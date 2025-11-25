성평등한 노동안전보건 정책을 위하여

▲ 이재명 대통령이 지난 7월 25일 경기 시흥시 SPC 삼립 시흥 공장에서 열린 산업재해 근절 현장 노사간담회에서 허영인 SPC그룹 회장(왼쪽)과 논의하고 있다. ⓒ 대통령실통신사진기자단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국노동안전보건연구소 홈페이지에도 실립니다.이 기사는 한국노동안전보건연구소의 홈페이지에도 게재됩니다. 이 글을 쓴 정여진님은 한국노동안전보건연구소 젠더와노동건강권센터 센터장입니다.