시민들 "이 땅은 미국의 전쟁기지가 아니다"

큰사진보기 ▲경남자주통일평화연대는 21일 저녁 창원시청 사거리 쪽에서 “굿바이 아메리카(Goodbye America). 미국과 헤어질 결심”이라는 제목으로 ‘반미월례집회’를 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"이 땅은 미국의 전쟁기지가 아니다. 전쟁동맹, 종속동맹, 동맹현대화 당장 중지하라. 무기강매, 전쟁동맹 강요하는 미국은 한반도에서 당장 손을 떼라."

시민들이 거리에서 외쳤다. 경남자주통일평화연대(대표 황철하)가 21일 저녁 창원시청 사거리 쪽에서 "굿바이 아메리카(Goodbye America). 미국과 헤어질 결심"이라는 제목으로 '반미월례집회'를 열었다.트럼프 미국 대통령의 '수탈'로 표현되는 한미관세협상'이 벌어지자 경남자주통일평화연대는 지난 10월에 이어 이날로 두 번째 부터 '반미월례집회'를 열었다.이날 집회는 현 정세를 담은 영상을 상영한데 이어 노래 공연과 발언으로 이어쳤다. 안석태 민주노총 경남본부 부본부장은 "미국이 지금 벌이고 있는 '관세협상'이라는 이름의 수탈은 동맹이 아니라 약탈이고, 협력이 아니라 굴종 강요이다"라고 말했다.그는 "미국의 관세수탈은 우리 일자리를 통째로 빼앗는 경제침략이다. 지금 미국은 자국의 쇠퇴한 제조업을 되살리기 위해 배터리, 차, 철강, 반도체 등 한국 기업을 강탈하고 있는 것이다"라며 "한국 기업들이 미국 땅에 쏟아붓는 돈만 무려 수백 조 원에 이른다"라고 말했다.이어 "잘된 내용이라고 홍보하는 자동차 분야만 보더라도 미국 수출의 36% 정도이지만 현대차의 경우 미국공장에서 80% 이상을 생산한다는 것이다. 여기에 투입되는 일자리는 한국의 노동자가 아니라 미국의 노동자가 될 것이다"라며 "이에 따라 부품사들은 1~2년 안에 수출감소로 타격이 발생할 것이고 향후 2년 정도 지나면 미국 생산이 본격화될 시기에 맞춰 산업공동화로 인한 고용감소가 본격화 될 것이다"라고 덧붙였다.또 안 부본부장은 "미국은 달러 등 패권의 약화를 '동맹 수탈'로 연명하려 한다는 것이다. 미국의 정부 부채는 매달 갚아야 하는 이자만 120조 원에 이르고, 제국주의 패권은 이미 브릭스 등에 밀려 위협받고 있는 실정이고 제조업 기반은 무너져 있다. 금융자본 중심의 사회로 유지해 왔다"라며 "그래서 미제국은 동맹국의 산업을 뜯어내고, 관세를 인질로 협박하며, 기술·자본·생산을 미국으로 이전시키는 것.이것이 '관세수탈'의 본질이다"라고 설명했다.그는 "지금대로 진행되는 동맹수탈을 막지 못하면 한국 제조업 기반은 붕괴한다"라며 "예속을 심화시키고 경제기반을 붕괴시키는 수탈동맹에 목매달지 말고 세상 만물을 창조하는 노동자 민중을 믿고 당당한 자주적 국가로서 역할을 해야 할 것"이라고 강조했다.김임수 경남자주연합 회원은 지난 14일 있었던 한미 통상·안보협상 결과(팩트시트)에 대해 "한국정부가 2030년까지 미국산군사장비 250억달러(약 36조원)을 구매하기로 했고, 주한미군 330억달러(약 47-48조)를 포괄적으로 지원하는 내용이 담겨 있다"라고 설명했다.그는 "자세하게 세부적 내용은 공개가 되지 않았거나 여전히 논란의 소지가 될 내용이 많다"라며 "그런데도 정부는 진정한 미래형 전략적 포괄 동맹으로 발전적 전망을 제시하였다거나 양국이 상생하는 한미동맹의 르네상스 문이 활짝 문이 열렸다고 자화자찬 평가하고 있다"라고 언급했다.그는 "이 무슨 개풀 뜯어 먹는 소리냐"라며 "어느 내용을 보아도 한국 경제를 위한 투자, 한반도 평화와 한국 국민을 위한 내용은 하나도 없다. 빚덩어리로 죽어가는 미국이라는 나라를 위해 직접투자라는 감투를 쓰고 3500억불(500조) 삥을 뜯기고 한미동맹을 현대화한다는 명목으로 스텔스기를 비롯한 미국산 무기 강매에 삥 뜯기고, 남의 나라 군대인 주한미군 먹여 살린다고 삥 뜯기고 온 나라가 미국놈들에게 삥뜯기고 있는데 한미동맹의 르네상스 시대라니 정말 환장할 노릇 아니냐"라고 말했다.김임수 회원은 "한미동맹의 현대화 본질은 '동맹의 작전범위가 한반도에서 동아시아로 넓어질 수 있고, 중국의 급부상을 견제하기 위해 주한미군 역할 변경과 전략적 유연성을 확보해야 하며, 이를 위해 한국군의 책임이 크고 한국은 책임만큼 막대한 비용 부담 해야한다'는 내용이다"라며 "아무런 한반도 평화와 우리 국민 경제에 티끌만치도 도움이 되지 않는다"라고 말했다.그는 "전쟁동맹, 종속동맹인 한미동맹 현대화의 본질을 정확하게 알고 한국이 더 이상 이나라가 미국의 전쟁기지화가 되지않도록 노동자 농민을 비롯한 모든 분들이 일어나 미국반대, 전쟁반대, 주한미군 철수 투쟁을 가열차게 진행해야 한다"라고 외쳤다.이날 집회는 조용한 사무처장의 사회로 진행되었고, 박봉열 진보당 경남도당 위원장은 "한미 무역안보협상 팩트시트는 '약탈내역서'이다. 이대로 추진돼서는 안된다"라고 강조했다.세 번째 반미월례집회는 12월 19일 열린다.