주오사카한국총영사관, 한일문화체험 역사교실 실시

22일 오전 9시 반부터 주오사카대한민국총영사관(우대식 영사)에서 한일 문화 체험 역사 교실을 열었습니다. 오사카 인근 간사이 지역에 사는 청소년 40명이 총영사관에 모여서 백제문화가 일본 아스카 지역에 남긴 역사 유적을 살펴보았습니다.
간단한 강연과 반 편성을 마치고 참가자들은 버스를 타고 나라현 남쪽 아스카 다카마츠고분으로 향했습니다. 다카마츠고분은 1960년 무렵 발견돼 1972년 발굴이 시작되었습니다. 돌무덤 벽이나 천장에 그려진 사람들이나 별자리가 한반도에서 발견된 무덤 벽화와 비슷한 점이 많습니다.
무덤 벽이나 천장에 그림을 그리는 습속은 일찍이 중국에서 시작됐고 이후 한반도에도 전해졌습니다.
벽에는 사신도가 그려져 있습니다. 사신도 그림 역시 중국에서 시작된 것으로 동쪽에 청룡, 서쪽에 백호, 남쪽에 주작, 북쪽에 현무 그림이 그려져 있습니다. 이들은 전설상의 신비한 짐승으로 우주 질서를 지키는 상징물입니다.
행사에 참석한 청소년들은 복원해 놓은 다카마츠고분 무덤을 직접 찾아가 보기도 하고, 전시실에 꾸며놓은 여러 시설들을 둘러보면서 역사적 사실들을 확인하기도 했습니다.
다카마츠고분 옆 마을에는 기토라고분도 있습니다. 기토라고분은 다카마츠 고분보다 뒤에 만든 무덤입니다.
아스카 지역에는 돌로 지은 무덤을 비롯해서 돌로 꾸민 여러 유물들이 많습니다. 석인상이나 귀석 거북돌, 수미산석, 원석 원숭이돌, 석인상, 주선석들입니다. 아스카 지역 돌 유물들은 대부분 아스카 역사자료관에 안팎에 전시돼 있습니다.
일본에서 가장 오래된 절은 641년 짓기 시작한 '야마다데라' 절입니다. 이 절이 이곳 아스카에서 가까운 곳에 있었으나 지금은 사라지고 없어졌습니다. 1982년 발굴 조사로 동쪽 회랑 벽 일부가 진흙 속에서 발굴됐습니다. 이후 보존 처리를 거쳐서 아스카자료관에 전시돼 있습니다.
참가자들은 역사 현장을 찾아서 직접 몸으로 체험하고, 현장에서 자세한 설명을 듣고 눈으로 확인했습니다. 일찍이 백제는 중국 북위 등 여러 선진 문물을 받아들여서 독창적인 장인 문화를 이룩했습니다.
1400여 년 전 백제 사람들은 먼 길을 찾아 일본 나라 남쪽 아스카 지역에 많은 흔적을 남겼습니다. 이번 행사에 참가한 청소년들은 1400년 전 백제 사람들이 남겨 놓은 여러 흔적을 몸으로 확인하는 자리였습니다.
아스카자료관, https://www.nabunken.go.jp/asuka/
국영아스카역사공원 https://www.asuka-park.jp/
주오사카대한민국총영사관 https://jpn-osaka.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/index.do
덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학에서 우리말과 민속학을 가르치고 있습니다.