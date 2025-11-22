황기철 위원장, 전재수 장관 만나 진해 어민 등 현안 건의

큰사진보기 ▲황기철 더불어민주당 진해지역위원장은 21일 김일용 진해수협 조합장, 손원실 부경신항수협 조합장과 함께 전재수 해양수산부 장관을 면담했다. ⓒ 민주당 진해지역위 관련사진보기

더불어민주당 진해지역위원회는 황기철 위원장이 수산업협동조합 관계자들과 함께 전재수 해양수산부 장관을 만나 진해신항과 가덕도신공항 건설에 따른 진해지역 어민들의 애로사항과 조선업체 활성화 방안 등을 전달하고 해수부의 적극적인 협조를 요청하였다고 22일 밝혔다.황기철 위원장은 21일 김일용 진해수협 조합장, 손원실 부경신항수협 조합장과 함께 전재수 장관을 면담했다.김일용‧손원실 조합장은 수협의 주요 현안인 '어촌 기능 활성화'와 '조업 구역 축소에 따른 어민 생계 곤란과 실질적인 보상지원' 등에 대한 세부적인 의견을 전달했다.부경신항수협은 '천성한 국가거항 내 어촌관광구역 변경'과 '재해방지시설 내 물량장의 위판장 건립에 따른 문제 해결', '재해방지시설 추가 매립공사 필요', '욕망산 적출장 운영권을 용원‧안골‧청천‧안성‧남양어촌계에 부여', '어업인 생존권을 위한 한정면허 요청' 등을 건의했다.진해수협은 '수산물직매장 2층 부지 활용', '2026년 어장 이용개발계획 지침 수정 반영', '피해어업인들의 원활한 생계유지를 위해 민관협의체 지원사업 등이 포함되는 지원방안에 대한 조속한 약정 체결', '유효한 한정어업권이 존재하는 공사현장 해역 내 어촌계원들인 어업인의 이미 투입된 투자금(피조개 종패)에 대한 지원 및 손실 보전 방안 마련', '진해신항 개발사업으로 인한 조업구역 소멸과 축소로 영세어업인 생계보장을 위해 항만 내 유휴구역의 효율적 활용 허용 방안 검토 필요' 등을 요구했다.해군참모총장 출신인 황기철 위원장은 진해에 있는 케이(K)조선이 미국 군함 정비(MRO) 지정 조선소가 될 수 있도록 협조를 요청했다.이에 전재수 장관은 "신항만 건설에 따른 진해지역 어민들의 어려움이 해소될 수 있도록 제반 요청 사항을 우선 검토 후 적극 지원하도록 관련 부서에 지시했다"고 민주당 진해지역위원회가 전했다.