"석탄발전소 폐쇄한다고 노동자 삶도 멈춰야 하나"

"석탄발전은 멈춰도 우리의 삶은 멈출 수 없다."기후위기의 주범 가운데 하나인 석탄화력발전소를 잇따라 폐쇄하는 가운데, 노동자들이 거리에서 이같이 외쳤다. 민주노총 경남본부(본부장 김은형)가 22일 오후 창원에서 '경남지역 석탄화력발전소 폐쇄에 따른 공공재생에너지로 전환과 발전노동자 총고용보장 촉구 결의대회'를 열었다.경남에 있는 하동‧삼천포화력발전소의 10기가 폐쇄를 앞두고 있다. 하동1호기는 2026년, 삼천포3-4호기와 하동2-3호기는 2027년, 삼천포5호기와 하동4호기는 2028년, 삼천포6호기는 2029년, 하동5-6호기는 2031년에 가동을 멈춘다.집회는 문화공연과 발언으로 진행되었다. 김은형 본부장은 대회사를 통해 "폐쇄 예정인 석탄화력발전소 노동자들의 운명과 지역민의 운명에 대해서는 정부와 경남도의 지방권력까지 그간 몇 년동안 일체 외면으로 일관해 왔다"라며 "이재명정부가 들어서고 대안 마련없이, 한발 더 나아가 2040년까지 모든 석탄화력발전소 폐쇄 정책을 내놓았다"라고 설명했다.김 본부장은 "온실가스 감축을 위한 석탄화력발전소 노동자도, 지역도 석탄화력발전소 폐쇄를 부정하지 않았다. 하지만, 기후위기 대응이라는 것이 지역소멸, 발전소 노동자의 삶과 가정까지 무너지고 폐쇄되어선 안되지 않느냐"라며 "노동자도, 지역민도 살리고, 기후위기 대응도 함께 할 수 있는 방안을 정부와 경남도는, 노동, 지역, 시민사회가 함께 모색하고 만들어 가야 할 의무가 있다. 국가는, 정부는 그러해야만 한다"라고 강조했다.그러면서 김 본부장은 "재생에너지로 전환은 철저히 공공의 영역으로, 민자‧외국기업투자가 아닌 공공재생에너지 확대, 정의로운 전환이 되어야 서민들이 안전하게 모두가 사용할 수 있다. 노동자도, 지역도, 국민들 모두가 살 수 있는 길이다"라며 "노동자, 지역민도 더불어 함께 살 수 있는 정의로운 전환, 석탄화력 발전노동자의 총고용과 공공에너지 확대를 위해 정부와 지자체는 적극 나서야 한다"라고 호소했다.발전소 노동자들이 무대에 올라 호소했다. 27년간 하동석탄화력발전소에서 일해온 김철진 공공운수노조 일진파워노조 위원장은 "정부는 이미 11차 전력수급 기본계획 발표를 했으며, 이재명 정부는 그 계획보다 더 나아가 2040년까지 대한민국에 있는 모든 석탄화력 발전소를 폐쇄하겠다는 정책을 내고 있다"라며 "그러나 그 계획과 정책을 살펴보면, 석탄 화력발전소를 점차적으로 폐쇄한다는 계획은 들어있으나, 그곳에서 일하는 노동자들의 고용유지 정책과 고용 대책은 찾아 볼 수가 없다"라고 설명했다.그는 "석탄화력발전소에서 일하는 노동자들은 꼭 필요한 전기를 생산하며 열심히 일해 왔고, 탄소배출 문제점을 인식하고 있으며, 폐쇄에도 동의하고 있다"라며 "그러나 폐쇄된다고 하여, 발전소에서 일해 온 노동자들의 삶까지 폐쇄할 수 없으며, 정부는 그동안 산업역군이라 칭했지만, 석탄 화력발전소 폐쇄시 고용대책은 수립하지 않고 있으며, 지자체 역시 정부의 눈치를 보며 대책을 세우지 않고, 이런저런 핑계를 대며 석탄 화력발전소에서 일하는 노동자들을 사지로 내몰고 있다"라고 강조했다."해고는 살인"이라고 한 그는 "해고는 노동자들의 삶을 파괴할 것이고, 지역의 붕괴를 앞당길 것이다. 폐쇄 사실을 지금까지 가족들에게 알리지도 못하고, 속으로 삭히며 희망 없는 나날을 보내고 있다. '앞으로 어떻게 해야 할지, 죽고 싶을 만큼 힘들다'고 노동자들은 고통을 호소하고 있다"라며 "석탄화력발전소에서 일해 온 노동자들은 어떻게 해야 하느냐? 정부 정책이니 노동자들이 해고를 감수하고 해고되어야 하느냐?"라고 호소했다.김철진 위원장은 "더는 석탄화력 발전소에서 일하는 노동자들을 죽음으로 내몰지 말고, 안정적 삶을 유지할 수 있도록, 최선의 노력을 다해야 할 것"이라며 "시간이 얼마 남지 않았다. 빠른 시간 내에 계획을 세우지 않는다면, 우리의 투쟁 수위는 높아질 것"이라고 말했다.이어 마이크를 잡은 김영구 공공운수노조 발전HPS지부 하동지회장은 "발전 노동자는 석탄화력 폐쇄와 경쟁 입찰로 고용불안을 느끼고 있다. 석탄화력발전소는 기후변화와 지구 온난화의 가장 큰 주범 중 하나로 이산화탄소가 높은 비중을 차지하고 있다"라며 "정부 정책에 의해 발전소 폐쇄는 동의하지만, 폐쇄로 인해, 발전 노동자는 수십 년간 일해 온 일터가 사라지게 되었다. 국가 에너지 산업을 책임져온 발전 노동자의 생존권을 누가 책임질 것이냐"라고 말했다.그는 정부를 향해 "고용 현황과 빈 일자리를 정확하게 파악하고 노동자의 요구를 반영한 정책을 수립해야 한다"라며 "재생에너지는 공공 주도를 이야기한다. 공공은 안정된 전기를 공급해야 할 의무가 있다. 민간이 주도하게 되면 전기요금 상승은 물론이고 삶의 고통도 따를 수 있다. 실질적인 교육 지원으로 새로운 산업 분야 이동을 적극적으로 지원할 것을 요구한다"라고 강조했다.발전소 노동자들의 죽음을 열거한 그는 "더는 죽지 않고 일할 권리, 위험요소 발견 시 작업중지권까지 모두 보장받아야 한다. 노정협의체 구성은 노동자의 목소리를 반영하여 참여를 보장받고, 투명한 논의 과정에서 발전노동자 총고용 보장을 강력히 요구한다"라며 "경남도는 정의로운 전환을 현실로 만들 책임이 있다. 정의로운 전환은 구호로 끝나선 안 된다"라고 말했다.김영구 지회장은 "실질적인 정책으로 구현되어야 한다. '산업 전환 특별지구 지정'을 강력히 요구한다. 정부 차원의 신속한 특별법 제정과 함께, 경남도는 지역이 특별 지원을 받을 수 있도록 모든 행정력을 집중해야 한다"라며 "노동자 한 명 한 명의 특성을 고려한 맞춤형 전환 교육, 직업 훈련, 그리고 취업 연계까지, 빈틈없는 지원이 필요하다"라고 제시했다.문준혁 경남기후위기비상행동 운영위원은 "지금 정부는 기후 위기를 말하면서도 발전 노동자들의 삶을 지우려 하고 있다. 우리가 마주한 전환은 결코 정의롭지 않다. 우리는 단지 자기 일자리를 지켜달라는 것이 아니다. 기후 위기 시대에 걸맞은 전환, 노동의 권리를 지키는 전환, 그리고 민간 이윤이 아닌 공공의 손에 의한 재생에너지 체계로 나아가자는 외침이다"라고 말했다.이어 "이것이 바로 우리가 말하는 정의로운 전환이다. 하지만 정부와 공기업은 책임을 외면하고 있다. 기후 위기의 책임을 노동자에게 떠넘기고, 에너지 전환을 시장에만 맡기는 방식은 불평등을 심화시키고, 지역과 노동의 삶을 더 깊이 흔들 뿐이다"라며 "이 투쟁을 따라다니며 분명히 배웠다. 정권이 바뀌어도, 정부가 현장의 목소리를 듣지 않으면 노동자의 삶은 바뀌지 않는다는 사실이다. 발전소 앞에서, 파업 현장에서 함께 버텨온 우리는 그 진실을 누구보다 잘 알고 있다"라고 덧붙였다.그는 "이제는 각자 따로 싸우는 것이 아니라, 함께 싸움에 나서야 할 때이다. 발전소를 지켜온 노동자의 자부심과 지역을 지켜온 시민의 자부심을 하나로 모아야 한다"라며 "폐쇄 앞둔 발전소와 무너져가는 지역공동체, 그리고 노동과 기후정의를 에너지 공공성을 연결해야 한다. 우리는 이 싸움에서 물러설 수 없다. 자본이 바람과 태양을 민영화하도록, 노동자의 존엄까지 내팽개치도록 그냥 두지 않을 것"이라고 말했다.또 강성규 공공운수노조 부위원장, 홍종한 공공운수노조 경남본부장이 투쟁사를 했다.한편 김정호‧정혜경‧서왕진 국회의원은 오는 25일 오전 국회 소통관에서 '탈석탄의 시점'과 '노동자 고용보장', '전환지역 지원'에 대한 내용을 담은 '정의로운 탈석탄법안' 발의와 관련한 입장을 밝힌다.