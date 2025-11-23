강득구 의원 "속도보다 전국정당...균형 잡힌 개혁" 요구

큰사진보기 ▲민주당 강득구 국회의원. ⓒ 강득구의원 페이스북 관련사진보기

AD

더불어민주당이 전 당원 투표를 통해 당원 권리 강화 개정안에 압도적인 찬성을 얻은 가운데, 강득구 의원(안양시 만안구)이 "개혁의 정당성을 확보하기 위해 '1인 1표 + @' 형태의 균형 잡힌 보정안을 마련해야 한다"고 촉구하고 나섰다.민주당은 지난 11월 19일부터 20일까지 이틀간 전 권리당원을 대상으로 당헌·당규 개정 관련 의견을 묻는 전 당원 투표를 실시했다. 투표 결과, 당대표·최고위원 선거에서 대의원과 권리당원 투표 반영 비율을 1대 1로 동등하게 부여하는 내용의 당헌·당규 개정안(대의원·권리당원 1인 1표제)에 대한 찬성 의견이 86.81%(투표 참여율 16.81%)에 달했다. 민주당 지도부는 이 결과를 바탕으로 이달 중 당무위원회와 중앙위원회를 열어 개정안을 확정할 예정이다.이에 대해 강 의원은 23일 자신의 페이스북을 통해 이 같은 개정 흐름에 찬성하면서도 우려를 표명했다. 강 의원은 "당원 주권 강화가 이재명 대통령(당대표 시절)부터 추구해 온 민주당의 원칙"이라며 "저는 당시 수석사무총장으로 실무를 담당했다"고 밝혔다. 이어 "당원주권 실현만큼이나 중요한 가치는 바로 전국정당의 완성이고 이는 김대중, 노무현 대통령 등 우리 모두의 꿈이었다"고 설명했다.강 의원은 "대의원제에는 단순한 '기득권 구조'만 있는 것이 아니라, 지역 균형과 전국 정당의 기반을 유지하기 위한 전략적 보완 장치가 담겨 있는 것이다"라고 강조했다. 그는 "1인 1표제(사실상 대의원제 폐지)를 도입한다는 이유로 보완 장치의 취지까지 모두 없애버린다면, 당의 역사와 정체성을 훼손하는 우를 범하는 졸속 개혁이 될 수 있다"라고 우려했다.강 의원은 현재 민주당 권리당원 수가 지지세가 강한 수도권 및 특정 지역에 편중되어 있는 현실을 지적한 것으로 보인다. 기존 대의원제는 당원 수의 많고 적음에 관계없이 지역구별 균등 배분 원칙 등을 통해 험지 조직에 일정 수준의 투표권을 보장하는 지역 균형 장치 역할을 해왔는데 1인 1표제로 상대적으로 당원 수가 적은 지역의 당 조직 목소리를 당내 의사결정에서 사실상 실종시킬 수 있다는 우려인 셈이다.강 의원이 제시한 해결책은 '1인 1표 + @'이다. 강 의원은 "당원주권과 전국정당을 동시에 실현하는 '1인1표 + @'의 균형 잡힌 보정안을 만들어야 한다"라며 "속도보다 중요한 것은 정당성, 표면적 변화보다 중요한 것은 균형과 미래의 설계"라며 이같이 제안했다.대의원의 지역별 균등 배분 원칙을 강화하거나 당 대표 선출 시 대의원(혹은 지역 대표)에게 숙의된 정책 판단에 대한 가중치를 부여하는 등의 보완 방안이 추가돼야 한다는 의견이다.강 의원은 지도부를 향해 "개혁 내용과 숙의 절차 모두에서 충분한 정당성을 확보하길 요청한다"라며 "더 크고 강한 민주당, 진정한 민주주의를 실현하기 위해 숙고하고, 더 깊은 고민을 해야한다"라고 덧붙였다.