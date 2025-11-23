사라진 살림집, 늘어난 수익형 원룸

큰사진보기 ▲원룸건물 복도출입문이 바짝 붙어 있어 사생활 침해 우려가 되는 비좁은 복도 ⓒ 필명 은가비 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲채광 부족한 원룸건물 간 간격이 좁아 채광과 환기가 어려운 역세권 원룸촌의 현실 ⓒ 필명 은가비 관련사진보기

큰사진보기 ▲원룸 생활공간원룸 내부 공간에 기본 옵션은 갖춰져 있지만 생활공간은 매우 비좁다. ⓒ 필명 은가비 관련사진보기

큰사진보기 ▲원룸 주방조리 공간이 거의 없는 주방 구조 ⓒ 필명 은가비 관련사진보기

덧붙이는 글 | 다음 기사에서는 원룸촌에서 살아가는 사람들의 삶과 생활 구조를 더 깊이 들여다볼 예정입니다.

사람들로 붐비는 큰길에서 불과 한 블록만 벗어나면 전혀 다른 풍경이 나타난다. 부엌과 방의 경계가 모호한 4~5평 남짓한 공간, 침대 하나만 놓아도 더 이상 가구를 들여놓기 어려운 곳. 이미 '옵션'이라는 이름으로 에어컨·냉장고·세탁기가 있지만, 이 공간은 편의를 제공하기보다 삶의 선택지를 제한하는 장치가 되어 있다.나는 이 좁은 공간 안에서 살아가는 청춘·중장년·노년이 동시에 늙어가는 현장을 매일 마주한다.며칠 전 저녁, 소유권이 경매로 넘어간 원룸에 살고 있다는 청춘 남녀가 조심스럽게 사무실로 들어왔다."임대인이 문자로요, '묵시적 갱신이 되었으니 기간을 채우고 나가든지, 새 임차인을 구해서 나가라'고 하네요. 저희는 그냥 조금 더 넓은 방으로 옮기고 싶다고 말했을 뿐인데요."그들은 '묵시적 갱신'의 의미조차 몰랐다. 주택임대차보호법 제6조의 내용을 설명해주자 청년의 표정이 조금 밝아졌다. 현장에서 흔히 있는 상담이지만, 그 짧은 안도의 순간이 기억에 남았다.원룸은 원래 '잠시 머무는 공간'이었다. 그러나 지금은 다르다. 1인용 침대 하나만 들여놔도 동선은 거의 사라지고, 주방이라 부르는 공간은 라면 하나 끓이기에도 빠듯하다. 주방과 방의 기능이 뒤섞인 구조, 채광 부족, 환기 어려움은 기본값이 되었다.재래시장에선 식재료를 사는 1~2인 가구 노년층이 더 많다. 비싼 월세를 내는 많은 청년들은 "만들어 먹을 수 없는 집"에 살고 있기 때문이다. 저축은커녕 미래 설계조차 어렵다. 오늘을 버티는 생활이 반복될 뿐이다.원룸을 답사하다 보면 종종 숨을 멈추게 하는 장면과 마주친다. 대낮인데도 방 안에 앉아 있는 청춘. 아무도 없는 방을 대신 지키는 개나 고양이. 외부와 단절된 작은 공간은 그들이 처한 현실을 고스란히 드러낸다. 그 침묵의 기운이 말해준다. 서울에서의 삶이 이만큼 무겁다고.2000년대 초반만 해도 역세권 비아파트 주거지는 작은 주방과 거실을 갖춘 방 1~3칸짜리 살림집이 많았다. 가족 단위 임차인도 머물 수 있는 집 구조였다.그러나 시간이 흐르면서 단독·다가구 주택은 점차 사라지고, 그 자리는 수익형 원룸으로 빠르게 채워졌다. 대지 규모에 따라 한 건물에 10개 이상 원룸을 넣는 방식이 일반화 되면서, '집'은 가족의 생활 공간이 아니라 독거를 위한 주거 상품으로 변해갔다.이 변화는 2009년 도시형생활주택 그리고 2010년 준주택 제도 도입으로 가속화되었다. 세월이 흐른 지금, 그 후유증은 조용하지만 뚜렷하게 그리고 폭발적으로 드러나고 있다.지금 비아파트 주거지의 임대인 상당수는 60~80대 고령층이 되었다. 그들의 노후 생활비는 대부분 월세에 의존한다.그 좁은 방으로 들어오는 사람들의 얼굴은 다양하다. 취업과 이직 사이를 건너는 청년, 관계가 끊긴 채 홀로 남은 중장년, 더 이상 머물 곳을 찾기 어려운 독거 노년.각자의 사연은 다르지만, 마지막 선택지처럼 이곳을 택한다는 점은 같다.월세에 관리비와 공과금까지 더하면 그저 숨만 쉬어도 지출은 늘어난다.결혼식 대신 동거를 택하는 젊은 커플들, 조금이라도 더 싼 방을 찾아 원룸으로 옮겨오는 노년층까지. 이 다양한 삶의 조각들이 모여 지금의 역세권 원룸촌 생태계를 이루고 있다.어느 순간부터 원룸은 '잠깐 머무는 집'이 아니라 더 내려갈 계단이 없어 머무르는 마지막 주거 사다리가 되었다. 그러나 그들에게 뚜렷한 대안은 없고, 도움을 청할 창구도 거의 보이지 않는다.독거 비율이 폭발적으로 증가하는 한국 사회. 방 한 칸이라도 편히 살 수 있는 공간이어야 하지만지금의 서울에서는 그 '방 한 칸'마저 점점 사라지고 있다.주거정책이 아파트 중심으로 설계되는 사이 비아파트 주거지의 생태계는 조용히 그러나 빠르게 무너지고 있다.원룸, 이 작은 방의 현실을 외면한다면 서울의 미래는 없다. 이 작은 방들 속에서 하루를 살아내는 사람들의 현실을 제대로 바라보는 일, 그것이 서울의 미래를 지키는 첫걸음일 것이다. 더 많은 이들이 이 조용한 골목의 목소리에 귀 기울이길 바란다.