국힘 "법치파괴 李정권 끝내야"·"재판 어게인"…대국민 여론전

국민의힘 장동혁 대표가 22일 오후 울산 중구 성남동 원도심에서 열린 '민생회복 법치수호 국민대회'에서 연설하고 있다.

(부산·울산=연합뉴스) 김유아 기자 = 국민의힘이 12·3 비상계엄 사태 1년을 앞두고 22일 부산과 울산에서 이재명 정부에 대한 비판적 여론을 결집하고 지지세를 확산하기 위한 장외 대국민 여론전에 돌입했다.국민의힘은 '이재명 정권을 향한 민생 레드카드'를 주제로 다음 달 2일까지 영남과 충청, 강원, 수도권을 돌면서 검찰의 대장동 사건 항소 포기 사태 문제를 집중적으로 부각해 나간다는 방침이다.국민의힘은 이날 오후 부산 중구 광복중앙로에서 '국민의힘 민생회복 법치수호 국민대회'를 개최했다. 8천여명(당 추산)이 참석한 이 행사에는 '사법 정의 재판 재개', '민생파괴 정권 레드카드' 등의 손팻말이 등장했다.장동혁 대표는 "7천800억원을 대장동 일당 호주머니에 집어넣은 항소 포기는 국민 포기다. 91만 성남시민에게 86만원씩 나눠줄 수 있는 돈을 범죄자들의 뱃속에 집어넣었다"면서 "그것도 대통령이 나서 항소를 함부로 하지 말라 겁박하고, 법무장관이 항소에 신중하게 결정하라고 하고, 법무차관이 수사지휘권 발동할 수 있다며 협박해서 만들어낸 항소 취소"라고 말했다.그는 더불어민주당의 사법 개혁과 관련, 이 대통령을 이름으로 부르며 "이재명을 무죄로 만들기 위해서 대법관을 늘려서 이재명 대법원을 만들겠다고 한다" 등을 언급하면서 비판한 뒤 "민주주의와 법치주의를 포기한 정권"이라고 밝혔다.그는 "이 정권은 (대장동 사건) 항소만 포기한 것이 아니라 민생과 경제도 포기한 정권이다. 이 모든 것은 이재명 단 한 사람 때문"이라면서 "이재명이 대한민국을 끝내려 하고, 자유민주주의를 끝내려 하고, 청년 미래를 끝내려 하고, 법치주의를 끝내려 할 때 우리는 이재명 정권을 끝내야 한다"고 말했다.그러면서 이날이 김영삼 전 대통령 10주기인 것과 관련, "김 전 대통령은 첫째도 단결, 둘째도 단결, 셋째로 단결이라 말씀했다. 우리 하나로 뭉쳐서 싸워야 할 때"라며 "이재명이 저희의 목을 비틀어도 반드시 이재명의 재판은 시작될 것"이라고 밝혔다.국민의힘은 부산에 이어 이날 저녁 울산 중구 젊음의 거리에서도 국민대회를 개최했다.장 대표는 여권이 이른바 윤(尹)어게인을 강도 높게 비판하는 것을 겨냥, "지금은 '이재명 재판 어게인'을 외쳐야 할 때"라며 "저들이 특검으로, 내란몰이로 우리를 죽이려 들 때 더 강해져야 한다"고 말했다.그는 또 민생 문제와 관련, "지금 물가가 하늘 높은 줄 모르고 치솟고, 서민들은 장바구니에 한숨만 담고 있다"고 비판하면서 정부의 소비쿠폰 정책 등과 관련, "미래세대의 내일을 빚내서 오늘을 살아가는 하루살이 정권"이라고 말했다.울산 국민대회에 참석한 일부 시민들은 메가폰을 들고 '윤석열'을 외치는가 하면 윤석열 전 대통령 사진을 들고 연호했다.장 대표는 국민대회 전에 울산 상공회의소를 찾아 경제현안 간담회도 개최했다.국민의힘의 이번 여론전은 시기적으로 여권이 비상계엄 1년을 계기로 자당을 향해 이른바 내란당 공세 수위를 높이려고 하는 것을 앞두고 진행되는 것이다. 이런 이유로 국민의힘이 여권의 공세를 앞두고 여론전을 통해 선제적으로 기선 제압에 나서려는 것 아니냐는 해석도 정치권에서 나온다.국민의힘은 23일에는 경남 창원에서 국민대회를 이어간다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>