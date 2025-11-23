김병주 의원 "사법부 수사와 개혁, 내란청산 종착점"

큰사진보기 ▲김병주 더불어민주당 의원김병주 더불어민주당 의원이 22일 오후 서울 서초구 대법원 앞에서 열린 166차 촛불집회에서 응원봉을 들고 발언을 했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲손팻말166차 촛불집회 참가자들의 손팻말이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

김병주 더불어민주당 의원이 22일 166차 촛불집회 무대에서 "사법부 수사와 사법부의 개혁이 내란 청산의 종착점"이라고 강조했다.김병주 민주당 의원은 22일 오후 4시부터 서울 서초구 대법원 앞(2호선 서초역 8번)에서 열린 '내란청산-국민주권실현 촉구, 166차 촛불대행진' 집회에서 무대 발언을 했다.응원봉을 들고 나온 김 의원은 "지난해 12월 3일 내란이 벌써 1년이 다 돼가고 있다. 그런데 아직도 내란 청산이 제대로 되지 않고 있다"며 "내란의 주불은 어느 정도 꺼졌지만, 잔불이 곳곳에 남아있다. 바람 한번 불면 그 잔불은 다시 주불이 된다. 내란세력을 완전히 제거하지 않고 서는 민주주의를 바로 세울 수 없다"고 꼬집었다.그는 "군과 행정부와 경찰 등 주불은 제압됐는데, 잔불 정도가 남았다. 하지만 사법부의 주불은 그대로 있다"며 "조희대가 그대로 있고, 사법 카르텔들은 내란혐의를 받고 있는데도 어떤 수사나 어떤 조사를 하고 있지 않다. 사법부의 주불을 제압하지 않고 서는 민주주의를 회복할 수 없다"고 주장했다.기조연설을 한 이정권 고양파주촛불행동 공동대표는 "특검이 내란범, 국정농단범들을 수사하면, 조희대 사법부가 줄줄이 풀어주고 있다"며 "조희대 사법부가 있는 한 내란범, 국정농단, 비리범죄자들의 단죄는 불가능하다. 그래서 조희대 사법부가 아니라 국회가 주도하는 특별재판부가 지금 당장 필요한 것"이라고 목소리를 높였다.김상우 강동촛불행동 대표는 "국민들이 검찰개혁을 그렇게 부르짖었어도 검사들의 생각은 옛날이나 지금이나 변함이 하나도 없다. 그래서 더욱 이 자들에게 틈을 줘서는 안된다"며 "정부와 민주당은 더 강력하게 검찰개혁을 밀어 붙여야 한다. 정성호 법무부장관의 신중론, 정치권의 역풍 타령을 들으면 울화통이 터지고 화가 치민다"고 말했다.촛불자원봉사단원인 신동욱 강동서초촛불행동 회원은 "조희대, 지귀연같은 자에게 내란재판을 맡길 수는 없다. 특별재판부가 반드시 필요하다"며 "특별 재판부를 설치해 내란범들에게 사면 없는 무기징역이나 사형을 선고해야 한다"고 강조했다.이날 집회 참가자들은 촛불집회가 끝나고 '조희대를 탄핵하라' '특별재판부 설치하라' '대법원을 수사하라' 등을 외치며 거리행진을 이었다.