[서산] 고용위기 선제대응지역 지정, 직업훈련 생계비 대부 월 200만 원 지원

▲고용노동부 서산출장소에 따르면 서산 ’고용위기 선제대응지역’ 지정 기간은 21일부터 내년 5월 20일까지로 총 6개월이다. 지정기간 동안 기업과 근로자, 구직자를 대상으로 여러 고용안정 제도의 지원 요건이 완화되고 지원 수준이 확대된다. ⓒ 고용노동부 서산출장소 관련사진보기