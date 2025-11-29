농막 난롯불 앞에서 먹는 야식, 소원 성취한 기분

올 봄부터 오도이촌 생활을 시작했습니다. 금요일 퇴근 후, 주말에 특별한 일이 없는 한 시골 쉼터 '느루뜰'로 향합니다. 이 글은 시골 쉼터에서 '사는 이야기'입니다.

"좋은 아침, 오늘 농막에 오시면 오후 8시쯤 화목 난로에 옹기종기 모여 군고구마 구우며 한번 뭉칩시다!"

"울 신랑 오후 9시에 마쳐요. 화목 난로 피워 놓고 계시면 우리가 밤에 합류하는 것도 한 가지 방법이에요."

"그럼 저희도 여유 있게 좀 늦게 출발할게요."

"밤 늦게 더 분위기 좋겠네요. 따뜻한 어묵탕 끓여 놓을게요."

"하하. 어젯밤에 화목난로 피웠어. 우리 남편이 화목난로 피우는 걸 너무 좋아해서..."

큰사진보기 ▲난롯불 피워 놓고금요일 밤, 농막 이웃인 언니네와 따끈한 어묵탕, 군고구마를 먹으며 즐거운 시간을 보냈다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"어머나, 언니 벌써 준비 다 했네요. 너무 맛있겠어요. 안 그래도 출출했는데..."

"저기 저기, 북두칠성이야. 아 저기, 오리온 자리네. 겨울 되니 별이 더욱 총총하구나!"

큰사진보기 ▲채소와 열매들 기온 0도에도 싱싱하게 잘 자라는 상추와 시금치가 기특하고 예쁘다. ⓒ 이정미 관련사진보기

'신기해라. 기온이 0도인데, 어떻게 얼지 않고 이렇게 잘 자라고 있을까.'

'예뻐라. 이렇게 깨끗하고 예쁘니 이건 샐러드로 먹어야겠다.'

큰사진보기 ▲느루뜰의 점심펠렛 난로를 지피고, 밭에서 갓 딴 애호박으로 전을 부치고, 가지 고명을 얹은 라면을 끓여 이웃과 점심을 나누었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲느루뜰 뒷산에서느루뜰 뒷산 전망대에서 바라본 산, 바다, 마을 정경 ⓒ 이정미 관련사진보기

"우와~~! 이 개방감. 참 정겨운 풍경이다!"

지난 21일 금요일 아침, '아름다운 동행' 단체 대화방에 반가운 문자가 날아들었다. 우리의 쉼터 '느루뜰' 이웃인 양 박사님이다. 양 박사님은 화목난로를 피우는 일에 매우 신나하신다. 가을이 무르익자마자 난롯불을 피우기 시작했다.지난 11월 초 어느 금요일 밤이었다. 자다 깨서 쉼터 거실로 나왔는데 아랫집 농막에 불이 환하게 켜져 있는 것이다. 새벽 1시가 가까워지고 있었다. '이 시간까지 뭐 하시지? 금요일 밤이라 피곤하실텐데' 생각했다.우리 부부를 부를까 하다가 피곤할 것 같아 그만두었다고 덧붙였다. "적당한 때에 한 번 뭉칩시다" 하며 다음을 기약했는데, 그날이 바로 디데이였다.발갛게 열기를 뿜어내는 난롯불, 꼬치에 먹기 좋게 끼워진 어묵, 가래떡, 곤약. 함께 익어가는 고구마, 그리고 주전자에 따뜻하게 데워진 청주까지(남편들은 시원한 맥주, 아내들은 따뜻한 청주 한 모금). 눈 앞에 펼쳐진 따뜻한 풍경에 마음이 사르르 노곤해지면서 차오르는 행복감. 소원 성취한 기분이었다.사실 남편과 나는 평소 야식을 즐기지 않는다. 그런데 오후 10시를 훌쩍 넘기니 배는 출출해졌고, 분위기까지 좋으니, 손이 자동으로 자꾸 자꾸 나가는 거다. 저녁을 야무지게 먹었건만, 나는 군고구마 2개, 어묵 1꼬치, 가래떡 1꼬치, 곤약 1꼬치 먹은 후에 군밤까지 그야말로 배 터지게 먹었다.도란도란 살아온 이야기, 일상 이야기, 직장 이야기 등으로 시간 가는 줄 모르고 새벽 1시가 넘도록 수다 삼매경에 빠져 즐거운 밤을 수놓았다. 우리의 쉼터 '느루뜰'로 건너오며 하늘을 올려다 보았다.아침이 밝았다. 얼른 외투를 챙겨 입고 채소들 얼굴을 보러 나간다. 밭에 오면 신기하게도 그렇게 된다. 쉼터 발코니에 서서 밭을 내려다 보니 지난 주까지만 해도 제법 생생했던 호박줄기가 맥 없이 얼어 말라가고 있었다.얼른 장화를 신고 상추 밭두렁으로 나간다. 옆 가지 나무도 곁눈으로 슬쩍 살펴 본다. 혹시나 하여 가지나무를 정리하지 않고 그대로 두었다. 손가락 굵기 보다 조금 굵은, 짙은 보라색 가지가 몇 개 달려있었기 때문이다.추위에도 생생하게 자라고 있는 상추가 고맙고 기특하다 . 소쿠리 가득 따 담았다. '이번 주도 매일 상추를 먹을 수 있겠네' 생각한다. 직접 키운 가을 상추가 얼마나 고소하고 맛있는지 모른다. 시금치가 자라고 있는 밭두렁으로 발길을 옮긴다.지난 밤 농막 이웃집 언니네의 따뜻한 '환대'에 보답하기 위해 점심은 '느루뜰'에서 먹기로 했다. 낮에는 기온이 올라 따뜻했지만 발코니에서 식사를 하기에는 쌀쌀했다.남편은 펠렛난로를 지폈다. 나는 마른 줄기 사이로 얼굴을 빼꼼 내밀고 있던, 올해 마지막으로 수확한 애호박으로 전을 부쳤다. 진보라색 가지도 얇게 썰어 라면 고명으로 준비했다. 집에서 가져온 김치도 그릇에 옮겨 담았더니 제법 괜찮은 점심 밥상이 되었다. 군고구마는 디저트로 준비했다.직접 농사 지은 가지 고명을 얹어서 그런지, 난롯불을 지펴 놓고 이웃과 도란도란 나누어서 그런지, 아주 오랜만에 라면을 정말 맛있게 먹었다.점심을 먹고 소화시킬 겸 마을 뒷산을 올랐다. 낙엽이 산길을 푹신하게 뒤덮었다. 낙엽에 미끄러질까 조심하며 한 시간가량 오르니 마을을 조망할 수 있는 제법 근사한 전망대가 나왔다. 구비구비 펼쳐지는 산 능선, 사이 사이 옹기종기 앉은 시골 마을, 마을 안으로 쑥 들어온 바다, 바다를 가르며 마을을 연결하는 도로가 한 눈에 펼쳐졌다.온통 갈색으로 물든 산을 바스락바스락 걸으며 늦가을 오후의 색감을 눈에 가슴에 품었다. 산에 다녀 오니 뉘엿 해가 기울었다. 방에 들어가 포근한 이불 속에 몸을 뉘었다. 초겨울 느루뜰의 평화로운 하루가 이렇게 저물어 가고 있었다.눈이 스르르 감기는 이 순간의 감각이 그렇게 평화롭고 충만할 수 없다. 인적이 드문, 자연만이 가득한 이곳에 내가 있는 것이 가끔은 신기하고 낯설기도 하다. 자연 속에서 이처럼 자유로워지는, 충만해지는, 어떤 이유로, 무엇 때문인지, 언어로 분명하게 표현하기 어렵다. 이 풍경이 왜 이토록 질리지 않는지, 언제까지 지속할 수 있을지, 어느 시점에 변덕을 부리게 될지, 사람들의 댓글처럼 '이러다 아프기라도 하면 끝'일지 맥락도 없이 찾아 드는 상념을 그저 바라본다.책에서 읽은 적 있다. 예일대학교 심리학 교수인 대니얼 레빈슨은 '삶을 정착과 이주의 연속'으로 보았다. 삶이란 6~7년의 안정기와 4~5년의 전환기가 주기적으로 반복되는 것이라는데. 그의 말에 따르면 6~7년이 지나면 '권태기'가 찾아오고 새로운 변화를 찾게 된다는데, 오도이촌 생활도 그렇게 될까?이불 속 상념의 결론은 그저 이 순간, 이 은혜가 감사할 따름이다. 시골 느루뜰이 주는 기쁨과 배움이 크다. 몸과 마음이 건강해지고, 자연의 섭리에 감사하는 마음도 커진다. 삶은 과정이다. 오십 고개 중턱에 '오도이촌 생활'을 하게 될 줄 몰랐다. 삶은 언제나 예상 밖으로 흘러간다. '흐르는 삶을 어떻게 꾸려나가는가' 하는 것은 오로지 본인의 선택에 달렸다.저녁을 먹고 펠렛난로 앞에 앉았다. 발갛게 달아오르는 불빛에 눈길이 머문다. 책을 읽다가, '불멍'하다가, 띄엄띄엄 남편과 이야기도 나누면서 두 시간 넘게 난롯가에서 시간을 보냈다.