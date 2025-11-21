폭언에 욕설, 악성 민원에 병드는 교사들... "대책 마련하라"

폭언 욕설 비방, 허위 사실 유포 등 교사들이 겪는 악성 민원은 다양했다.
21일 전국교직원노동조합 경기지부(아래 경기지부)는 경기도교육청 앞에서 기자회견을 열어 올해 11월부터 설문조사 형식으로 진행한 악성 민원 실태 조사 내용을 공개했다. 교권 보호 대책 마련을 위한 조사라는 게 경기지부 관계자 설명이다.
경기지부는 정당한 문제 제기를 넘어 교사에게 폭언과 협박, 허위 신고 반복 등으로 정신적 신체적 피해를 주는 행위를 '악성 민원'으로 정의했다.
우선 악성 민원 형태를 보면 동일 사안에 반복적으로 제기되는 과도한 민원 제기가 가장 높았다. 교육 활동(수업·생활 지도평가)에 간섭을 받는 경우도 많았고, 폭언 욕설 비방 등 언어폭력을 당하는 경우도 있었다.
이러한 악성 민원으로 정신적 스트레스에 이은 신체적 건강 악화에 시달리고 있다는 응답이 특히 많았다. 수업 진행에 어려움을 겪는다는 응답과 법적 분쟁을 겪었다는 답변도 있다. 악성 민원 대응 과정에서 가장 힘들었던 점은 그 책임을 개인에게 돌리는 분위기였다.
"일선 교사들 존엄성과 전문성 짓밟는 명백한 비하"
한편 이날 경기지부는 기자회견에서 최근 홍보 동영상으로 물의를 빚은 경기도교육청에 대한 투쟁을 선포하기도 했다. 교사를 무시하며, 또한 성과주의에 매몰된 보여주기식 일방적 정책을 강행한다는 이유다.
경기지부는 "하이러닝 AI 서논술형 평가 홍보 영상은 교육청이 교사를 어떻게 바라보는지를 적나라하게 드러낸 상징적 사건"이라며 "현장 의견 수렴도 없이 사업을 추진하더니, 교사를 AI 시스템의 부속품처럼 묘사하며 교사의 전문성과 존재 가치를 모욕했다"라고 목소리를 높였다.
해당 영상은 경기도교육청이 최근 유튜브 등에 올렸다가 교사 비하 논란이 벌어지자 내린 2분 08초 분량 동영상이다. 교사가 "너희들에게 큰 발전이 있을 거야"라고 말하자, AI는 곧바로 "빈말입니다. 음성에 진심이 담겨 있지 않았습니다"라고 말하는 내용 등이 있어 교사들 반발이 컸다(관련 기사 : 경기교육청 교사 비하 영상 논란... '화장실 가면서 회의 있다고 거짓말')
이재민 경기지부장은 "일선 교사들의 존엄성과 전문성을 짓밟는 명백한 비하"라고 비판했다. 또한 "이뿐만이 아니라 올 초 갑작스럽게 교사 전보 강행, 늘봄 확대, 급식 민영화 시도 등으로 학교를 혼란스럽게 했다"며 "12월 6일 경기교사결의대회를 통해 현장의 모든 분노를 응집시키고, 경기 교육을 지키기 위한 강력한 투쟁을 진행해 나가겠다"고 밝혔다.
경기지부는 투쟁을 선포하며 무리한 AI 정책 추진 중단과 악성 민원으로부터 교사들을 보호할 대책을 마련하라는 등의 요구를 내놨다.