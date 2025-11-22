사회광주전라 25.11.22 10:34ㅣ최종 업데이트 25.11.22 10:34 나주대 라이브커머스복지학과, 요양원 봉사활동 두 기관 업무협약도 체결 김형호(demian81) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲나주대학교 라이브커머스복지학과, 고운정요양원 봉사활동 ⓒ 나주대학교 제공 관련사진보기 나주대학교 라이브커머스복지학과(학과장 이은성)는 최근 고운정요양원(원장 진봉희)을 찾아 어르신들을 위한 봉사활동을 하고 기관 운영 전반을 배우는 현장견학도 진행했다. 두 기관은 이날 업무협약도 맺고▲현장실습·인턴십 연계 ▲자원봉사 프로그램 운영 ▲지역사회 돌봄 프로그램 공동개발 ▲교육·연구 교류 등에서 협력해 나가기로 했다. #나주대#라이브커머스복지학과#고운정요양원 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김형호 (demian81) 내방 아이콘구독하기 광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net 이 기자의 최신기사민주당 호남발전특위, 지도부에 호남발전전략 보고 갤러리 오마이포토 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 1/7 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.