민주화운동 이끌었던 문동환·문혜림을 아십니까?

80년대 재야민주화 운동가이자 정치인인 문동환 목사와 부인 문혜림 여사를 기리는 행사가 국회에서 이어지고 있다.문동환 목사는 1921년 중국 길림성 화룡현 명동촌(현재 용정시)에서 태어났으며, 역시 한국 민주화 운동의 거목이었던 문익환 목사의 친동생이다.1987년 6월 항쟁 당시 민주쟁취국민운동본부 위원장으로 활동했고, 1988년 평화민주당 전국구 국회의원으로 당선된 이후 수석 부총재를 역임했으며, 국회 5·18광주민주화운동진상조사특별위원회 위원장직을 맡기도 했다.미국인 부인 문혜림은 1986년 의정부와 동두천에 최초의 기지촌 여성 공동체 '두레방'을 열어 소외되고 억눌린 기지촌 여성들의 인권과 자활을 위해 헌신했다.경기도 남양주시 화도읍 월산리 모란공원 민족·민주 열사 묘역에 안장되어 있다.사단법인늦봄문익환기념사업회는 21일부터 오는 26일까지 여의도 국회 의원회관에서 한국 민주주의와 인권을 위해 헌신한 문동환·문혜림(Faye Moon) 부부의 활동 모습이 담긴 사진 및 영상 작품 전시회 '움직이는 공동체'를 연다.또 오는 25일 4시부터는 여의도 국회의원회관 제1소회의실에서 영화 <북간도의 십자가> 상영회를 개최한다.영화 <북간도의 십자가>는 3.1운동 100주년을 맞아 지난 2019년에 제작, 개봉된 다큐멘터리로 역사학자 심용환이 문동환의 회고를 따라 북간도 곳곳에 숨겨진 기독교 항일 독립운동의 흔적과 의미를 따라간 작품이다. 문동환의 마지막 영상이 담겨 있기도 하다.이번 전시는 문익환 목사의 유택 박물관인 서울 강북구 인수봉로 <문익환 통일의집>에서도 동시 진행중이며 국회에서 전시하기 어려운 문동환과 문혜림의 유품과 자료, 작품 등이 내년 2월 말까지 전시될 예정이다.사단법인늦봄문익환기념사업회는 "지난해 겨울 비상계엄 사태 이후 의회정치가 시민과 함께 발맞춰 나아가며 보다 나은 사회로 나갈 수 있는 토대를 마련한 지금, 문동환과 문혜림의 삶이 정치와 시민운동이 나아가야 할 방향을 찾는 길잡이가 될 수 있길 바란다"고 소개했다.