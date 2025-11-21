여성 임원 비율 54% '이 회사', 매출 5조 원 목전

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

큰사진보기 ▲서울 시내 올리브영 매장 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲'양성평등의 시대, 여성이 함께' 제60회 전국여성대회가 2025년 11월 18일 열렸다. ⓒ 한국여성단체협의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 시내 한 서점가에서 책을 읽고 있는 여성. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"한국에서는 사내 정치라는 말이 부정적으로 쓰이고 있고 여전히 사내 정치와 관련해 고민하는 후배들이 있다. 나는 그들에게 '나를 위한 이사회'를 만들어 보라고 제안한다. '나를 위한 이사회'는 나의 성공을 위해 도움을 주고, 사내 소식을 알려주며 솔직한 조언을 해줄 사람들로 구성해야 한다.



(중략) 나를 위한 이사회에서 가장 중요한 멤버 중 하나는 상사다. 내가 상사의 성공을 돕는 사람으로 포지셔닝되어야 한다. 평소 상사와 신뢰를 쌓아두면 좋은 기회가 생겼을 때, 또는 누군가를 천거하거나 인선할 때 나를 떠올릴 것이다. 상사와 나는 서로 부족한 부분을 채워주는 보완관계라는 점을 기억하자. 한편, 나를 힘들게 하는 상사로부터 벗어나는 가장 효과적인 방법은 그를 승진시키는 것임을 가슴에 새기자.



(중략) 동료도 상사 못지않게 중요한 멤버다. 협업하는 관계라면 동료는 나의 성공에 절대적인 영향을 준다. 업무를 수행하는 과정에서 갈등이 생기기 쉽다. 이런 관계에서 내가 먼저 협조함으로써 정치적 우위를 확보할 수 있다. (중략) 네트워크가 좋다는 것은 그저 아는 사람들이 많다는 뜻이 아니다. 스스로 '똑똑하고 유능합니다'라고 얘기하지 않아도 '그 사람은 참 똑똑하고 성실해요'라고 말해줄 사람, 기회가 있을 때 나를 떠올려줄 수 있는 사람들이 더 중요하다."