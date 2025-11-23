서울 강남역에서 "윤석열 풀려난다, 조희대 탄핵하라"

큰사진보기 ▲국민주권당 당원과 청년촛불행동 회원들이 서울시 강남역 일대에서 "조희대 탄핵"을 외치고 있다 ⓒ 국민주권당 관련사진보기

"대선개입 내란공범 조희대를 탄핵하라!""윤석열 접대재판 지귀연을 퇴출하라!""내란세력 척결 위해 특별재판부 즉각 설치하라!"22일 오후 5시 30분 강남역 일대에서 '조희대 탄핵', '지귀연 퇴출', '특별재판부설치'를 요구하는 목소리가 울려 퍼졌다.국민주권당과 청년촛불행동이 22일 강남 CGV 앞에서 시민들을 만났다.신동호 국민주권당 서울시당위원장은 "12.3 내란이 일어난 지 1년이 다 되어가는데도 단 한 명의 내란범도 처벌받지 않고 있다. 바로 조희대 사법부가 그들의 방패막이가 되어주고 있기 때문"이라며 "당장 조희대를 탄핵하고 특별재판부 설치를 해야한다"라고 주장했다.이소연 국민주권당원은 강남역 일대 젊은이들을 향해 "우리의 젊은 목소리가 가장 강력한 무기"라며 "조희대 대법원장을 탄핵하여 사법 정의를 바로 세워야 한다"라고 호소했다.청년촛불행동 회원들은 3주째 매주 토요일 강남역 일대에서 젊은층들에게 조희대 대법원장과 지귀연 판사의 문제점을 알리고 있다.김태성 청년촛불행동 회원은 "윤석열을 석방하려는 지귀연 판사가 내란 재판에서 배제되어야 한다", "조희대와 지귀연의 사법내란에 분노하신 시민여러분 모두 함께 해달라"고 호소하였다.김진영 청년촛불행동 회원은 "조희대 대법원장은 내란이 성공하면 계엄 재판부가 되려 했고, 이재명 후보의 대선 출마를 막기 위해 항소심 무죄 판결을 유죄 취지로 파기환송했다"라며 "내란 청산을 가로막고 있는 조희대를 탄핵해야 한다"라고 발언했다.