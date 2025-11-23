민주당 이옥선 '마산합포'위원장, 창원시장 선거 출마선언

큰사진보기 ▲이옥선 위원장, 창원시장선거 출마선언. ⓒ 이옥선 관련사진보기

창원시의원과 경남도의원을 지낸 이옥선 더불어민주당 마산합포지역위원장은 "창원을 바꿀 새로운 사람"이라는 기치를 내걸고, 26일 오전 창원시청 앞에서 '창원시장선거 출마선언'한다.마산에서 태어난 이옥선 위원장은 월포초, 의신여중, 제일여고와 덕성여대 약대를 나와 마산창원여성노동자회 설립하는 등 노동운동을 이끌기도 했다.