이게 무서리... 하얀 꽃이 핀 듯 예쁘다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

올 봄부터 오도이촌 생활을 시작했습니다. 금요일 퇴근 후, 주말에 특별한 일이 없는 한 시골 쉼터 '느루뜰'로 향합니다. 이 글은 시골 쉼터에서 '사는 이야기'입니다.

'따뜻한 차 한 잔 해야겠다.'

'아~~, 좋다! 신기하지. 참. 이 풍경이 왜 이리 봐도 봐도 좋은 걸까?'

"저기, 물안개 보이지."

"어머나, 그러네. 물안개네. "

큰사진보기 ▲무서리날이 차가워지니 풀 위에, 볏짚 위에 무서리가 하얗게 눈꽃처럼 내렸다. ⓒ 이정미 관련사진보기

'계절은 이토록 아름답구나!'

큰사진보기 ▲가을무가을무가 탐스럽다. ⓒ 이정미 관련사진보기

'무청은 겉절이를 해도 맛있고 시락국 끓여 들깨가루를 넣어 먹으면 겨울철 이만한 보약이 없는데. ...'

큰사진보기 ▲담 벽화담벼락에는 빛바랜 벽화가 한 편의 명화가 되었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲강아지몸집이 작은 강아지는 내가 지나갈 때마다 목청껏 짖어댄다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"이 곳에 쓰레기를 불법투기하면 과태료가 부과됩니다."

큰사진보기 ▲시골 정경더없이 높고 푸른 하늘 아래 산, 들, 집이 정겹다. ⓒ 이정미 관련사진보기

'이 마을이 사라지지 않았으면 좋겠다.'

시골 겨울 아침은 한가하다. 그토록 기세 등등하던 잡초들도 맥을 못추고 꼬꾸라져 있다. 해 뜨기 전에 서둘러 할 일도 없다. 쉼터 침실 통창으로 햇살이 살며시 노크해도, 포근한 이불 속에서 뒹굴뒹굴해도, 아무런 죄책감 없다.이불 속에서 밍기적대다, 눈을 감은 채 이런 저런 맥락없이 방문하는 상념에 머물다, 일어나야겠다 하고 몸을 벌떡 일으키는 주인공은 바로 차다.창문을 연다. 멀리 산, 하늘, 호수같은 바다와 작은 마을이 통창에 펼쳐진다. 찻물을 끓인다. 차를 우려낸다. 차가 알맞은 색감으로 우려나는 동안 신기할 정도로 봐도 봐도 미소가 피어나는 정겨운 시골 정경에 시선을 던진 채 기지개를 쫙 편다. 저절로 심호흡을 하게 된다.머그컵에 손을 감싼다. 따뜻한 차의 체온이 손바닥에 전해진다. 그렇게 또 한참 멍하니 통창으로 방문하는 풍경들을 바라본다. 그렇게 게으르게 시간을 잊고 있다 보면 어느 순간 아침 시장기가 느껴진다. 우유를 약간 뜨거울 정도로 데운다. 곡물빵을 살짝 굽는다. 삶은 달걀과 과일, 찐 가지로 아침을 차린다.바다가 마을 쪽으로 쑥 들어와 강과 만나 생태습지를 형성하고 있는 자연 경관이 좋아, 이곳을 망설임없이 선택하기도 했으니까. 날이 차가워지니 물안개가 피어오르는 모습까지 누릴 수 있게 되었다. 나는 남이섬에서 바라본, 하얗게 새벽을 걷어내던 북한강의 아침 물안개를 떠올렸다.알맞게 뜨거운 우유가 찬 겨울 아침 식사로 만족스럽다. 한동안 우유를 마시지 않았다. 알레르기를 유발할 수 있으니 유제품을 자제하라는 의사의 권고가 있었다. 게다가 우유란, 나에게 시원하게 마시는 갈증 해소용 여름 음료였다.날이 차가워진 후, 우유는 시골 쉼터에서의 남편의 아침 메뉴이다. 지난 주말 아침 남편은 알맞게 뜨거워진 우유를 마셔보라며 권했다. 우유 특유의 비릿함도 없고 고소하고 부드럽고, 무엇보다 온몸이 따뜻하게 데워지는 느낌이 기분좋았다. 아마도 겨울 동안 쉼터 아침 메뉴에는 따뜻하게 데운 우유를 곁들이게 될 것 같다.아침을 먹고 나면 햇살이 제법 찾아들어 밭의 기온도 서서히 오르기 시작한다. 슬슬 몸을 움직인다. 남편은 시금치, 양파, 상추, 블루베리 나무에 물을 준다. 나는 금요일 밤부터 토요일에 걸쳐 나온 쓰레기를 일요일 아침에 정리한다. 처음에는 쓰레기를 집으로 가져왔다. 이제 마을 쓰레기 분리 장소와 방법을 안다. 어느 가을 아침, 혼자 쓰레기 분리를 위해 마을길을 걸어 내려가 본 이후로 그 시간을 좋아하게 되었다.EBS콩 클래식 방송을 들으며 분리수거 할 쓰레기를 들고 마을길을 내려간다. 발걸음이 춤추듯 가볍다. 시선을 붙잡는 볼거리가 한 두 가지 아니다. 도랑물 앞에서 발길이 멈추고, 산 위로 부서지는 눈부신 겨울 햇님을 올려다 본다. 핸드폰을 꺼내 내 눈에 진귀한, 자연이 선사하는 기쁨을 담느라 약 200미터 되는 길을 오가는데 30분은 족히 걸린다.날이 차가워진 아침, 몇 걸음 걸었을까. 풀 위에 하얀 것이 눈에 띈다. 이슬이 얼었구나. 기온이 0도 라더니. 서리가 내렸네. 늦가을 이슬이 살짝 언 것을 무서리라고 한댔지. 하얀 꽃이 핀 듯 예쁘다. 그러고 보니 수확이 끝난 논에 볏짚이 덮혀 있고, 그 위에도 하얀 서리가 내렸다.무는 역시 가을무가 최고다. 가을무는 '인삼보다 낫다'는 말이 있을 정도로 조직이 단단하고 매콤달콤하며 영양도 풍부하다. 겨울철 국거리 단골인 무를 튼실하게 키워볼 요량으로 그렇게 정성을 들였건만, 벌레들이 몽땅 잎을 갉아먹는 바람에 결국 실패하고 말았다. 마을길 옆 밭에 탐스럽게 자란 무가 예사로 보이지 않는 까닭이다. 파릇파릇 무잎과 줄기, 흙 밖으로 머리를 내민 튼실한 무가 신통하고 예쁘기만 하다. '내년 가을에는...' 다짐하게 된다.마을에는 주로 60~80대 어르신들이 사신다. 마을길을 걸을 때마다 '어쩌면 이렇게 정갈하게 마을을 관리하실까' 생각한다. 놀랍고 존경스럽다. 길 옆 집들을 지날 때면 담장을 기웃하게 된다. '누가 살까', '이 집은 어르신들이 돌아가신 후에 자식들이 들어온 것 같네', '저 집은 주말에만 오는 것 같은데', '마당 텃밭에 온갖 채소가 가득하네' 속엣말을 하면서 걷는다.담벼락에 벽화를 감상하는 재미도 솔솔하다. 샛파란 철문과 빨갛게 물든 담쟁이 몇 가닥과 빛바랜 노란 크리스마스 트리가 낡은 벽과 조화되어 담백한 그림이 되었다. 화려하지 않지만 누추하지 않고 소박하지만 따뜻한 감정이 차오른다.이 벽화를 지나면 로즈마리가 담벼락 너머까지 키를 키운 집이 나온다. 로즈마리향을 좋아하는 나는 그 담벼락 앞에 멈춰 선다. 로즈마리 잎을 손가락으로 부벼 향을 내고 코끝에 갖다 대본다. 상큼한 이 향은 맡을 때마다 좋기만 하다.이 집을 지나면 어김없이 "멍 멍 멍" 목청껏 기세좋게 짖어대는 강아지가 사는 집이 나온다. 몸집이 조그만데 어디서 그런 앙칼지고 큰 소리가 나는지 신기할 정도다. 처음에는 깜짝 깜짝 놀랐지만 이제는 강아지 얼굴을 빤히 쳐다보며 인사할 정도가 되었다. 그러면 강아지는 더욱 필사적으로 공격하듯 짖어댄다. 제 역할에 매우 충실한 강아지가 귀여워서 사진에 담아 본다.마을회관이 자리한 곳까지 와서 쓰레기 분리 수거를 한다.인공지능이 인기척을 감지하고 쓰레기 불법 투기를 경고한다. 쓰레기를 깨끗하게 처리하고 나면 기분도 상쾌해진다. 내려 왔던 길과 다른 길로 돌아가는 길 하늘을 올려다 본다. 파란 하늘에 하얀 구름이 바람결에 따라 깨끗하게 붓칠을 했다. 가없이 넓은 하늘 아래 산, 들, 집이 정겹다.사람들은 "어르신들이 돌아가시고 나면 농촌은 텅텅 빌거다"고 쉽게 말한다. 그런 말을 들을 때마다 내 마음은 아프다. 이렇게 소중한 정서와 삶이 녹아있는 시골을 잘 보존하여 다음 세대에 넘겨주는 일에 더 많은 사람들이 관심을 가지면 좋겠다는 마음이 굴뚝같다.내가 <오마이뉴스>에 '오도이촌 생활'에 대해 쓴 기사를 읽고, 나의 언니는 "오도이촌 홍보대사네", "농촌은 사라지지 않아, 노동은 로봇이 대신하고 사람은 사색하는 시대겠지... 미래는. 그래서 농촌은 죽지 않아." 걱정하는 나를 안심시킨다. 그러고 보면, 물질이 풍족한데도 마음의 허기를 느끼는 사람들이 많다. 자연이 주는 선물, 위안은 비할 바 없이 크다.