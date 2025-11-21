민주평통 광주시협의회, 제4회 'DMZ 평화의 길 걷기' 개최

큰사진보기 ▲민주평통 광주시협의회는 21일, 강원도 철원 일대에서 제4회 ‘DMZ 평화의 길 걷기’ 행사를 개최했다. ⓒ 민주평통 관련사진보기

민주평통 광주시협의회는 21일, 강원도 철원 일대에서 제4회 'DMZ 평화의 길 걷기' 행사를 개최했다.이번 프로그램은 시민들과 자문위원이 함께 분단의 흔적과 안보·평화 현장을 직접 체감하며 평화통일의 중요성을 되새기기 위해 마련되었으며, 시민 및 자문위원 40여 명이 참여했다.참가자들은 먼저 백마고지 전적지를 방문해 6·25전쟁 당시 치열했던 격전의 역사를 되짚고, 평화의 소중함을 되새겼다. 이어 노동당사를 탐방하며 분단의 현실을 상징적으로 보여주는 건물의 흔적을 가까이에서 살펴보는 시간을 가졌다.참가자들은 "철원이 가진 역사성과 자연경관을 직접 걸으며 평화의 소중함을 다시금 느낄 수 있었다"고 소감을 전하기도했다.마지막으로 한탄강 주상절리길 걷기 프로그램이 진행되었다. 천연기념물로 지정된 주상절리 지형을 따라 걸으며 자연의 장엄함과 함께 '긴 분단의 세월이 평화로 이어지기를 바란다'는 참가자들의 마음이 한데 모였다.김상학 협의회장은 "DMZ 인근의 역사·자연·안보 현장은 우리에게 평화가 결코 당연한 것이 아니라는 사실을 일깨워준다"며 "이번 걷기 행사가 시민들과 자문위원들에게 평화통일의 필요성을 체감하는 뜻깊은 계기가 되길 바란다"고 말했다.