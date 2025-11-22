"조지아 구금 근로자 중 50여 명, 미국 재입국해 현장 복귀"

큰사진보기 ▲미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작 공장 건설 현장에서 구금된 한국인들을 태울 대한항공 전세기가 지난 9월 10일 오전 인천국제공항 2터미널 계류장에서 이륙을 준비하고 있다. 2025.9.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

지난 9월 미국 조지아주에서 이민 당국에 체포·구금됐다가 귀국했던 한국인 근로자 300여 명 가운데 50여 명이 최근 미국에 재입국해 작업 현장에 복귀했다고 미국 ABC방송이 보도했다.ABC방송은 21일(현지시각) 한국인 근로자 김아무개씨를 인용해 지난 15일 기준으로 50명 정도가 미국에 재입국했다고 전했다.또한 구금된 한국인 근로자 317명 가운데 100명 이상의 B1 비자(단기 상용비자)가 별도의 재신청 절차 없이 유효한 것으로 확인됐다고 덧붙였다.김씨 측 변호사는 "이는 근로자들이 공장에 장비를 설치하기 위해 미국에 합법적으로 체류하고 있었다는 것을 의미한다(workers were lawfully in the U.S.)"라고 밝혔다.미국 이민세관단속국(ICE)은 지난 9월 4일 조지아주 현대차-LG엔솔 합작 배터리 공장 건설 현장을 급습해 한국인 근로자 317명을 포함해 450여 명을 체포했다.한국인 근로자들은 ICE 구금 시설에 갇혀있다가 한국과 미국 정부의 협상 끝에 일주일 후 석방돼 316명이 9월 11일 전세기를 타고 한국으로 자진 출국했으며, 나머지 1명은 9월 26일 보석을 허가받아 석방됐다.이 가운데 김씨를 비롯한 200여 명은 ICE의 불법적인 공권력 행사, 인종 차별, 인권 침해, 과도한 물리력 행사 등에 대한 소송을 준비하고 있다.LG엔솔은 ABC방송에 보낸 성명에서 "LG엔솔과 협력사 근로자들이 HL-GA(조지아주 합작 배터리공장) 및 미국 내 다른 시설 완공 및 가동을 위해 미국으로 출장을 갔거나 갈 예정이며, 이 규모를 점차 확대하고 있다"라고 밝혔다.미국 국무부는 "개별 비자에 대해 세부 사항은 언급하지 않겠다"라면서도 "특수 기술을 가진 외국인 근로자들이 미국에 단기 입국해서 미국 근로자들을 교육시키고 돌아가는 것"이라며 "이를 통해 미국인의 일자리를 늘릴 수 있다"라고 설명했다.또한 "우리는 외국인 직접 투자를 촉진함으로써 미국의 재산업화에 대한 도널드 트럼프 대통령의 공약을 이행하고 있다"라며 "미국은 한국 정부와 긴밀히 협력하고 한국 투자와 관련된 비자를 촉진하고 있다"라고 덧붙였다.트럼프 대통령도 지난 19일 워싱턴DC에서 열린 미국·사우디 투자포럼 연설에서 이 같은 정책을 강조했다.그는 이민 당국의 한국 배터리 공장 근로자 단속을 언급하면서 "한국이 조지아주에 10억 달러를 들여 공장을 짓고 있었는데 근로자들을 미국에서 내보냈다"라며 "나는 '바보같은 짓 하지 말라'고 했었다"라고 주장했다.그러면서 "우리는 문제를 해결했으며, 이제 그들은 (미국에 다시 돌아와) 우리 사람들을 가르치고 있다"라고 말했다.또한 대만 반도체 기업 TSMC가 애리조나주에 짓고 있는 공장에 대해서도 "매우 복잡한 공장을 건설하고 운영하려면 수천 명의 외국인 전문 인력이 필요하다"라며 "난 그런 사람들을 환영할 것"이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 보수 진영의 반발에 대해 "그들은 엄청난 애국자이지만 단지 이해하지 못할 뿐"이라며 "공장과 장비에 수십억 달러를 투자한 사람들이 공장을 짓고 가동하기 위해 자기 나라에서 자기 사람들을 데려오는 것을 허용하지 않는다면 우리는 성공하지 못할 것"이라고 강조했다.