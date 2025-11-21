[서산] 고용위기 선제대응지역 지정, 직업훈련 생계비 대부 월 200만 원 지원

서산시가 산업위기 선제대응지역 지정에 이어 '고용위기 선제대응지역'으로 지정되면서 노동자에 대한 구체적인 지원 대책이 발표됐다.
고용노동부 서산출장소에 따르면 서산 '고용위기 선제대응지역' 지정 기간은 21일부터 내년 5월 20일까지로 총 6개월이다. 지정기간 동안 기업과 근로자, 구직자를 대상으로 여러 고용안정 제도의 지원 요건이 완화되고 지원 수준이 확대된다.
우선 노동자와 구직자들에 대한 지원으로는 지정일 3개월 전부터 지정기간 종료일까지 퇴사한 실업자는 소득과 관계없이 국민취업지원제도 Ⅱ유형에 참여할 수 있다.
또한, 국민내일배움카드 지원 한도는 기존보다 200만 원 증액된 500만 원으로 상향되고 자부담률은 0∼20%로 완화된다.
특히, 직업훈련생계비 대부는 월 200만 원(총 2,000만 원까지)으로 지원되며, 근로자 생활안정자금 융자는 최대 2500만 원, 체불근로자 생계비 융자는 최대 1500만 원으로 확대된다.
사업주에 대한 지원도 이어진다. 고용노동부 서산출장소에 따르면 석유화학산업의 불황으로 고용유지 조치를 한 서산시 소재 사업장은 고용유지지원금 지원율이 상향된다.
우선지원대상기업은 사업주가 지급한 유급 휴업·휴직 수당의 80%를 지원받을 수 있으며, 대규모 기업은 60%를 지원받을 수 있다.
사업주가 직업능력개발 훈련 과정을 자체적으로 개설하거나 위탁 운영할 경우 우선지원대상기업은 훈련비 단가의 130%, 1000인 미만과 이상 기업은 각각 80%, 70%까지 지원받을 수 있다.
이에 대해 고용노동부 서산출장소 관계자는 21일 기자와 통화에서 "(고용노동부는) 지역 기업과 근로자, 구직자가 다양한 고용안정 지원을 받을 수 있도록 적극 행정을 추진하겠다"면서 "법과 규정에 따른 지원책 이외에도 서산시와 협력해 일자리 컨설턴트 등을 운영할 계획"이라며 이같이 밝혔다.
그러면서 "사업주에 대해서도 경기 불황에 따른 노동자들을 해고하지 않도록 당부하고 있다"며 "고용위기 선제대응지역 지정에 따른 예산집행 외에도 서산시를 비롯해 노동조합과 소통을 강화하겠다"라고 덧붙였다.
앞서 고용노동부는 지난 18일, 제4차 고용정책심의회를 개최하고 서산시를 비롯해 경북 포항시를 고용위기 선제대응지역으로 신규 지정하기로 심의·의결했다. 이는 지난 8월 '산업위기 선제대응지역' 지정에 이어 3개월여 만에 추가로 지정된 것이다(관련기사: [서산] '고용위기 선제대응지역' 지정, '지역 경제 마중물'
고용노동부 서산출장소에 따르면 다음 주 중 서산이 고용위기 선재대응지역으로 지정됨에 따라 관련 내용에 대한 지원과 홍보를 위한 회의를 서산시와 함께 개최할 예정이다.