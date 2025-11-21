"빗소리 마를 때까지 쓸 것"... 이현숙 시인 첫 시집 펴내

큰사진보기 ▲이현숙 시인이 최근 첫 시집 <너는 토마토를 들고 나는 설탕을 준비하고>(문학의 전당 시인선 400)를 펴냈다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

경남 사천에서 교직 생활을 마친 늦깎이 시인 이현숙 작가가 최근 첫 시집 <너는 토마토를 들고 나는 설탕을 준비하고>(문학의 전당 시인선 400)를 펴냈다.이 시인은 2021년 개천예술제 개천문학상 시부문에서 장원을 차지했고, 지난 2024년에는 한국작가회의 경남지회가 주최한 경남작가 신인상 시부문을 수상하며 실력을 인정받았다. 현재 푸른시 동인에서 시 창작 활동을 이어가고 있다.이번 시집 표제작 '너는 토마토를 들고 나는 설탕을 준비하고'는 독특한 언어 감각을 보여준다. 거꾸로 읽어도 똑같은 '토마토'라는 회문(回文) 구조에 착안해, 단단한 언어가 타자와의 관계 속에서 어떻게 열리는지를 형상화했다. 시인은 토마토를 던지는 행위를 축제로 승화시키며 "너와 나는 아직 태어나지 않은 연인"이라고 노래한다.이 시인의 시는 일상의 소재에서 존재의 본질을 길어 올린다. '천천히 붉어지는 중'에서는 방울토마토가 익어가는 과정을 통해 "익는다는 건 / 빛을 / 안으로 끌어당기는 일이다"라고 정의한다. 외적 화려함보다 내면의 단단함을 추구하는 시인의 철학이 드러나는 대목이다.'정물'이라는 작품은 장맛비가 개 사료 그릇을 두드리는 장면을 묘사한다. "사료는 / 물고기가 된다"로 시작해 "밥그릇은 이제 연못"이 되고, 마지막엔 "비는 멈추지 않고 / 그릇은 / 깊어진다"로 끝맺는다. 고통을 견디며 깊어지는 삶을 은유한 정중동(靜中動)의 미학이 돋보인다.사과를 소재로 한 연작에서 시인은 "아직 다 듣지 못한 이야기를 가진 사과"를 읽는 것이 곧 사랑이자 살아가는 방법이라고 말한다. 완전히 이해할 수 없는 타자의 언어에 귀 기울이고, 상처를 이해하려는 수행으로서의 시 쓰기가 이 시집의 중심 주제다.이병국 문학평론가는 시집 해설에서 "이현숙 시인은 언어를 기다리는 수동적 존재에서 세계를 만들어 나가는 능동적 주체로 변화한다"고 평가했다.이 평론가는 또 "이현숙 시인이 체현하는 정중동의 실존 감각은 시와 언어, 그리고 삶에 대한 깊은 성찰과 사유로부터 길어 올린 것"이라며 "숭고한 파토스로 충만한 시집"이라고 평했다.'시인의 말'에서 이현숙 시인은 자신의 시 세계를 압축적으로 보여준다. "언제부턴가 내 몸에서 / 빗소리가 난다"로 시작해 "눈물과 / 비는 / 닮은 꼴이다. 혼자일 때만 진짜다"라고 고백한다. 그리고 "손을 씻고 / 거울을 보고 / 내 몸에서 빗소리가 마를 때까지 / 나는 쓸 것이다"라고 다짐했다.출판사 '문학의 전당'은 "이현숙 시인은 아무도 찾지 않는 존재를 뒤집어 스스로 독자가 되어 이야기를 만들어 나가는 존재로 나아간다"며 "언어를 향한 내적 충만함으로 문학적 고투를 이어가는 시인의 깊은 내공을 볼 수 있다"고 설명했다.이 시인은 <뉴스사천>과의 인터뷰에서 자신의 시 세계에 관해 "인간의 내면 속에 감추어진 어둡고 깊은 골짜기 속에서 밝은 빛을 항상 보는 걸 좋아한다"며 "거기서 빛을 한 줄기 건져보고 싶은 생각을 항상 하고 있다"고 밝혔다.그는 "모든 사물을 볼 때 어두운 면에 있는 그 빛이 항상 드는 것 같다"며 "일상의 소소한 이야기들을 내 나름대로 생각한 것들을 시로 쓴 것 같다. 내면의 이야기"라고 설명했다.이 시인은 "화려한 것은 못 쓰겠고 그냥 평소에 느낌을 담아 쓴다"며 "순간순간 다가오는 감정들을 잘 캐치하는 것"을 자신의 장점으로 꼽았다. 현재도 꾸준히 시를 쓰고 있다는 그는 "꾸준히 쓰긴 하는데, 시인지 아닌지는 아직 모르겠다"며 겸손한 태도를 보였다.