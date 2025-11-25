국가 폭력의 비극, 대구 10월 항쟁을 아십니까

큰사진보기 ▲10월항쟁 등 한국전쟁 전후 민간인 희생자 위령탑 ⓒ 여경수 관련사진보기

"대구광역시는 2016년 '대구 10월항쟁 등 한국전쟁 전후 민간인 희생자 위령사업 지원 등에 관한 조례'를 제정했습니다. 이 조례가 역사적으로 중요한 이유는, 국가폭력 사건을 지방정부 차원에서 최초로 '항쟁'으로 명명한 사례라는 점입니다."

큰사진보기 ▲10월항쟁 등 한국전쟁 전후 민간인 희생자 위령탑의 뒤편 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲위령탑 헌화 ⓒ 여경수 관련사진보기

지난 22일, 국립순천대학교 10.19연구소가 주관한 답사에 참여해 대구광역시 달성군 가창면의 '10월항쟁 등 한국전쟁 전후 민간인 희생자 위령탑'을 찾았다. 서대구역에 도착한 뒤, 240번 버스를 타고 가창행정복지센터에 내렸다. 정류장에서 10여 분 정도 걸어 올라가니 위령탑이 모습을 드러냈다. 답사 일행이 도착하기 전, 안내문을 차분히 읽어 내려갔다.오전 11시경 순천에서 온 답사팀과 합류했다. 특히 이번 답사에는 10월항쟁 유족회 채영희 회장이 함께했다는 점에서 의미가 깊었다. 천용길 강사의 해설이 시작되었고, 우리는 위령탑 앞에서 분향한 뒤 이곳의 비극적 역사를 들었다. 천 강사는 이 위령탑의 공식 명칭이 '10월항쟁 등 한국전쟁 전후 민간인 희생자 위령탑'임을 강조하며 중요한 사실을 짚었다.실제로 1946년 당시 미 군정은 이 사건을 '소요'로 규정했다. 오랜 세월 '대구 10·1 폭동'과 '대구 10월 사건' 등의 명칭이 혼재했으나, 2016년 조례 제정을 통해 대구시는 공식적으로 '10월항쟁'이라는 역사적 이름을 부여한 것이다. 이후 2022년 제정된 '대구 10월항쟁 기념사업 추진 조례'는 기념사업의 법적 기반을 더욱 강화했다.채영희 회장은 "조례에 '항쟁'이라는 이름이 들어갔다는 사실은 단순한 명칭 수정이 아닙니다. 우리 아버지들의 저항이 정당했다는 국가 차원의 승인입니다"라고 강조했다. 그녀는 특히, 살아남은 여성 유족들이 겪어야 했던 모진 세월을 언급하며 "우리는 존재조차 지워진 사람들이었다"고 말했다.해설은 자연스럽게 1946년 대구 10월항쟁의 역사적 배경으로 이어졌다. 해방 이후 미 군정은 식민지 경찰과 관료를 재등용하고, 좌우 정치세력 간 긴장을 조장하며 통치를 강화했다. 식량난, 신탁통치 논쟁, 단독정부 수립 문제 등이 겹치며 민중의 불만이 폭발했다. 1946년 10월 1일 대구에서 대규모 시위가 일어났다.미 군정은 다음 날 계엄령을 선포하고 강경 진압에 나섰으며, 경찰과 미군정 당국은 적법절차 없이 시위대를 향해 총을 쏘았다. 이는 해방 공간에서 국가폭력이 본격화되는 결정적 출발점이었다. 10월항쟁의 피해자 중에는 해방 전에는 일본인 판사에게 재판을 받았는데, 해방되고 나서 미국 군인에게 재판을 받는 경우도 있었다고 한다. 심지어 일본 식민지 시절 대구형무소에 투옥되었다가, 해방된 조국에서 다시 대구형무소에 갇히는 비통한 일이 발생했다.1946년 대구 10월항쟁, 1948년 제주4·3사건과 여순10.19사건은 각각 독립된 사건처럼 보이지만, 실제로는 해방 공간의 통치 실패와 국가권력의 폭력이 구조적으로 누적되며 발생한 연쇄적 비극이었다. 그 결말은 1950년 한국전쟁 당시 집단 학살이었다. 대구형무소 수감자와 예비검속자들은 대구 가창골, 칠곡 신동재, 경산 코발트광산 등지에서 무차별 학살되었다. 이는 국가 폭력의 극단적 모습이었다.천용길 강사는 "지금의 위령탑은 제1기 진실·화해를 위한 과거사정리위원회(2005~2010)의 진실규명 결과를 바탕으로 유족회와 지역사회가 노력해 세운 공간"임을 설명했다. 위령탑 병풍 모양의 비석에는 진화위가 공식 확인한 피해자들의 이름이 새겨져 있다. 박정희 전 대통령의 형이자 독립운동가였던 박상희의 이름도 새겨져 있다. 그럼에도 박정희 정권은 유족회를 극심하게 탄압했다.답사 일행 중 한 분은 시아버지가 여순 10.19사건에 연루되어 대구형무소에 수감되었고, 이후 학살되었다고 했다. 위령탑 비석에서 실제로 그의 이름을 확인할 수 있었다. 가창골을 걸으며 해방 직후 국가 폭력이 어떻게 서로 연결되고, 개인의 삶과 한 가족의 역사를 어떻게 파괴했는지 되새기게 되었다. '10월 항쟁 등 한국전쟁 전후 민간인 희생자 위령탑'이 대구 시내에도 세워져서, 더욱 많은 시민들이 10월항쟁의 의미를 알았으면 하는 생각이 들었다.