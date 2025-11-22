비상계엄 1년, 윤석열 피고인이 마지막으로 책임질 순간

큰사진보기 ▲전직 대통령 윤석열씨가 19일 한덕수 전 국무총리 내란중요임무종사 재판 증인으로 나와 증언을 거부하고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

비상계엄으로 인한 내란 혐의 재판이 진행 중이다. 보고있는 국민의 한사람으로서 매우 가슴이 아프다. 무죄이든 유죄이든 언젠가는 선고가 내려지겠지만, 윤석열 피고인이나 변호인단이 노력하는 대로 죄가 없음으로 인해 교도소 밖을 나오기는 쉽지 않을 것으로 보인다.이제 어떻게 하는것이 옳은 선택인가? 지금처럼 책임은 부하에게 넘기면서 계엄은 정당했다고 계속해서 말하며 마지막까지 남은 몇 안되는 지지자들을 바라보고 있을 것인가?결론적으로 말하면, 윤석열 피고인은 최후 진술을 통해 국가와 공동체에 마지막 봉사라도 할 수 있는 기회를 놓쳐서는 안 된다. 계엄의 정당성 여부에 대해 자신 윤석열 피고인의 마지막 선택, 그리고 우리 공동체가 직면한 과제의 신념을 밝힐 수 있다. 그러나 이미 사실관계가 명확히 규명된 사안에 대해선 더 이상 침묵하거나 모호하게 넘어갈 수 없다. 이는 한 개인의 문제가 아니라 공동체 전체의 신뢰와 건강성에 관한 문제이기 때문이다.윤석열 피고인이 계엄의 명분으로 삼았던 '종북세력 척결'과 '부정선거' 주장은, 이미 사실이 아닌 것으로 명확히 드러났다. 이는 자연의 법칙처럼 명백하고 반복적으로 증명된 사실이다. 특히 지난해 총선을 통해 부정선거 음모론은 사실상 매듭지어졌음에도, 윤석열 전 대통령이 이를 근거로 삼은 순간부터 음모론은 새로운 생명력을 얻었고 사회 전반으로 확산됐다.이미 여러사례를 통해 보아왔듯이 부정선거 음모론에 감염되면 인격과 관계가 파괴된다. 수치심과 분별력은 둔화되고, 공격성과 분열성은 강화된다. 부부·가족·친구 관계가 무너지고, 공동체는 서로를 향한 증오와 적대의 공간이 된다. 내가 졌기 때문이다. 그러나, 사회는 반드시 이길수만은 없다. 만일에 졌다고 한다면, 상대방을 존중하고 이해하며 내편으로 만들어야 한다.비상계엄으로 인해 보수 진영의 타격은 컸다. 감염률이 높아지면서 합리적 보수의 공간은 위축됐고, 지금은 여당이 된 국민의힘은 음모론자들이 장악한 정치적 놀이터로 변질됐다. 반면 중도·진보 진영에서는 전직 대통령과 국무총리까지 음모론 확산에 동참한 상황에 충격을 표하며, 보수 진영 전체에 대한 경멸적 여론이 커지고 있다.문제는 단순히 한 정치세력의 혼란이 아니다. 종북세력 척결과 부정선거 음모론은 특정 집단뿐 아니라 젊은 세대까지 잠식하며, 마치 하나의 집단적 정신질환처럼 퍼져 나갔다. 이는 과거 어떤 왜곡된 이념보다 더 빠르고 더 깊게 스며들었다. 70대의 선동을 받아 20대 청년들이 거리로 나서며 광신화되는 풍경은 현대 한국사회가 마주한 가장 기괴한 장면 중 하나다. 이 얼마나 안타까운 일인가.이제 이러한 악순환을 끊을 수 있는 사람은, 종북세력 척결과 부정선거 음모론 확산의 중심에 있었던 윤석열 피고인 자신이다. 시간이 많지 않다. 결정을 하고 국민들에게 고개를 숙여야 한다.12.3 비상계엄이 발생한 지 1년이 다 되어간다. 1,2,3심 선고 기한이 있기에 언젠가는 결론이 내려지겠지만, 윤석열 피고인도 마음적으로 자유로워짐과 동시에 교도소 안팎에서 재판을 받고 있는 많은이들의 고통을 조금이라도 덜어줄 방안을 찾아야 한다. 그것은 바로 윤석열 피고인의 솔직 고백과 책임뿐이다.마무리하며 몇줄 더 적자면, 윤석열 피고인을 바라보며 보수 정치를 하고 있는 국민의힘도 오는 12월 3일을 기해 윤석열과의 결별을 통해 새로운 미래를 준비해야 할 것이다.