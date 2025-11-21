사회부산경남한줄뉴스 25.11.21 21:52ㅣ최종 업데이트 25.11.21 21:52 영수건설, 장평동 나눔곳간에 100만원 상당 물품 기부 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲영수건설, 장평동 희망나눔곳간에 100만원 상당 물품 기부 ⓒ 거제시청 관련사진보기 반수경 ㈜영수건설 대표는 지난 20일 거제시 장평동(동장 김병수) 희망나눔곳간에 약 100만원 상당의 라면과 햇반 등을 기부했다. 반수경 대표는 "점점 추워지는 날씨에 어려운 이웃들의 마음이 얼어붙지 않았으면 하는 마음으로 라면과 햇반 등을 기부했다"면서, "동장님과 도움의 손길이 필요한 어려운 이웃들을 위해 힘을 모으자고 했던 약속을 올해도 지킬 수 있어 기쁘고, 앞으로도 지역사회와 함께하는 기업이 되도록 노력하겠다"며 미소지었다. #나눔 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원시, 주남저수지 탐방로 등 전면 출입통제 갤러리 오마이포토 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 1/11 이전 다음 이전 다음 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.