[함양] '천년의 숲, 상림 걷기'

큰사진보기 ▲천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲천년의 숲, 상림 건강 걷기 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

22일 경남 함양군 상림공원 일원에서 열린 '천년의 숲, 상림 건강 걷기'에서 참가자들이 늦가을 가을단픙을 구경하며 걷고 있다.