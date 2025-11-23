정치부산경남한줄뉴스 25.11.23 13:42ㅣ최종 업데이트 25.11.23 13:43 민주당 이옥선 '마산합포'위원장, 창원시장 선거 출마선언 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 창원시의원과 경남도의원을 지낸 이옥선 더불어민주당 마산합포지역위원장은 "창원을 바꿀 새로운 사람"이라는 기치를 내걸고, 26일 오전 창원시청 앞에서 '창원시장선거 출마선언'한다. 마산에서 태어난 이옥선 위원장은 월포초, 의신여중, 제일여고와 덕성여대 약대를 나와 마산창원여성노동자회 설립하는 등 노동운동을 이끌기도 했다. 큰사진보기 ▲이옥선 위원장, 창원시장선거 출마선언. ⓒ 이옥선 관련사진보기 #이옥선 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남교육감선거 '민주노총 예비후보'들 출판기념회 갤러리 오마이포토 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 1/12 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.