문화

부산경남

25.11.23 10:30최종 업데이트 25.11.23 10:30

[함양] '천년의 숲, 상림 걷기'

천년의 숲, 상림 건강 걷기
천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만

22일 경남 함양군 상림공원 일원에서 열린 '천년의 숲, 상림 건강 걷기'에서 참가자들이 늦가을 가을단픙을 구경하며 걷고 있다.

천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만

천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만

천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만

천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만

천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만

#상림숲

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사[함양] 진병영 군수 "곶감, 맛있게 익어 가고 있네요"



