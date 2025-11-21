"UN 보고에 주민 의견 빠졌다"… 봉화·태백·석포 주민, 민변에 항의

큰사진보기 ▲지난 1일 경북 봉화군 석포면사무소 주차장에서 석포 주민들이 UN 관계자가 탄 차량에 서한을 전달하려 했으나 전달하지 못했다며 이는 민변 소속 변호사들이 막았기 때문이라고 주장했다. ⓒ 봉화생존권공투위 관련사진보기

경북 봉화군 석포면과 인근 강원도 태백시 주민들로 구성된 '봉화·태백·석포 생존권 사수 공동투쟁위원회'(공투위)가 "최근 열린 UN 기업과 인권 실무그룹 초청 간담회가 지역 주민들의 의견을 배제한 채 진행됐다"며 재발방지 대책을 요구하고 나섰다.공투위는 21일 민주사회를 위한 변호사모임(민변)에 공식 서한을 전달하고 "지난 1일 피차몬 여판통 위원장이 석포를 방문했을 당시 석포면 주민들은 간담회에 초대받지 못했다"며 "여판통 위원장에게 주민 입장을 전달하려 했으나 민변 소속으로 보이는 인사들에 의해 접근을 제지당했다"고 주장했다.이들은 환경단체가 지난달 31일 정식 공문이 아닌 메신저 메시지만으로 석포면사무소 회의실 사용을 요청하고 주민에게는 어떠한 공식 안내를 하거나 참여를 요청하지 않았다고 지적했다.또 간담회 당일 소식을 뒤늦게 접하고 60여 명의 주민들이 석포면사무소에 모여 여판통 위원장에게 주민 입장을 담은 영문 자료를 직접 전달하려 했으나 민변 소속으로 보이는 인사에게 접근을 제지당했다는 것이다.공투위는 "이로 인해 UN에 왜곡된 인식이 전달될 우려가 있다"며 "일부 환경단체의 주장이 지역 전체의 여론으로 비칠 위험이 크다"고 말했다.공투위는 영풍 석포제련소가 지난 2019년 이후 약 5,200억 원을 투입해 폐수 외부 무방류 시스템과 오염 확산 방지시설을 구축하는 등 환경 개선에 나서고 있다는 점도 언급했다.제련소 상·하류 수질이 환경기준을 충족하고 인근 하천에 멸종위기종인 수달이 서식하는 등 현장의 변화를 주민들이 직접 체감하고 있다고도 했다.공투위는 "민변이 국제기구에 특정 단체의 입장만을 전달하지 말고 실제 거주 주민의 목소리가 반영되도록 절차적 공정성과 투명성을 확보해야 한다"며 "이번 주민 배제 경위를 확인하고 재발 방지 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.그러면서 "민변과 환경단체, 지역 주민이 모두 참여하는 공식 간담회가 열린다면 적극 협조하겠다"고 밝혔다.