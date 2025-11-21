"학교자치, 함께 만드는 공동체 위해 교장-교감-교사 역할은?"

큰사진보기 ▲전국교장교감원장원감좋은교육정책포럼은 21일 오후 경남교육연수원에서 “학교자치, 함께 만들어가는 공동체와 교장의 역할”이란 주제의 토론회를 열었다. ⓒ 손동빈 관련사진보기

교육과정의 중앙집중화는 교사의 전문적 역량 저하를 불러왔다. 교사의 역할이 '교육을 설계하고 창조하는 전문가'가 아니라, '타인의 생각과 계획을 실행하는 수행자'로 한정되었기 때문이다. 이는 학교에서 민주주의가 무력화되는 대표적인 사례이기도 하다.... 학교업무 재구조화의 핵심은 교사들이 본연의 업무인 교육활동에 전념할 수 있는 환경을 조성하는 것이다. 학교 조직의 방향은 담임교사의 수업과 생활지도를 실질적으로 지원하는 데 초점을 두어야 한다."박순걸 김해 대감초등학교 교장이 전국교장교감원장원감좋은교육정책포럼 주최로 21일 오후 경남교육연수원에서 열린 "학교자치, 함께 만들어가는 공동체와 교장의 역할"을 주제로 한 토론회에서 "교육과정 중심 학교 구현을 위한 학교업무 재구조화와 교장(감)의 역할"에 대해 이같이 설명했다.박 교장은 "교사가 존경받던 시대는 이미 지나갔다. 학부모가 신뢰할 수 있는 것은 이제 '교사의 지위'가 아니라 '교육과정과 수업의 질'이다. 탄탄한 교육과정과 수업 전문성이 뒷받침되지 않는다면, 존경을 기대할 수도, 요구할 수도 없다"라며 "그러나 학교는 코로나19를 거치면서 학부모에게 문을 닫고 자신을 스스로 고립시켰다"라고 밝혔다.이어 "학교는 철옹성을 구축하고 학부모가 도저히 이해할 수 없는 교육과정으로 학부모들의 변화 요구와 참여를 외면했고, 이는 민원의 급증과 연이은 교권의 추락으로 이어지는 계기가 되었다. 서로를 볼 수 없는 담벼락 너머는 불신만이 가득할 뿐이고, 사회와 가정과 단절된 학교는 끊임없는 감시와 소송의 장이 되었다"라고 덧붙였다.이제 필요한 것은 '교육과정 중심의 학교업무 재구조화'라고 밝힌 박 교장은 "이는 최소한 담임교사만이라도 행정업무의 부담에서 벗어나, 오롯이 수업에 집중할 수 있는 토대를 마련하는 일이다"라며 "그렇게 할 때 비로소 학부모는 교사를 다시 신뢰하고 존중할 수 있을 것이다. 나는 이것이 신뢰 회복의 첫 번째 관문이라 믿어 의심치 않는다"라고 강조했다.교사의 업무 과중을 거론한 그는 "문교부 시절부터 교육부에 이르기까지 수십 년 동안 '교사의 행정업무 경감'이 수없이 외쳐졌지만, 정작 교사들은 그 변화를 체감하지 못한다"라며 "그 이유는 정부와 교육감이 바뀔 때마다 쏟아지는 새로운 정책들, 그리고 실적과 문서 중심으로 돌아가는 학교 시스템에 있다. 겉으로는 화려한 교육과정이지만, 실제로는 '페이퍼워크'에 매몰된 행정 중심의 학교가 되어버린 것이다"라고 밝혔다."교육전문가가 아닌 행정전문가로 전락하는 교사"라고 한 그는 "교육과정의 중앙집중화는 교사의 전문적 역량 저하를 불러왔다. 교사의 역할이 '교육을 설계하고 창조하는 전문가'가 아니라, '타인의 생각과 계획을 실행하는 수행자'로 한정되었기 때문이다. 이는 학교에서 민주주의가 무력화되는 대표적인 사례이기도 하다"라고 밝혔다.그는 "관리자의 수평적 소통 부재는 교사의 고충과 애로사항을 전달할 통로를 차단했다. 이에 교사들은 불필요한 행정 업무를 스스로 감내하며, '어떻게든 빠르게 결재를 받는 것'에 초점을 맞추는 구조에 익숙해졌다"라며 "그 결과 교사는 점차 행정의 전문가로만 성장하게 되었고, 교육의 본질은 점점 더 멀어지게 되었다"라고 덧붙였다.학교업무 재구조화를 위해 '교사에게 권한을, 교사가 움직이는 학교'를 강조한 박 교장은 "결국 학교업무 재구조화란 단순한 업무 재분배가 아니라, 업무분장·교육과정 운영·회의 방식·의사 결정 구조 전반을 교육과정 중심으로 재설계하는 일이다. 이러한 체제 속에서 교사가 중심이 되어 학교가 움직여야 진정한 변화가 가능하다"라고 설명했다.이어 "그동안 교육과정 중심 학교업무 재구조화를 시도했던 많은 학교가 좌절을 겪은 이유는, 관리자가 끝까지 권한을 내려놓지 못하고 개입했기 때문이다"라며 "진정한 학교의 변화는 관리자가 권한을 교사에게 이양하고, 교육과정의 주체로서 교사를 신뢰할 때 비로소 시작된다"라고 덧붙였다.교장의 역할에 대해 그는 "가르치고 배우는 일이 중심이 되는 학교문화를 만드는 교장, 민주적인 학교 의사결정 문화를 만드는 교장, 민주적인 협의 문화 정착을 위한 관리자의 권한위임, 교육과 행정의 경계를 세우는 교장이어야 한다"라고 밝혔다.박순걸 교장은 "무엇보다 교사들이 자발적으로 참여하고 과정에 주체적으로 개입하도록 만드는 힘은 관리자의 태도와 신뢰의 리더십에서 비롯된다. 관리자가 교사들의 고민과 결정을 존중하고, 그 결과를 신뢰하며 지지할 때 학교업무 재구조화는 비로소 성공할 수 있다"라고 제시했다.교감에 대해 그는 "학교행정의 최일선에 서 있는 교감은 신규교사나 업무 경험이 부족한 교사가 과도한 업무로 인해 고립되거나 소진되지 않도록 세심히 살펴야 한다"라며 "교사가 업무 과중으로 인해 수업이나 교육과정 운영이 파행을 겪지 않도록 지원하고, 특히 담임교사의 경우에는 학급 학생들의 생활지도가 소홀해지지 않도록 지속적인 관심과 지원을 기울여야 한다"라고 밝혔다."교사의 본질을 지키는 길, 학교업무 재구조화에서 시작된다"라고 한 박순걸 교장은 "교사들을 교육과 무관한 행정업무, 전시성 행사, 실적 중심의 홍보 활동으로부터 벗어나게 하여, 아이들 곁으로 돌려보내야 한다"라며 "학교혁신은 거창한 변화가 아니다. 학교가 교육 본연의 기능을 제대로 수행할 수 있도록 여건을 마련하는 것, 그것이 바로 학교혁신의 출발점이다"라고 제시했다.전국교장교감포럼은 지난 6월 출범한 이후, 학교교육의 실행자이자 전문가인 교장․교감․원장․원감들이 학생의 삶과 성장에 중심을 둔 교육이 가능하도록 책임있는 역할을 수행하고 유․초․중등교육 전반의 변화를 위한 정책을 제안함으로써 우리나라 공교육과 대안교육의 미래를 열어가는 것을 목적으로 활동하고 있다.이날 포럼에는 전국에서 120여명의 교장(감)․원장(감)이 참가했다. 이홍철 관봉초 교장이 사회, 황금주 경남교육정책연구소장이 좌장을 맡아 행사가 진행되었다. 박종훈 교육감이 참석해 인사말을 했다.노경석 명곡고 교사는 "학교자치의 방향과 교사가 바라는 교장(감)의 모습"을 주제로 갈등 조정자로서의 교장, 교사의 교육활동을 보호하는 교장, 구성원을 존중하는 교장의 모습을 제시하였다. 노 교사는 "학교가 민주적 공동체로 성장하기 위해서는 자율성과 민주성을 바탕으로 구성원을 존중하는 교장의 리더십이 필요하다"고 강조하였다.배경환 사천교육장은 "교사, 학생, 학부모와 함께 만드는 자율적 학교, 교장은 어떻게 변해야 하는가?"를 주제로, 교직원회, 학생회, 학부모회의 민주적 운영 사례를 공유하였고, 또 학교 구성원들의 자율성과 참여를 이끌어내는 교장의 역할을 설명하였다.박미홍 구봉초 교장은 "학교 공동체 갈등 조정을 위한 교장(감)의 역할"을 발표하며, 학교 내 갈등 중재 시스템을 구축과 교사의 교육활동을 보호하는 교장의 역할, 민원 대응에 적극적으로 나서는 리더십의 중요성을 제안하였다.손동빈 서울 금옥여고 교장은 교직원회·학생회·학부모회의 법적 기구화를 통한 '학교자치위원회' 구성을 제안하며 "민주적 학교자치를 실현하기 위해 교장·교감의 변혁적 리더십 강화와 교장 승진제도 혁신이 필요하다"고 강조하였다.