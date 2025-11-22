도주 끝에 잡힌 '도이치 공범' 구속 심사 포기했다

큰사진보기 ▲김건희특검 압수수색 도중 도주해 지명수배된 도이치모터스 주가조작 공범 이모씨가 20일 오후 충북 충주시에서 잠적 34일만에 체포되어 서울 종로구 특검 사무실로 압송되고 있다. 이모씨는 김건희씨에게 건진법사 전성배씨를 소개해준 인물이다. ⓒ 권우성 관련사진보기

압수수색을 받던 중 도주하다 한 달여 만에 검거된 도이치모터스 주가조작 사건의 공범 이아무개씨가 자신의 구속 여부를 결정하는 법원 심사를 포기했다.22일 오후 김건희 특검팀(민중기 특검)은 기자들에게 "금일 예정되었던 피의자 이○○에 대한 법원의 구속 전 피의자 심문은 피의자의 불출석확인서 제출로 열리지 않게 되었음을 알려드린다"고 밝혔다.이에 구속 전 피의자 심문을 맡은 서울중앙지법은 구속 영장을 청구한 김건희 특검팀과 이씨의 심문 절차 없이 구속 필요성을 판단하게 됐다. 이씨의 구속 여부는 이르면 이날 오후 결정될 것으로 보인다.이씨는 지난 7일 김건희 재판에서 공개된 문자 메시지 대화 속 남성이다. 이날 재판에서 이씨가 김건희에게 2012년 10월 경 보낸 "난 진심으로 네가 걱정돼서 할 말 못할 말 못하는데 내 이름을 다 노출하면 다 뭐가 돼. 김○○이가 내 이름 알고 있다. 도이치는 손 떼기로 했어"라는 문자 메시지가 공개되면서 파장이 일었다.이씨는 도이치모터스 주가조작 작전 시기 소위 '주포'로 지목된 인물로 김건희의 증권사 계좌를 맡았다고 알려졌다.이씨는 지난달 17일 김건희 특검팀 압수수색을 받던 중 현장에서 도주해 행방이 묘연한 상태였다가, 지난 20일 충청북도 충주시 소재 휴게소 부근에서 체포돼 특검팀에 압송됐다.김건희 특검팀은 21일 도이치모터스 주가조작에 가담한 혐의(자본시장법 위반)로 이씨에게 구속영장을 청구했다. 특검팀은 이씨를 김건희의 공범으로 보고 있다.이씨는 문재인 정부 시절인 2021년 수사선상에 올라 지명수배까지 됐지만, 2022년 5월 윤석열 정부 출범 이후 검찰 수사망에서 사실상 제외됐다.