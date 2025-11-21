339억짜리 화장실, 이렇게 투자하는 이유가 있습니다

AD

큰사진보기 ▲NASA 우주선 화장실, 무중력 생존을 지탱하는 핵심 기술휴스턴 NASA 존슨우주센터에 전시된 국제우주정거장(ISS)용 화장실(Waste Management System). 중력이 없는 우주 환경에서는 배설물이 아래로 떨어지지 않기 때문에, 강력한 공기 흐름(vacuum airflow)으로 고체와 액체를 빨아들이고 분리하는 방식으로 작동한다. 왼쪽 패널은 공기압 조절 장치와 배설물 이동 경로를 제어하는 콘솔이고, 가운데 은색 실린더는 고체 폐기물을 압축·건조시키는 저장 챔버다. 오른쪽의 노란 깔때기형 장치는 우주인들이 소변을 볼 때 사용하는 흡입형 소변 캡으로, 소변은 정화 과정을 거쳐 다시 물로 재활용된다. 우주 화장실은 단순히 ‘배설 설비’가 아니라, 우주인의 생명을 지키는 생명유지시스템(Life Support System)의 핵심 기술이다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | NASA에서 우주 화장실을 보며 느꼈다.

우주의 생존 기술과 지구의 지속가능한 위생 기술은

결국 같은 철학으로 연결된다는 것을.



바로 "물을 쓰지 않고, 배설물을 자원으로 되돌리는 것"이다.

필자는 지난 20여 년 동안 이 철학을 바탕으로 자연순환형 화장실을 연구해 왔고,

바로 우리나라의 해우소가 그런 철학을 담은 화장실이란 것을 알았다.



그 성과는 스위스 제네바에서 열린 국제 환경기술 전시회에서 친환경 화장실 분야 국제상을 수상하며 세계적으로도 인정받았다.



우주에서 배운 교훈은 분명하다. 미래의 화장실은 기술을 화려하게 만드는 것이 아니라

자연과 순환을 회복하는 것에서 출발해야 한다.



다음 편에서는

인류 역사상 가장 훌륭한 화장실은 무엇이었는지,

그리고 그것이 왜 지금 우리에게 중요한지 살펴보고자 한다.

빌 게이츠가 지난 2018년 국제회의 연단에서 "이 비커 안에 뭐가 들어 있는지 짐작하실 겁니다. 맞습니다, 사람의 대변입니다"라고 말하며 인류의 위생 현실을 정면으로 드러냈다면, 그다음 우리가 바라봐야 할 장소는 지구가 아니다. 우주다.지구에서는 화장실이 조금 불편하면 참았다가 다른 곳을 찾으면 되지만 우주에서는 단 한 번의 배설도 '생존과 직결된 기술'이다. 중력이 없고, 공간은 협소하며, 물은 고가의 생명자원이다. 지구에서는 너무 당연해서 잊고 사는 "배설"이 우주에서는 가장 치밀한 과학과 공학을 요구한다. 그래서 나는 오래전부터 궁금했다. "우주인은 도대체 어떻게 배설할까?"한번은 휴스턴에 사는 손자와 함께 미국항공우주국(NASA) Johnson Space Center(존슨 우주 센터)를 방문할 기회가 있었다. 대부분의 방문객이 로켓과 우주복에 감탄하는 동안 나는 오직 한 곳만 바라봤다.우주 화장실.중력이 없는 우주에서는 대변과 소변은 '떨어지지' 않는다. NASA 안내원은 이렇게 설명했다. "우주에서는 중력이 없으니, 공기로 빨아들여야 합니다." 우주 화장실의 핵심은 진공 기반의 공기 흐름 시스템이다. 강한 흡입력으로 고체와 액체를 분리하고, 액체는 정화해 다시 물로 재사용하며, 고형물은 압축·건조해 저장하거나 연구용으로 보관한다.장기 임무에는 이를 비료나 에너지로 재활용하는 연구도 이미 시작되었다. 지구에서는 물을 흘려보내면 끝이지만 우주에서는 그렇게 할 수 없다. 물이 귀하고, 오염수는 버릴 공간이 없다. 배설물 처리 하나가 곧 우주인의 생명 유지를 위한 기술인 것이다.NASA에서 가장 놀라웠던 사실은 우주 화장실이 단순한 위생 설비가 아니라 국가 전략 기술이라는 점이었다. 미국 NASA, 유럽우주국(ESA), 일본 JAXA 등 우주 강국들은 수십 년간 생명유지시스템(Life Support System)에 수조 원 규모의 연구비를 투입해 왔다.특히 국제우주정거장(ISS)에 설치된 최신 화장실 하나 개발 비용이 무려 2300만 달러(약 339억 원)에 달한다는 점은 많은 사람을 놀라게 했다. 이는 우주인의 안전이 단 한 번의 사고에도 치명적일 수 있기 때문에 배설물 처리 기술이 로켓 엔진 만큼이나 중요한 기술로 여겨지기 때문이다. 진정한 생명 기술은 '호흡'만이 아니라 배설까지 포함한다는 사실을 NASA는 보여주고 있었다.영화 마션(Martian)에서 주인공 마크 와트니가 동료 우주인들의 건조된 배설물을 비료로 사용해 감자를 키우며 살아남는 장면이 있다. 많은 사람들이 영화적 상상력이라고 생각한다. 그러나 NASA 연구진은 "충분히 현실적이며 원리에 맞는 방식"이라고 설명한다. 우주에서는 모든 자원이 극도로 제한되기 때문에 배설물은 버리는 것이 아니라 자원으로 순환되어야 한다. 지구든 우주든, 배설물은 '쓰레기'가 아니라 영양, 비료, 물, 에너지의 순환을 이루는 자연의 일부라는 사실을 우리는 다시 확인하게 된다.NASA의 우주 화장실을 직접 보고 난 뒤 나는 아주 명확한 결론을 얻었다. "미래의 화장실은 결국 물을 쓰지 않고, 배설물을 자원으로 되돌리는 순환 구조여야 한다." 지구는 기후위기와 물 부족 시대에 진입했고, 우주 역시 자원이 절대적으로 부족하다. 세상은 서로 다르지만 화장실의 해답은 같다. 무수(無水)·분리·순환 기반 화장실. 우주 화장실은 그 방향을 가장 먼저 보여주는 실험장이었다.