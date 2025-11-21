영수건설, 장평동 나눔곳간에 100만원 상당 물품 기부

큰사진보기 ▲영수건설, 장평동 희망나눔곳간에 100만원 상당 물품 기부 ⓒ 거제시청 관련사진보기

반수경 ㈜영수건설 대표는 지난 20일 거제시 장평동(동장 김병수) 희망나눔곳간에 약 100만원 상당의 라면과 햇반 등을 기부했다.반수경 대표는 "점점 추워지는 날씨에 어려운 이웃들의 마음이 얼어붙지 않았으면 하는 마음으로 라면과 햇반 등을 기부했다"면서, "동장님과 도움의 손길이 필요한 어려운 이웃들을 위해 힘을 모으자고 했던 약속을 올해도 지킬 수 있어 기쁘고, 앞으로도 지역사회와 함께하는 기업이 되도록 노력하겠다"며 미소지었다.