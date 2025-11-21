이재용식 삼성인사 본격화... '기술인재' 전면에 내세운다

큰사진보기 ▲발언하는 이재용 삼성전자 회장이재용 삼성전자 회장이 지난 10월 31일 APEC 정상회의장인 경주화백컨벤션센터에서 진행된 이재명 대통령과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 면담에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲21일 삼성전자가 '2026년 정기 사장단 인사'를 발표하고 반도체(DS) 부문의 전영현 부회장과 모바일·가전(DX) 부문의 노태문 사장의 투톱 체제를 수립했다. ⓒ 삼성전자 관련사진보기

삼성전자가 21일 2026년 정기 사장단 인사를 발표했다. 인공지능(AI)과 반도체, 기초과학 등 미래기술 중심의 인력 재편이다. 사장 승진 1명, 위촉업무 변경 3명으로 규모는 크지 않았지만 기술 인재를 전면에 세우는 이재용 회장의 최근 인사 스타일이 그대로 반영됐다는 평가다. 또 대표이사 2인 체제 복원으로 총수 중심 의사결정 구조가 강화되는 것 아니냐는 지적도 나온다.삼성전자가 이날 공개한 인사 내용을 보면, 우선 삼성벤처투자 대표였던 윤장현 부사장을 DX부문 CTO 겸 삼성리서치장으로 승진 임명했다. 개발과 소프트웨어 출신인 윤 CTO는 AI·로봇·바이오 투자를 이끌어온 인사다. 또 이 회장이 그동안 강조해온 '기술 기반 혁신을 구현할 적임자'로 꼽힌다.이번 인사에 눈에 띄는 점은 하버드대 석좌교수 박홍근를 삼성종합기술원장(사장)으로 영입한 것. 박 교수는 25년 넘게 화학과 물리 등 기초과학과 공학을 이끌어 온 글로벌 석학이다. 이 회장은 그동안 글로벌 디자인·AI·기초과학 분야에서 외부 인재를 적극적으로 영입해 왔다. 삼성전자는 "(박 교수의) 나노 기술 전문성 및 학문간 경계를 뛰어넘는 아이디어를 바탕으로 양자컴퓨팅 등 미래 반도체 신기술 연구를 주도할 예정"이라고 밝혔다.조직 운영 측면에서는 DX·DS 양대 축 모두 부문장 겸직 체제 유지를 선택했다. 노태문 사장은 대표이사 사장으로, 전영현 부회장은 대표이사 부회장으로 각각 승진했지만, 스마트폰과 메모리 핵심 사업은 그대로 부문장이 겸직한다. 이에 이 회장의 '소수 핵심 인물 중심의 속도전'과 함께 총수 중심의 의사결정 구조가 그대로 유지될 것으로 보인다.삼성전자는 "2인 대표이사 체제를 복원하고 핵심 사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라며 "이를 통해 불확실한 대내외 환경 아래에서 경영 안정을 도모하는 동시에 미래 기술을 선점하는 계기를 마련할 것"이라고 밝혔다.