하니 까마득했다.마지막으로 딱 한 곳만 더 가보기로 했다. 통화를 했을 때 당장 입원할 병실은 없지만 다음 달 초 정도에 자리가 날 '수도' 있을 것 같으니 그때 다시 전화를 한번 해보라고 했던 병원이다. 병실이 있다는 가능성이 희박했지만 혹시 모르니 얼굴 도장이라도 찍어 놓자며 동생을 데리고 출발을 했다. 정말 지푸라기라도 잡는 심정이었다.다음 날, 병원에 도착하니 어르신들 무료 독감 접종으로 병원이 분주하다. 소란스러운 가운데 얼른 데스크에 가서 이야기를 했다.다행히 원무과 직원 분은 나와 통화한 걸 기억하고 있었고, 서류를 찾더니 마침 개인 간병에 석션 할 수 있는 방에 자리가 딱 하나 남아 있다고 했다. 그 자리에 입원해 있던 환자가 갑자기 상태가 안 좋아져서 며칠 전 대학병원의 응급실로 갔다고 한다. 아... 누군가의 불행은 이렇게 다른 누군가에겐 한 줄기 희망의 빛으로 돌아온다. 슬프지만 이게 병원을 돌아다니는 재활 난민의 현실이다.병실 호수를 듣고 올라가서 보니 끝자리인 화장실 옆자리다. 오케이. 생각보다 자리도 꽤 넓고, 깨끗하다. 동생과 속닥속닥 하니 병실의 다른 간병인 분이 이 자리도 금방 나가는 자리라며 올 거면 원무과에 예약을 하고 가란다. 동생과 나는 이제 선택지가 없다는 걸 알고 있기에 1층으로 얼른 내려가서 입원을 할 테니 자리를 보전해달라고 얘기를 하고 일주일 뒤로 입원 날짜를 잡고 나왔다.휴... 온몸의 맥이 탁 풀렸다. 다만 한 가지 걸리는 건 이 요양병원에는 이송 요원이 없다. 힘이 없는 엄마가 아빠를 침대에서 휠체어로 옮기는 걸 혼자 할 수 없기에 병원에 와상 환자를 옮길 때 사용하는 '이동식 전동 리프트'를 구매하기 위한 '보장구 처방전 을 요청해두었다. 이 넓은 땅 덩어리에 병원들은 참 많은데, 아빠 같은 중증 환자들이 맘 편히 입원해서 치료를 받을 수 있는 병원은 왜 이리 없는 걸까?정부는 지난 9월 국민의 간병 의료비 부담을 덜기 위해 간병비 '급여화' 방안 추진을 발표했다고 한다. 현재 환자를 24시간 간병 하는 개인 간병인 비용은 '비급여'다. 즉, 300만~400만 원 하는 간병인 비용을 보호자가 오롯이 100% 지급 해야 하는데, 이를 정부에서 급여화를 해주어 본인 부담률을 30% 수준으로 경감해 주겠다는 방안이다. 다만 1대1 개인 간병이 아닌 공동 간병을 기준으로 추진되며, '의료 중심 요양병원' 위주로 선정해 내년 상반기부터 시행할 예정이라고 한다.우선 정부 차원에서 '간병비'에 대한 논의가 나왔고 이에 대한 한 발자국을 내디딘 것은 반길 만한 일이다. 어느 한 사람도 피해 가지 못할 늙음에 대해 우리 모두가 준비해야 할 '돌봄, 요양, 간병'의 시간이 올 것이기 때문이다. 법안이 나오고 세부 과정이 준비된다고 하더라도, 현장 곳곳에 피부로 와 닿기까지는, 또 우리처럼 1인 간병을 원하는 이들에게까지 그 온기가 내려오려면 긴 시간이 걸리지 않을까 싶다.그날까지는 지금처럼 '또다시 병원에서 갑자기 나가라고 하지는 않을까?' '혹시나 위급 상황이 생기면 상급병원의 응급실에서 아빠를 잘 받아줄까?' '지금처럼 아빠를 간병하면서 사회적으로 고립되어 있는 우리 가족이 그때까지 잘 버틸 수 있을까?' 하는 고민은 계속될 것 같다.어찌 됐건, 다행히 전원할 병원의 병실도 확인했고, 전원 날짜도 나왔고, 어마어마한 짐들을 차로 옮겨줄 제부의 연차 일정도 확정되었다. 새로운 병원에서 아빠를 간병할 최상의 컨디션을 위해서 부랴부랴 나도 독감 주사도 맞고, 건강 관리도 하면서 마음의 준비를 단단히 해두어야 한다.이렇게 또 하나의 산을 넘었다. 7년여의 병원 생활을 하면서 이제는 덤덤해질 법도 한데 이번처럼 가끔씩 예상치 못한 일들이 생기면 다시 초보 보호자 마냥 당황하게 된다. 하지만 늘 그래왔듯 머리를 맞대고 방법을 찾다 보면 결국엔 해결을 하게 되더라. 조마조마했던 며칠이 꿈같이 느껴진다. 오늘은 두 발 뻗고 맘 편히 잘 수 있겠다.