장동혁 "나와 대장동 토론하자"... 조국 "응해줘서 감사"

장동혁 국민의힘 대표가 조국 전 조국혁신당 비상대책위원장의 '대장동 항소 포기 논란' 공개 토론 제안을 수용했다. 이에 조 전 위원장도 "양당 협의 하에 일시와 장소를 잡자"며 의지를 보였다.
장 대표는 22일 오전 페이스북에 "조국 대표님 좋습니다. 저와 토론합시다"라고 밝혔다. 그러면서 "빠른 답변을 기다리겠습니다. 정청래 (더불어민주당) 대표의 참여는 언제든지 환영합니다"라고 전했다.
조 전 위원장은 장 대표가 게시물을 올린 20여 분 뒤 개인 페이스북에 "장동혁 대표님, 제안에 응해주셔서 감사합니다"라며 "조국혁신당 전당대회가 끝나고 지도부 및 조직 개편이 완료된 후 (토론을) 하고 싶습니다"라고 답변했다. 또 "양당 협의 하에 일시와 장소를 잡읍시다. 정청래 대표님이 참여하는 3자 토론도 좋습니다"라고 덧붙였다.
조 전 위원장은 21일 한동훈 전 국민의힘 대표의 '대장동 항소 포기 논란' 공개 토론 제안에 "'1심에서 대장동 일당 혐의와 이재명 대통령이 관계없다는 게 드러났고, 검찰의 조작도 확인됐다"라면서 "(국민의힘) 장동혁 대표가 정식으로 하자고 한다면 (토론을) 할 생각이 있다"고, 한 차례 거절 의사를 밝힌 바 있다. (관련 기사 : 한동훈 '대장동 토론' 제안에 조국 "이 대통령에게 사과부터" https://omn.kr/2g4no
)
한편, 국민의힘은 22일부터 부산·울산을 시작으로 전국을 순회하면서 대장동 항소 포기 논란을 비판하는 장외 집회에 돌입한 상태다. 정희용 국민의힘 사무총장은 21일 당 원내대책회의에서 "대장동 항소 포기 논란은 이미 전 국민적 의혹으로 증폭되었고, 민주당과 이재명 정권은 정치적 목적으로 사법 체계를 뒤흔들며, 법치주의와 민주주의를 파괴하고 있다"고 주장하면서 '민생회복 법치수호 국민대회'를 열겠다고 밝혔다.