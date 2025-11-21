광양경자청, 글로벌 공급망 재편 대응 간담회 가져

큰사진보기 ▲'광양만권경제자유구역 화학분야 투자유치 자문위원 간담회’에서 참석자들이 회의를 마치고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 광양만권경제자유구역청 관련사진보기

광양만권경제자유구역청은 21일 여수 베네치아 호텔에서 '2025 화학·신소재 전문가 간담회'를 열고 광양만권의 산업전략과 외국인투자(FDI) 유치 방향을 논의했다고 21일 밝혔다.이번 간담회는 글로벌 공급망 재편에 따른 것으로 ESG 기반 산업전환이 세계 제조업의 주요 변수로 떠오른 가운데 지역의 대응력을 점검하기 위해 마련됐다.이날 참석한 산업계·연구기관 전문가들은 미·중 기술경쟁 심화와 공급망 다변화 흐름이 제조업 입지 판단의 기준을 바꾸고 있다고 진단했다.특히 글로벌 기업들이 투자 결정에 있어 탄소저감, 친환경 공정, 지속가능성 등 ESG 요인을 필수 조건으로 고려하고 있는 만큼 광양만권이 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 이에 부합하는 산업 환경 조성을 강조했다.광양만권의 과제로 ▲친환경·저탄소 공정 적용 ▲신속한 인허가 체계 ▲항만 중심의 물류 접근성 ▲지역 기업과의 공급망 연계 등을 제시했다.아울러 외국인투자 활성화를 위해서는 전문 인력·에너지·물류 등 기반 인프라의 선제적 확보와 함께, 투자기업의 공정 전환 부담을 줄일 수 있는 정책적 지원 체계 확립이 필요하다는 견해도 밝혔다.이에 구충곤 광양경자청장은 "공급망이 전면 재편되는 지금이 광양만권에게는 새로운 도약의 분기점"이라며 "공급망 안정성을 갖춘 아시아 최고 수준의 친환경적인 첨단산업 거점으로 성장할 수 있도록 전문가 의견을 정책에 적극 반영하고, 글로벌 기업이 선택하는 투자환경 조성에 속도를 내겠다"고 말했다.