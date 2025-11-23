부산 강서구 악취 측정기, 3년 평균 138일 장애

큰사진보기 ▲부산광역시 강서구 악취모니터링 시스템 구축 내역. ⓒ 부산광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산광역시 강서구 악취모니터링 지점 현황. ⓒ 부산광역시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산광역시 강서구 악취모니터링 시스템 유지보수 현황 ⓒ 부산광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022-2024년 부산광역시 강서구 악취측정기 장애 일수 및 장애율 현황. ⓒ 부산광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022-2024년 부산광역시 강서구 연도별 최대 악취측정기 미가동 내역. ⓒ 부산광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022-2024년 부산광역시 강서구 악취측정기 설치지점별 30일 연속 초과 장애 현황. ⓒ 부산광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 부산광역시 강서구 종합감사 결과보고서 중 일부. ⓒ 부산광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2021-2025년 4월 부산광역시 강서구 악취관련 민원 건수 현황. ⓒ 부산광역시 관련사진보기

부산광역시 강서구에 설치된 악취 측정기가 2022~2024년 중 측정기 1대당 평균 138일간 장애를 일으킨 것으로 확인됐다. 강서구청이 시스템 유지보수에만 연간 약 1700~1900만 원의 예산을 투입하고도 악취 측정기를 소홀히 운영했다는 지적이 나온다.지난 19일 부산시는 지난 5월 22일부터 6월 4일까지 총 9일간 실시한 부산광역시 강서구 종합감사 결과를 시 홈페이지를 통해 공개했다. 종합감사는 강서구가 2021년 2월 이후 추진한 업무 전반에 대해 이뤄졌는데, 시는 징계 1건·시정 9건 등 총 27건을 처분 요구했다.악취 측정기 관리 부실 문제는 결과보고서 후반부에 드러났다. 시에 따르면 강서구는 2011년부터 단계적인 설치를 거쳐 생곡산단, 신호산단 등 총 28개 지점에 악취모니터링 지점을 운영하고 있다. 또 시스템 유지 보수를 위해 2021년부터 한 업체와 매년 약 1700~1900만 원의 계약을 체결해 왔다.그러나 시 확인 결과 2022년에서 2024년간 강서구에 설치된 악취 측정기 27개소가 측정기 1대당 평균 138일간 장애를 일으킨 것으로 파악됐다. 심지어 지난해에는 1년의 절반이 넘는 190일가량 가동되지 않은 측정기도 있었다. 한 달 넘게 방치된 측정기도 2022년 27개, 2023년 16개, 2024년 17개로 꾸준히 확인됐다.이처럼 측정 장비가 부실하게 운용됐음에도 강서구는 이를 근거로 악취방지 계획을 수립해 왔다. 이에 시는 감사보고서에서 '악취모니터링시스템 관리 소홀로 인해 악취 배출 사업장의 실시간 감시라는 본래 목적을 달성하지 못했다'라면서 '(관리 소홀로) 악취 민원이 지속적으로 발생하고 인근 주민의 생활환경 악화를 초래'했다고 지적했다. 그러면서 강서구에 '주의' 조처를 내렸다.한편, 강서구 내 악취 민원은 2021년 125건, 2022년 177건, 2023년 63건 등 꾸준히 이어져 왔다. 2021년 대비 지난해에는 66건으로 그 건수가 크게 줄긴 했으나, 완전히 사라지지는 않은 것이다. 이번 감사에서 강서구는 이와 같은 시의 감사 결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았다.