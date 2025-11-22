교육부장관, 서울시 학생인권조례 폐지안에 "깊은 우려"

큰사진보기 ▲최교진 사회부총리 겸 교육부 장관이 지난 10월 30일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회 교육부 등에 대한 국정감사에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

최교진 교육부장관도 서울시의회의 학생인권조례 폐지 시도에 깊은 우려를 표명했다.최 장관은 22일 오전 개인 인스타그램에 "학생에게도 인간으로서의 자유와 권리를 보장하자는 취지의 학생인권조례를 이렇게 기습적으로 폐지하려고 하는 상황에 대해 깊은 우려를 표한다"며 "학생인권조례는 학생의 인권을 보호하기 위한 최소한의 제도적 장치일 뿐만 아니라 인권 친화적인 학교를 실현하기 위한 중요한 수단 중 하나"라고 밝혔다.서울시 학생인권조례 폐지안이 서울시의회 본회의에서 통과될 가능성이 커짐에 따라 정근식 서울시교육감은 물론 보수 성향 안창호 국가인권위원장까지 잇따라 반대 성명을 내놓은 데 더해 최 장관 또한 공개 성명을 통해 우려를 표명한 것이다.서울시의회 국민의힘 소속 시의원은 지난 17일 교육위에서 서울학생인권조례를 폐지하는 조례안을 기습으로 통과시킨 바 있다. 국민의힘이 과반 의석을 차지하고 있는 서울시의회 특성상 본회의에 안건이 상정되면 가결될 가능성이 높다.최 장관은 인스타그램 입장문에서 "학생인권조례가 충분한 공론화와 숙의 없이 기습적으로 폐지되는 일이 없도록 서울시의회 의원 여러분의 현명하고 신중한 판단을 부탁드린다"라고 호소했다.최 장관은 "일각에서는, 최근 늘고 있는 교권 침해가 학생인권조례로 인한 것처럼 양자를 대립구도로 몰아가기도 하지만, 학생 인권 보호와 학교 현장이 요구하는 교권 보호는 대립의 관계에 있지 않다. 학생과 교사의 인권은 모두 최대한 존중되어야 할 것이며, 학생들의 학습권 보호를 위해서도 교사의 교육 활동은 온전히 보호받아야 할 것이다"라고 말했다. 또 "우리 교육은 학생들이 학교에서 자신의 권리와 타인의 권리를 이해하고 이를 조화롭게 지켜나가기 위해 소통과 협업, 민주적 절차를 통해 해결하는 방법을 배울 수 있도록 해야 한다"라고 밝혔다.한편, 최 장관은 서울 시민과 국민에게도 서울시 학생인권조례 폐지안에 관심을 가져줄 것을 강조했다. 최 장관은 "학생과 교사, 학부모 등을 포함한 학교 구성원 모두가 서로를 존중하고 소통하며 모두의 인권이 보장되는 학교를 만들기 위한 방안을 함께 모색해야 한다. 가장 교육적이고 바람직한 방식으로 이를 실현해 갈 수 있도록 서울시민 여러분과 국민 여러분의 관심과 지지를 부탁한다"고 전했다.