"도시의 골칫거리가 아니라, 도심 생태계 건강성을 보여주는 중요한 새"

백로 모니터링

대전의 도심 백로는 번식지가 반복적인 벌목과 개발 압력으로 심각한 위기에 처한 종이다. 대전환경운동연합은 청주충북환경운동연합 전북환경운동연합과 함께 공동으로 도심 백로 문제 해결을 위해 협력해 왔다.대전은 갑천, 유등천, 대전천 등의 하천과 인근 습지가 연결된 도시 생태 구조를 가지고 있어 매년 봄이면 백로와 왜가리 등이 찾아와 번식 해왔다. 그 동안 도심 곳곳에서 백로 번식지가 민원을 핑계로 벌목이 자행되면서 번식지가 사라지는 일이 반복되었다. 2013년 궁동, 2014년 남선공원, 2015년 내동에서 대규모 벌목이 이뤄졌다.전국적으로는 번식기(5~7월)에까지 둥지 나무가 제거되는 사례도 적지 않았다. 이는 새끼 백로들이 둥지에서 떨어져 폐사하거나 구조해야 하는 사태가 벌어지곤 한다. 특히, 올해 2025년 6월, 선화초등학교에서 벌어진 벌목으로 대전에서도 새끼백로들을 구조하는 일이 벌어졌다.도심 백로 서식지 문제가 더 이상 미룰 수 없는 수준임을 보여주는 사건이다. 학교 증축을 명분으로 번식기 중에 진행된 벌목으로 인해 115마리의 어린 백로가 둥지를 잃었고, 구출했다. 이 중 약 30개체가 폐사하했다. 구조된 개체들 가운데 34마리는 대전환경운동연합의 요청으로 노란색 가락지가 부착된 뒤 자연으로 방사되었다.이러한 상황 속에서 대전환경운동연합은 방생된 백로의 이동과 생존을 추적하는 노란가락지 백로 모니터링과 시민제보에 나선다. 이번에 방사된 노란가락지를 단 백로는 어느 하천을 이용하는지, 어느 지역에서 먹이를 찾는지, 위험한 인공 구조물에 접근하는지 확인하는 과정이 될 것이다. 더불어 매년 번식지로 다시 돌아오는지 등을 확인할 수 있는 중요한 자료가 될 전망이다.대전환경운동연합은 대전의 세 하천과 인근 습지를 중심으로 시민이 자유롭게 탐조를 하며 가락지가 보이는 백로를 발견할 경우, 사진 또는 위치 정보를 제보할 수 있도록 온라인 폼을 마련했다. 제보된 자료는 백로의 서식·이동 데이터를 체계적으로 축적하는 데 활용되며, 향후 번식기 벌목 중단 요구와 대체 서식지 지정 등 정책 제안의 근거가 된다.이정임 대전환경운동연합 대표는 "백로는 도시의 골칫거리가 아니라, 도심 생태계의 건강성을 보여주는 중요한 지표종"이라며 "시민들이 만드는 관찰 데이터는 도시의 생태정책을 바꾸는 강력한 힘이 될 것"이라고 강조했다. 또한 "지자체는 이제 민원 중심의 단기 대응이 아니라, 번식기 보호 원칙과 대체 서식지 조성 등 과학적 기반의 장기적 보전 정책을 마련해야 한다"고 설명했다.대전환경운동연합은 백로 서식지 실태보고서 발간, 번식기 벌목 전면 중단 촉구 캠페인, 대전시 백로 보호 지침 마련 요구, 시민 생태탐조 프로그램 운영과 시민조사 확대 등의 활동을 이어갈 예정이다. 이번 모니터링 참여는 누구나 가능하며, 제보 링크를 통해 간단히 참여할 수 있다.제보 링크: bit.ly/백로모니터링