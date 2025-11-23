경남교육감선거 '민주노총 예비후보'들 출판기념회

큰사진보기 ▲전창현 경남교육포럼 상임대표의 출판기념 행사 ⓒ 경남교육포럼 관련사진보기

큰사진보기 ▲송영기 포럼사람과교육 대표의 출판기념 행사 ⓒ 포럼사람과교육 관련사진보기

2026년 6월 지방선거 때 치러지는 경남도교육감선거를 앞두고 '민주노총 경남본부 예비후보'로 등록한 전창현 (사)경남교육포럼 상임대표와 송영기 포럼사람과교육 대표가 각각 책을 펴내 같은 날 출판기념회를 열었다.전창현 대표는 22일 오후 창원컨벤션센터 제3전시장에서 책 <사람이 길이 된다>, 송영기 대표도 이날 오후 국립창원대 가온홀에서 책 <한 아이도 포기하지 않았다> 출판기념회를 각각 열었다.'민주노총 경남본부 예비후보'로 등록한 김준식 전 진주지수중학교 교장은 책 <교육, 그 빛나는 이름>을 내고 오는 12월 2일 저녁 경상국립대 칠암캠퍼스 산학협력관에서 출판기념행사를 연다.전창현 대표는 민주화운동, 노동운동, 교육 행정, 교육활동 보호, 지역 교육협력체계 구축 등 40여 년에 걸친 삶과 실천을 담은 책을 펴냈다.전 대표는 "누군가의 곁을 지키는 일이 교육의 시작이자 끝"이라는 철학을 바탕으로 교육의 공공성·현장성·연대성에 기반을 둔 미래 교육의 방향을 제시하고 있다.행사에 참석한 박종훈 경남교육감은 축사에서 "전창현 대표는 오랜 시간 제 곁에서 경남교육의 여러 과제를 묵묵히 수행해 온 믿음직스럽고 성실한 분"이라며 "책 제목처럼 '사람이 길이 된다'라는 마음으로 앞으로도 흔들림 없이 걸어가 주길 바란다"라고 축하 인사를 전했다..김경수 대통령직속 지방시대위원회 위원장은 영상 축사를 통해 "전창현 대표는 제가 도지사로 재임하던 시절, 경남교육청과 경남도를 잇는 다리 역할을 하며 '통합교육추진단'을 구성하는 데 중심적 역할을 했다"라며 "그 과정에서 코로나 위기 극복에도 큰 힘이 되어주었다"라고 감사의 뜻을 표했다.이어 김 위원장은 "아이들의 미래는 우리 사회 모두가 함께 책임져야 한다"라며 "그 길을 굳건히 걸어갈 전창현 대표가 앞으로도 훌륭히 해낼 것이라 믿는다"라고 강조했다.독자와 대화에서 전창현 대표는 교권 보호, 돌봄, 지역 교육격차, 디지털 전환 등 핵심 교육 현안을 중심으로 이야기를 나누었다. 심도 있게 논의되었다.그는 "이 책은 한 사람의 기록이 아니라, 함께 걸어온 많은 이들의 발자취를 남기기 위한 것"이라며, "앞으로도 도민과 함께 경남교육의 미래를 흔들림 없이 만들어가겠다"라고 밝혔다.행사에는 정혜경 국회의원, 이병하 경남진보연합 상임대표, 엄대치 마산재향군인회장, 전희영 전 전국교직원노동조합 위원장, 유경종 민주노총 경남본부 수석부본부장, 이정식 한국노총 경남본부 상임부본부장이 참석했다. 김경수 전 경남도지사 배우자인 김정순 여사도 함께했다.또 양문석·진성준·이광희·조계원·임오경·김문수 국회의원이 축하 영상, 민홍철·김정호 국회의원이 축전, 김현·박해철·문대림 국회의원은 축기를 보내왔다.송영기 대표는 35년간 교직생활을 하면서 겪었던 일과 교육 철학, 실천을 담은 책을 펴냈다. 이날 행사는 '교육의 본질은 무엇인가', '우리는 아이들을 어떻게 기억해야 하는가'에 대해 참석자들과 이야기를 나누는 내용으로 진행되었다.행사에서 박종훈 교육감은 축사를 통해 "송영기 교사는 늘 가장 어려운 곳에서 아이들을 바라보며 교육의 방향을 고민해 온 사람"이라며 "이 책은 한 교사의 기록을 넘어, 우리 교육이 어디로 가야 하는지를 묻는 중요한 이정표가 될 것"이라고 평가했다.정혜경 국회의원은 "교육은 제도가 아니라 사람을 향해야 한다는 사실을 다시 한 번 확인하는 자리였다"라며 "이 책은 교단의 경험을 넘어 우리 사회가 지켜야 할 약속을 담고 있다"라고 말했다.송영기 대표는 "저는 늘 교실에서 스스로에게 물었다. 나는 이 아이를 정말 포기하지 않고 있는가'라고 말이다. 공부를 잘하는 아이보다, 도움을 더 필요로 하는 아이 곁에 먼저 서고 싶었다. 이 책은 잘 가르쳤던 시간이 아니라, 함께 버텨냈던 시간의 기록이다"라고 말했다.또 송 대표는 "교육은 성적이 아니라 존재를 지켜주는 일이며, 한 아이의 삶에 끝내 등을 돌리지 않는 어른이 있는 것, 그것이 제가 믿는 교육의 시작이자 끝이다"라고 덧붙였다.행사 마지막 순서로 진행된 '편지 낭독'에서 송 대표는 제자들에게 보내는 손편지를 직접 읽으며 "넘어져도 다시 일어날 수 있다고 말해 주는 어른이 되고 싶었다"라고 말했다.행사에는 김정순 여사와 송순호 전 더불어민주당 경남도당 위원장, 김일권 전 양산시장, 박봉열 진보당 경남도당 위원장, 여영국 전 국회의원, 공민배 전 창원시장, 정영두 전 청와대 행정관, 문순규·전홍표·김남수·박해정·이우완·한은정·서명일·김경희 창원시의원, 전희영 전 전교조 위원장 등이 참석했다.