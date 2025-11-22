'휴대전화 보다가 여객선 좌초' 항해사·조타수 구속

전남 신안 앞바다에서 267명을 태운 여객선을 좌초시킨 일등항해사와 조타수가 구속됐다.
목포해양경찰은 22일 중과실치상 혐의로 긴급체포한 일등항해사 A(40)씨와 인도네시아 국적 조타수 B(39)씨에 대한 구속영장이 발부됐다고 밝혔다.
이들의 구속 전 피의자 심문(영장 실질 심사)을 맡은 광주지방법원 목포지원은 '증거 인멸과 도주가 우려된다'라며 영장을 발부한 것으로 전해졌다.
A씨와 B씨는 지난 19일 오후 8시 16분께 제주에서 목포로 운항 중이던 2만6546t급 여객선 '퀸제누비아2호'를 전남 신안군 장산면 족도(무인도)에 좌초시켜 30명의 승객을 다치게 한 혐의다.
A씨는 휴대전화를 보다가 항로변경(방향 전환) 시점을 놓쳐 사고를 낸 것으로 드러났다.
자동항법장치를 수동으로 전환해야 하는 좁은 수로(협수로)에서 수동 전환하지도 않았다.
해경은 "A씨가 휴대전화로 뉴스를 검색하는 등 딴짓하다 죽도와 1600ｍ 떨어진 지점에서 이뤄져야 하는 항로변경을 제때 하지 못해 사고가 난 것"이라고 설명했다.
A씨와 조타실에 함께 있었던 B씨도 사고 예방을 위한 조치를 제대로 하지 않은 것으로 조사됐다.
다만, B씨는 '조타기 앞에서 전자 나침반을 보고 있었다. 항해사의 지시가 없어 가만히 있었다'며 혐의 일부를 부인하고 있다.
해경은 60대 선장 C씨에 대해서도 선원법 위반 혐의 등으로 구속영장을 신청할 방침이다.
C씨는 선원법에 따라 좁은 수로를 지날 때 조타실에서 선박을 직접 지휘해야 할 의무가 있지만, 사고 당시 당직 근무 시간대가 아니라는 이유로 조타실을 비운 것으로 확인됐다.
C씨는 해경 조사에서 사고 당시 "(휴식을 취하는 공간인) 선장실에 있었다"고 진술했다.
해경은 또 선박의 관제 업무를 담당한 관제사가 제대로 업무를 수행했는지, 사고를 방지할 수 있었는지도 살펴보고 있다.
