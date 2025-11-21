교사에게만 사과한 임태희 교육감에게 "학생에게도 사과하라"

경기도교육청이 신생 교원단체인 대한교사협회(아래 교협)에 맡겨 만든 '하이러닝 AI' 시리즈 영상이 '교사 비하', '학생 비하' 비판을 받는 가운데, '정치하는엄마들'도 "학생인권을 침해하는 중대 사안"이라면서 "임태희 교육감의 적극 대처"를 촉구하고 나섰다. 교원단체들에 이어 학부모단체도 문제를 처음으로 공식 지적하고 나선 것이다.
"학생 건강 정보를 홍보 목적에 활용? 학생인권조례 위반"
21일, 정치하는엄마들은 성명에서 "최근 언론보도를 통해, '하이러닝 AI' 홍보영상 일부에서 학생의 민감한 건강 정보를 공개, 특정 학생을 비하하거나 조롱하는 내용이 포함된 사실이 확인되었다"라면서 "이는 교육기관이 기본적으로 지켜야 할 윤리 기준을 위반하고 학생인권을 침해한 중대한 사안"이라고 짚었다.
이어 "학생의 건강 정보는 어떠한 홍보 목적에도 활용되어서는 안 된다. 해당 영상의 '이번 주 보건실 방문 24회'와 같은 건강 정보는 민감한 개인정보에 해당한다"라면서 "이를 홍보 콘텐츠에 사용하는 것은 학생 사생활의 비밀과 자유, 정보에 관한 권리를 위반할 수 있어 경기도학생인권조례 제13조(개인정보를 보호받을 권리)와 제5조(차별받지 않을 권리)를 위반한 것"이라고 강조했다.
해당 영상 가운데 '지난달에 4명의 학생이 남자 친구와 헤어진 덕분에 성적이 올랐다'라는 내용에 대해서는 "학생을 조롱하거나 특정 상황을 희화화하는 발언이기에 이는 학생의 인격권, 존엄성 침해로 볼 수 있다"라고 주장했다.
정치하는엄마들은 "임태희 교육감과 경기도교육청이 조례상 책무를 다하지 않은 것은 명백한 학생인권 침해"라면서 "교육기관은 이러한 사례가 재발하지 않도록 모든 영상·홍보물 제작 과정에서 인권에 위배되지 않도록 검토 절차를 의무화해야 한다"라고 요구했다.
이와 관련, 정치하는엄마들은 "경기도교육청은 문제의 영상을 즉각 폐기하고, 학생·학부모·교육공동체에 공식적으로 사과할 것을 촉구한다"라면서 "아울러 향후 제작되는 모든 콘텐츠에 대해 학생인권옹호관이 인권침해 여부를 사전 점검할 수 있는 제도적 장치를 마련하고 재발 방지 대책을 구체적으로 제시해야 한다"라고 강조했다.
교육청, 수의계약으로 교협에 500만원 지출...영상 5편 탑재 뒤 비공개
<오마이뉴스>가 경기도교육청 문서를 확인해 보니 이 교육청은 '하이러닝 AI' 홍보동영상 5편을 제작해 주는 대가로 교협에 500만 원을 지출했다. 수의계약을 통해서다. 이에 따라 교협은 해당 영상 5편을 지난 10월 31일까지 경기도교육청에 납품했다.
경기도교육청에 따르면 이 교육청은 해당 동영상 5편을 교육청 홍보 채널에 지난 14일에 모두 올렸다가 논란이 되자, 지난 16일 모두 비공개 처리했다.
임태희 경기도교육감은 지난 18일 홈페이지에 올린 사과문에서 "선생님들께 사과드린다"라고 고개를 숙였다. 하지만, 학생과 학부모에게는 사과하지 않았다.
경기도교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "학생과 학부모 대상 교육청 사과에 대해서는 내부 논의를 진행할 것"이라고 밝혔다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 20일자 기사 "남친 이별해 성적 올랐다? 경기도교육청 또 다른 영상은 '학생 비하'"
(https://omn.kr/2g4c5)에서 "경기도교육청 의뢰로 '교사 비하' 영상을 만든 교협의 시리즈 영상물에 '학생 비하' 내용도 들어 있는 것으로 확인됐다"라고 처음 보도한 바 있다.