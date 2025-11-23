이 대통령, 글로벌 협력 호소... "비는 한 지붕에만 내리지 않는다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일(현지 시각) 남아프리카공화국 나스렉 엑스포센터에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 제1세션에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일(현지시간) 남아프리카공화국 나스렉 엑스포센터에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 G20 회원국 및 초청국 정상, 국제기구 수장들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 오른쪽부터 파블로 키르노 아르헨티나 외교부 장관, 파이살 빈 파르한 알 사우드 사우디아라비아 외무장관, 키어 스타머 영국 총리, 이재명 대통령, 나렌드라 모디 인도 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 마크 카니 캐나다 총리, 주앙 로렌수 아프리카연합(AU) 의장, 올해 의장인 시릴 라마포사 남아프리카공화국 대통령, 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령, 앤서니 앨버니지 호주 총리, 리창 중국 총리, 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 기브란 라카부밍 라카 인도네시아 부통령, 다카이치 사나에 일본 총리, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령, 에드가르 아브람 아마도르 사모라 멕시코 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일(현지 시각) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열리는 남아프리카공화국 나스렉 엑스포센터에 도착해 회의장으로 향하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

남아공 G20 정상회의에 참가 중인 이재명 대통령은 22일 오전 첫 번째 세션에 참석해, '누구도 소외되지 않은 포용적 지속 가능한 성장'이라는 주제로 ▲경제성장 ▲무역의 역할 ▲개발을 위한 재원 활용 및 채무 부담 등에 대해 논의했다.이 대통령은 "전 세계가 저성장과 불균형 등 복합 경제위기에 직면해 있다"라며 격차와 불평등을 완화해 기회의 문을 확대하고 함께 잘 사는 길로 나아갈 필요성을 역설했다.그는 이를 위해, 먼저 "경제 체질을 근본적으로 바꿔야 한다"라며 "성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중적으로 배분해 부를 창출하고, 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들 것"을 제안했다. 또한 미래 성장 분야에 적극적으로 투자해 총생산 증가와 장기 부채비율 감소를 동시에 도모하는 우리 정부의 '성과 중심 재정 정책'도 소개했다.한편, 이 대통령은 "많은 개도국들이 과도한 부채 부담으로 인해 투자 여력이 제한되고 지속가능한 성장 동력도 약해지고 있다"라고 우려했다. 그러면서 우리나라는 '아프리카 협력 프레임워크' 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 것이라고 밝혔다.또한 이 대통령은 성장 잠재력 제고를 위해 예측 가능한 무역·투자 환경 조성이 중요하다고 말했다. 이에 세계무역기구(WTO)가 기능을 회복하고, 우리 주도로 마련된 투자원활화협정이 내년 WTO 각료회의에서 공식 협정으로 채택돼야 한다고 강조했다.이어 오후에 '회복력 있는 세계'란 주제로 이어진 제2세션에서 이 대통령은 재난위험 경감과 기후 변화에 대해 역설했다.이 대통령은 "대한민국은 국제사회의 노력에 동참하기 위해 2035년 온실가스 감축목표와 중장기 기후탄력적 발전경로를 확정했다"며 "기후변화 대응을 위한 국제사회의 여정에 책임있는 일원으로서 함께할 것"이라고 천명했다.이어 "재난 위험 대응은 예방 중심, 복원력 중심으로 재편되어야 한다"며 "올해 G20 재난위험경감 각료회의가 다중재난 조기경보체계를 도입한 것은 매우 적절하다"고 평가했다.그러면서 "대한민국 역시 '누구나 소외되지 않고 재난 위험으로부터 안전한 미래'를 만들기 위해서 노력하고 있고, 아시아·태평양 국가들에 홍수 조기경보체계 구축 등 재난위험 저감 사업을 지원하고 있다"고 소개했다.또 "에너지 전환 과정에서 복원력 높은 인프라 시스템에 적극 투자해야 한다"며 "대한민국은 기후 위기 대응과 녹색산업 성장을 위해서 재생에너지를 기반으로 '에너지고속도로'를 추진 중"이라고 말했다.해상풍력 클러스터와 분산형 전력망 구축을 확대하고 국민 모두에 혜택을 주는 '햇빛소득·바람소득' 공유모델도 확산해 나가고 있다고 덧붙였다.이 대통령은 글로벌 식량 체제 복원력 강화를 위해서도 국제사회가 연대와 협력을 지속해야 한다며 "한국은 유엔세계식량계획과 식량원조사업을 17개국으로 확대하고, 아프리카 14개국에 K-라이스벨트 사업을 추진해 왔다"고 말했다.이 대통령은 '비는 한 지붕에만 내리지 않는다'는 아프리카 속담을 인용하고, "위험을 사전에 낮추고 충격에 흔들리지 않으며, 더 나은 상태로 회복할 수 있는 글로벌 체계를 함께 구축하는 데 대한민국이 앞장서서 기여하겠다"고 약속했다.이 대통령은 이튿날인 23일(현지 시각)에는 '모두를 위한 공정하고 정의로운 미래'가 주제인 제3세션에 참석해 인공지능(AI) 시대에 대응하기 위한 국제협력의 구상을 밝힐 예정이다.이어 오후에는 남아공 현지 동포들과의 오찬 간담회를 마치고 중동·아프리카 순방의 마지막 방문국인 튀르키예로 출국한다.