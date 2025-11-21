경찰, 이진숙 전 방통위원장 불구속 검찰 송치

▲이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발공직선거법 위반 등 혐의로 경찰에 체포됐다가 석방된 이진숙 전 방송통신위원장이 지난 5일 오후 서울 양천구 서울남부지검에서 영등포경찰서장 등에 대한 고발장을 접수한 뒤 지검을 나서며 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기