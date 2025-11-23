문화부산경남 25.11.23 10:30ㅣ최종 업데이트 25.11.23 10:30 [함양] '천년의 숲, 상림 걷기' 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 22일 경남 함양군 상림공원 일원에서 열린 '천년의 숲, 상림 건강 걷기'에서 참가자들이 늦가을 가을단픙을 구경하며 걷고 있다. 큰사진보기 ▲천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 #상림숲 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사[함양] 진병영 군수 "곶감, 맛있게 익어 가고 있네요" 갤러리 오마이포토 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 1/7 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.