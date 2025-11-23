"팔십 평생 한이 풀리는 이 시간... 니들은 모를 거다"

큰사진보기 ▲제5회 해남 꿈보배학교 졸업식 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 인사말을 하는 명현관 이사장 (현 해남군수) ⓒ 염정금 관련사진보기

지난 21일 오후 2시, 전남 해남군 문화예술회관 다목적실에서 해남교육재단 소속 꿈보배학교 5회 졸업식이 있었다. 이날 행사는 교육재단 이사장인 명현관 군수를 비롯해 해남군의회 이성옥 군의장, 김명학 부의장 등 여러 내빈 외 문해 교육 수료자(150명), 참여 가족, 문해교사 30명 등 170여 명이 참석한 가운데 성황리에 개최됐다.60~80살이 주된 나이인 이들은 평생 학교 근처도 가 보지 못한 설움을 털어버리듯, 지난해에 이어 대학 학사 졸업복 대신 고등학교 교복을 착용한 모습이었다. 미용 봉사 학생들이 어르신들을 곱게 단정해드리기도 했다.꿈보배학교 정현아 팀장 사회로 진행된 제 5회 졸업식은 학력인증반과 기초학력반 및 면 단위 학습관 교육 영상스케치를 시작으로 국민의례, 내빈 소개, 문해교사 소개(30명), 졸업장(대표 14명) 수여 및 우수상(강원자, 최영희) 수여 및 국가평생진흥원장상(김삼례) 수여로 진행됐다.수상 후 바로바로 기념 촬영을 했는데 키 작은 두 학습자를 위해 무릎을 굽혀 키 맞춤으로 기념촬영을 하는 명현관 이사장의 배려에 모두 박수로 답했다."기쁜 졸업식에 눈시울을 붉히지 않으려 했는데 열정적으로 공부하신 학습자 분들의 영상에서 글을 깨우치지 못한 저희 어머님이 찬송가로 더듬더듬 글을 익혀 일상생활을 하신 모습이 스쳐가 울컥합니다. 모든 학습자들이 떳떳하게 세상을 살아가는 데 어려움이 없도록 500억 자산을 유치하고 있는 교육재단에서 해남 주민의 교육에 힘찬 활력을 불어넣겠습니다."해남군의회 이성옥 군의장은 축하인사를 통해 "학습자들이 이렇듯 알찬 결실을 맺을 수 있게 최선을 다한 문해교사들에게도 감사와 노고를 전한다"고 덧붙였다.뒤이어 가족 소감이 이어졌다. 초등과정 유영임 학습자 딸 신순아씨는 어머니가 벽에 붙여 놓고 흥얼거리던 이미자 가수의 '동백 아가씨' 노래를 성인문해교육을 통해 직접 읽고 부르게 된 사연을 들려줬다. 그러면서 "팔십 평생 한이 풀리는 이 시간이 얼마나 좋은지 니들은 모를 거다"라는 어머니의 말을 전했다.초등학력 인증 김점자 학습자 며느리 김민선씨도 고생만 하시던 시어머님이 늦깎이 배움의 기쁨과 행복을 찾아가는 모습이 멋지다며 힘찬 응원을 전했다.