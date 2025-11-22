메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.11.22 11:48최종 업데이트 25.11.22 11:58

장동혁 "나와 대장동 토론하자"... 조국 "응해줘서 감사"

국민의힘 대표, '대장동 항소 포기 논란' 토론 제안 수용... 혁신당 전당대회 끝나고 열릴 듯

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
장동혁 국민의힘 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 '국회 패스트트랙 충돌' 1심 선고 관련 기자 간담회를 하고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 '국회 패스트트랙 충돌' 1심 선고 관련 기자 간담회를 하고 있다. ⓒ 남소연

장동혁 국민의힘 대표가 조국 전 조국혁신당 비상대책위원장의 '대장동 항소 포기 논란' 공개 토론 제안을 수용했다. 이에 조 전 위원장도 "양당 협의 하에 일시와 장소를 잡자"며 의지를 보였다.

장 대표는 22일 오전 페이스북에 "조국 대표님 좋습니다. 저와 토론합시다"라고 밝혔다. 그러면서 "빠른 답변을 기다리겠습니다. 정청래 (더불어민주당) 대표의 참여는 언제든지 환영합니다"라고 전했다.

조 전 위원장은 장 대표가 게시물을 올린 20여 분 뒤 개인 페이스북에 "장동혁 대표님, 제안에 응해주셔서 감사합니다"라며 "조국혁신당 전당대회가 끝나고 지도부 및 조직 개편이 완료된 후 (토론을) 하고 싶습니다"라고 답변했다. 또 "양당 협의 하에 일시와 장소를 잡읍시다. 정청래 대표님이 참여하는 3자 토론도 좋습니다"라고 덧붙였다.

조국 전 조국혁신당 비상대책위원장이 21일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 당대표 후보 출마와 전당대회 관련 기자회견을 열고 있다.
조국 전 조국혁신당 비상대책위원장이 21일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 당대표 후보 출마와 전당대회 관련 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성

조 전 위원장은 21일 한동훈 전 국민의힘 대표의 '대장동 항소 포기 논란' 공개 토론 제안에 "'1심에서 대장동 일당 혐의와 이재명 대통령이 관계없다는 게 드러났고, 검찰의 조작도 확인됐다"라면서 "(국민의힘) 장동혁 대표가 정식으로 하자고 한다면 (토론을) 할 생각이 있다"고, 한 차례 거절 의사를 밝힌 바 있다. (관련 기사 : 한동훈 '대장동 토론' 제안에 조국 "이 대통령에게 사과부터" https://omn.kr/2g4no )

한편, 국민의힘은 22일부터 부산·울산을 시작으로 전국을 순회하면서 대장동 항소 포기 논란을 비판하는 장외 집회에 돌입한 상태다. 정희용 국민의힘 사무총장은 21일 당 원내대책회의에서 "대장동 항소 포기 논란은 이미 전 국민적 의혹으로 증폭되었고, 민주당과 이재명 정권은 정치적 목적으로 사법 체계를 뒤흔들며, 법치주의와 민주주의를 파괴하고 있다"고 주장하면서 '민생회복 법치수호 국민대회'를 열겠다고 밝혔다.
AD

#장동혁#국민의힘#대장동항소포기논란#조국

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글4
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

유지영 (alreadyblues) 내방

사람이 사람을 사람으로 대하는 일에 관심이 있습니다. 반갑습니다. 오마이뉴스 유지영입니다. alreadyblues@gmail.com

이 기자의 최신기사교육부장관, 서울시 학생인권조례 폐지안에 "깊은 우려"

독자의견4

연도별 콘텐츠 보기