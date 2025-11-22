나주대 라이브커머스복지학과, 요양원 봉사활동

큰사진보기 ▲나주대학교 라이브커머스복지학과, 고운정요양원 봉사활동 ⓒ 나주대학교 제공 관련사진보기

나주대학교 라이브커머스복지학과(학과장 이은성)는 최근 고운정요양원(원장 진봉희)을 찾아 어르신들을 위한 봉사활동을 하고 기관 운영 전반을 배우는 현장견학도 진행했다.두 기관은 이날 업무협약도 맺고▲현장실습·인턴십 연계 ▲자원봉사 프로그램 운영 ▲지역사회 돌봄 프로그램 공동개발 ▲교육·연구 교류 등에서 협력해 나가기로 했다.