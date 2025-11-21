여성 임원 비율 54% '이 회사', 매출 5조 원 목전

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.
[여성과 기업] 여성 임원 비율 54%, 과반 넘어선 올리브영 - CJ그룹 전체 여성 임원 비율은 19%
19%.
CJ그룹의 여성 임원 비율입니다. CJ그룹은 18일 임원인사를 단행했는데요. 이번 승진자 중 여성은 총 11명으로, 이로써 그룹 전체 여성 임원 비율도 16%에서 19%로 높아졌다고 합니다. 국내 100대 기업(상장사 매출액 기준 상위 100개) 여성 임원 비율이 전체의 6.5%라고 하는데요. CJ그룹은 그 평균치의 3배 가량의 여성 임원을 기용하고 있는 셈입니다. 특히 올리브영의 경우 여성 임원 비율이 54%(28명 임원 중 15명), 과반을 넘어섰습니다.
이선정 올리브영 대표가 올리브영을 비약적으로 성장시킴에 따라, 여성 리더십에 대한 그룹 내 긍정적 평가도 함께 상승한 게 아니냐는 분석이 나옵니다. 2022년 10월 그룹 내 최초 여성 CEO로 발탁된 이 대표는 매해 자신의 능력을 증명해 왔습니다.
2024년 기준, 올리브영은 그룹 전체 영업이익의 25%를 차지할 정도로 성장했는데요. 2023년 매출 3조 8682억 원, 영업이익 4607억원을 기록했습니다. '이선정 체제' 전과 비교해봤을 때 각각 39.1%, 69.7% 오른 성과였습니다. 2024년 매출도 상향 곡선을 그리며 4조 7935억 원에 영업이익 5993억 원으로 집계됐습니다. 올해 3분기 누적 매출은 4조 2531억 원으로 같은 기간으로 비교했을 때 역대 최대 실적을 기록중입니다. 연매출 5조 원 돌파 가능성까지 점쳐지고 있는 상황입니다.
[여성과 정치] 장동혁 대표는 '전국여성대회'에 가서 뭐라고 했을까
한국여성단체협의회 주최, 제 60회 전국여성대회가 18일 코엑스에서 열렸습니다. '양성평등의 시대, 여성이 함께'가 주제였는데요. 내년 지방선거를 앞둔 만큼, 여성의 정치 참여 확대가 필요하다는 목소리가 주목을 받았습니다. 허명 회장은 "국가 경쟁력을 강화하기 위해서는 도처에 남아 있는 성차별이 하루빨리 제거돼야 할 것"이라며 "내년 6월 3일 전국동시지방선거에서 여성이 정관계에 대거 진출할 수 있도록 함께 힘을 모아야 한다"고 강조했습니다.
이재명 대통령 부인 김혜경 여사는 해외 순방 일정으로 인해 영상 축사로 인사말을 대신했는데요. 김 여사는 "오늘날 혁신과 변화의 중심에는 여성이 있다. 풍부한 창의력과 따뜻한 감수성, 사회와 사람을 바라보는 섬세한 시각으로 우리 공동체에 긍정적인 영향을 끼쳐왔다"며 "앞으로도 우리 여성들이 사회 각 분야에서 당당히 목소리를 내며 중심 역할을 수행할 수 있도록 힘껏 응원하겠다"고 말했습니다.
이날 축사를 위해 연단에 선 이 중, 장동혁 국민의힘 대표도 있었습니다. 장 대표는 "여성이 사회에서 더 적극적으로 목소리를 내고 주도적인 역할을 하기 위해서는 아직 가야 할 길이 남아 있다"며 "여성이 능력껏 일하고 마음껏 도전하고 더 큰 리더십을 발휘할 수 있는 모든 길을 함께 열겠다. 내년 지방선거에서부터 여성들의 정치 참여의 문을 더 활짝 열겠다"고 약속했습니다.
그런데 말입니다. '여성들의 정치 참여 문을 더 활짝' 열려면, 내년이 아니라 지금부터 '여성이 능력껏 일하는 리더십을 발휘할 수 있는 길'을 열어야 하지 않을까요. 김예지 국민의힘 의원을 향해 '장애인'이자 '여성'이라는 이유로 맹비난을 한 박민영 대변인의 사의를 수용하지 않고 '구두 경고'를 한 당사자, 장 대표라는 점에서 고개가 갸웃거리게 되네요(관련 기사 : 김예지 "박민영 사과, 받은 바 없다... '사의 반려' 이해 안 돼" https://omn.kr/2g3rq).
[여성의 시간] "나를 힘들게 하는 상사가 있다? 그를 승진시켜라"
IT 업계에서 30년을 몸담았고, 결국 어도비코리아 첫 여성 대표의 자리에까지 오른 우미영씨의 책 <나를 믿고 일한다는 것>(퍼블리온 출판)의 한 대목을 전해드립니다. 부정적으로만 느껴지는 '사내 정치'에 대한 다른 시선이 돋보이는 단락입니다.
"한국에서는 사내 정치라는 말이 부정적으로 쓰이고 있고 여전히 사내 정치와 관련해 고민하는 후배들이 있다. 나는 그들에게 '나를 위한 이사회'를 만들어 보라고 제안한다. '나를 위한 이사회'는 나의 성공을 위해 도움을 주고, 사내 소식을 알려주며 솔직한 조언을 해줄 사람들로 구성해야 한다.
(중략) 나를 위한 이사회에서 가장 중요한 멤버 중 하나는 상사다. 내가 상사의 성공을 돕는 사람으로 포지셔닝되어야 한다. 평소 상사와 신뢰를 쌓아두면 좋은 기회가 생겼을 때, 또는 누군가를 천거하거나 인선할 때 나를 떠올릴 것이다. 상사와 나는 서로 부족한 부분을 채워주는 보완관계라는 점을 기억하자. 한편, 나를 힘들게 하는 상사로부터 벗어나는 가장 효과적인 방법은 그를 승진시키는 것임을 가슴에 새기자.
(중략) 동료도 상사 못지않게 중요한 멤버다. 협업하는 관계라면 동료는 나의 성공에 절대적인 영향을 준다. 업무를 수행하는 과정에서 갈등이 생기기 쉽다. 이런 관계에서 내가 먼저 협조함으로써 정치적 우위를 확보할 수 있다. (중략) 네트워크가 좋다는 것은 그저 아는 사람들이 많다는 뜻이 아니다. 스스로 '똑똑하고 유능합니다'라고 얘기하지 않아도 '그 사람은 참 똑똑하고 성실해요'라고 말해줄 사람, 기회가 있을 때 나를 떠올려줄 수 있는 사람들이 더 중요하다."