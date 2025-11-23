반도체 고등학교 신설 이대로는 안된다

▲반도체는 첨단? 노동자는 병든다!2025. 11. 4. 반도체특별법 강행처리 반대 기자회견에서 참석자들이 반도체노동자가 유해위험한 현장에서 일하다 병들어 쓰러지는 현실을 보여주는 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 반올림 관련사진보기