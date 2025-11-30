겨울 바다에 가거든 배경음악은 이걸로 해줘

8년의 유럽 유학 생활을 마치고 고향 포항으로 돌아와 클래식 음악을 전하는 매개체로서 무대와 글을 통해 이야기를 이어가고 있습니다.

[호미곶]

'저 작은 모양의 해가, 이 어둠 전체를 밝혀낸다는 건 어쩌면 생각보다 훨씬 위대한 힘인지도 모른다.'

[영일대]

[과메기]

큰사진보기 ▲잔잔해 보이는 오후의 바다조차 바람은 차갑다. 눈에 보이지 않는 변화가 계절의 첫 신호가 된다. ⓒ engineer9 on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 겨울이 오면 바다는 더욱 차갑고 고요해지지만, 오히려 그 안에서 가장 깊은 울림이 찾아옵니다. 음악도 같지 않을까요. 이 글을 준비하며 다시 들었던 네 작곡가(그리그, 닐센, 시벨리우스, 페르트)의 음악은 포항의 바다가 가진 정직함과 의외로 잘 맞아떨어집니다. 이 글이 바다와 음악을 조금 다른 시선으로 바라보게 되는 계기가 되기를 바랍니다.

며칠 전, 문을 여는 순간 한기가 훅 들어왔다. 바람의 밀도가 달라졌다는 걸 먼저 느끼고 나서야, 겨울이 오고 있다는 사실을 생각했다. 포항에 살다 보면 계절은 달력보다 바람과 바다가 먼저 알려준다. 사람들에게 '겨울 바다'라고 하면 대개 여행이나 영화의 장면을 떠올린다.하지만 이곳에 사는 우리는 계절이 바뀌는 순간을 매일 바다를 통해 경험한다. 겨울의 시작은 하얀 파도도 눈발도 아니라, 바람의 세기와 공기의 차가움에서 찾아온다. 음악가로서 나는 계절의 변화를 종종 클래식 음악과 함께 떠올린다. 특히 이상하리 만큼 북유럽 작곡가들의 음악이 생각난다. 거칠지만 정직하고, 차갑지만 묘하게 따뜻한 그들의 음악은 바로 겨울의 포항 바다와 닮아 있다.매년 1월 1일, 우리나라 동쪽 끝인 포항 호미곶에는 새해 일출을 보기 위해 사람들이 모여든다. 무르익은 침묵 속, 아주 작은 빛의 점이 수평선 위에 떠오르는 순간의 모습을 보며 나는 생각했다.노르웨이 출신의 작곡가 에드바르드 그리그(Edvard Grieg) 역시 그런 해의 힘을 느끼며 살았을 것이다. 노르웨이의 겨울은 해가 늦게 뜨고, 아주 짧게 비친 뒤 금세 사라진다. 해가 귀한 나라에서 사람들은 '빛을 기다리는 법'을 배운다.<모닝 무드>는 그 새벽을 음악으로 옮긴 듯한 곡이다. 현악기의 조용한 떨림은 바다 위에 서서히 번져가는 첫 빛처럼 잔잔히 깔린다. 포항 호미곶의 일출처럼, 북유럽의 음악도 가장 어두운 순간 이후에야 비로소 시작된다. 그래서 나는 겨울 새벽의 바다를 바라볼 때마다 그리그의 음악을 떠올린다. 어쩌면 그도 발트해 너머로 떠오르는 해의 위력을, 우리와 비슷한 마음으로 바라보았을지 모르니까.지난해 겨울 어느 날, 밤늦게 작업을 하다가 칼바람에 작업실 문이 '쾅' 닫혀 깜짝 놀란 적이 있다. 그 순간 느껴진 긴장감이, 마치 닐센 교향곡에서 팀파니가 예고 없이 내려칠 때와 닮아 있었다. 덴마크 작곡가 카를 닐슨(Carl Nielsen)의 교향곡 4번 '불멸(Inextinguishable)'.닐슨은 북해와 마주한 덴마크에서 태어나 살아 있는 자연과 인간의 내면을 음악으로 표현했다. 이 작품의 백미는 두 명의 팀파니스트가 서로 맞부딪히듯 연주하는 장면이다. 그 소리는 마치 겨울철 포항 방파제에 파도가 거칠게 부딪힐 때의 폭발적인 에너지와 닮았다.음악은 격정적으로 흘러가다가도 갑자기 고요해지고, 다시 복구되는 모습은 마치 바다가 쉬고 또 밀려오는 리듬과 같다. 겨울 바다는 차갑지만, 살아 있다. 그래서 닐슨의 음악은 포항 겨울 밤바다가 가진 에너지를 떠올리게 한다.영일대 해변 산책길에서 맞는 겨울 바람은 얼굴을 스치고 지나간다기 보다, 몸 전체를 관통하는 느낌이다. 머리가 산발처럼 흩어지고, 바람은 뼈까지 스며든다.이런 순간 떠오르는 음악은 핀란드의 작곡가 장 시벨리우스(Jean Sibelius)의 대표작 <핀란디아>다. 핀란드는 겨울이 길고, 얼음이 땅과 호수를 뒤덮는다. 시벨리우스는 그 극한의 환경 속에서도 뚜렷한 삶의 의지를 노래했다.<핀란디아>는 거센 관악기와 묵직한 현악이 충돌하며 극적인 전개를 펼치는데, 이는 마치 겨울 바람을 정면으로 맞서는 인간의 태도 같다. 바다를 향해 걸을 때, 도망치지 않고 바람을 정면에서 받아내는 사람들의 자세를 떠올린다. 겨울 바다 앞에서 느끼는 그 정직한 감정, 바로 그것이 시벨리우스가 남긴 음악의 힘이다.포항에서 겨울이 시작되면 먼저 과메기가 제철을 맞는다. 찬 바다 바람에 수일 간 말리며 숙성된 이 음식은 강한 맛보다는 묵직한 여운이 남는 풍미를 가진다. 나는 유학 시절, 에스토니아의 겨울을 겪으며 문득 과메기가 너무 먹고 싶었던 적이 있었다.눈이 소복히 쌓인 발트해 앞에 서 있었는데, 그곳의 겨울 바다는 얼어붙어 고요했다. 바로 그 고요함 속에서 떠오른 게 포항의 바다 냄새였다. 아르보 패르트(Arvo Pärt)는 그런 침묵의 음악을 남긴 작곡가다.그의 <거울 속의 거울>(Spiegel im Spiegel)은 반복되는 단순한 음들이 시간 속에서 서서히 깊어지는 곡이다. 과메기의 맛이 자극적이지 않지만 오래 남듯, 패르트의 음악도 소리보다 사이의 여백이 더 강하게 기억된다.겨울은 바다가 가장 차가워지는 계절이지만, 동시에 가장 정직해지는 때이기도 하다. 음악도 그러하다. 화려한 음들을 모두 걷어내고 나면 남는 것은 가장 단순하고 깊은 울림이다. 유학 시절, 내가 눈 덮인 발트해를 바라보며 문득 포항의 과메기가 먹고 싶었듯이, 어쩌면 사람은 추운 곳에 있을수록 자신이 온기를 느꼈던 장소를 더 선명하게 떠올리게 되는 것인지도 모른다.북유럽의 작곡가들이 가장 혹독한 겨울에 오히려 따뜻한 선율을 만들어 낼 수 있었던 이유도 아마 같았을 것이다. 그들은 추위를 버티기 위해서가 아니라, 차가움 속에서도 여전히 살아 있는 따뜻함을 믿었기 때문에 음악을 만들었다.그래서 나는 겨울바다를 마주할 때면 그들의 음악이 떠오른다. 받아들이되, 무너지지 않고, 차갑지만 끝내 따뜻한 쪽으로 마음이 기울도록. 겨울을 견디는 법은 어쩌면 버티는 데 있는 것이 아니라, 차가운 계절에도 내 안의 온기를 잊지 않는 데 있는지도 모르겠다.