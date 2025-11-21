김동연, 삭감됐던 복지 예산 복원 약속... "필수불가결한 예산 살리겠다"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 6일 오전 제387회 정례회 3차 본회의에서 겸기도의원들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲고영인 경기도 경제부지사가 21일 오전 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 경기도 복지 예산 복원 관련 입장을 밝혔다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 오전 파주에 있는 '경기도 최중증 발달장애인 통합돌봄센터' 1호점을 방문해 돌봄종사자 및 보호자들과 간담회를 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

경기도(도지사 김동연)가 21일 이재명 정부의 확대 재정에 따른 복지사업을 우선순위로 증액하면서 일부 삭감했던 자체 복지 예산을 복원하겠다고 밝혔다.고영인 경기도 경제부지사는 이날부터 시작되는 경기도의회 보건복지위원회의 내년도 본예산 심의를 앞두고 기자회견을 열어 노인상담센터 지원비, 노인복지관 운영비 등 주요 필수불가결한 복지 예산의 복원을 약속했다. 또한, 이번 예산 복원 노력에 이어 추후 집행이 가능한 사항은 내년도 추경을 통해 반영하겠다고 말했다.고영인 경제부지사는 "내년도 예산에 노인상담센터 지원비, 노인복지관 운영비 등 주요 필수불가결한 예산들이 온전히 반영되지 못했다는 사실을 확인했다"면서 "경기도 집행부는 의회와 적극 협력하고 복지 관련 단체들과 긴밀한 협의로 예산을 조정해 필수불가결한 예산이 복원되도록 하겠다"고 말했다.고영인 부지사는 "최대한 의회와 협력해 복원율을 높이라"는 김동연 경기도지사의 지침에 따른 조치라고 전했다. 앞서 김동연 지사는 지난 7일 성남 지역 민생투어 당시 "이재명 정부의 확대 재정에 따라 매칭하는 지방정부 예산이 많이 필요해서 그만큼 우리 자체 예산에 대한 다소간에 조정이 불가피했다"면서 "전략적으로 본예산과 추경에 담기 위한 판단을 했기 때문에 걱정하지 않으셔도 된다"고 말했다.고영인 부지사도 지난 18일 경기도 내 22개 사회복지 관련 단체로 구성된 경기도사회복지연대 대표단(19명)과 긴급간담회를 열고, 내년 복지 예산 편성 과정을 설명하면서 "삭감된 예산은 최대한 복구하겠다"고 약속했다. 고 부지사는 이날 오후에도 장애인복지단체연합회 관계자들과 만나 장애인 정책의 연속성과 현장 운영의 안정성이 흔들리지 않도록 보완대책을 설명할 예정이다.고영인 부지사는 이날 기자회견에서 "먼저 죄송하다는 말씀부터 드리겠다"고 말문을 열었다. 고 부지사는 "어르신, 장애인, 고립은둔 청년, 아동 등 취약계층의 삶의 질과 직결된 예산을 두고 다소 혼란이 빚어지고 있다"면서 "복지 현장의 혼란과 우려에 깊이 공감한다. 어르신, 장애인, 아동 등 우리 사회의 취약한 위치에 계신 분들의 복지 연속성과 안정성이 흔들려서는 안 된다는 의지를 분명히 밝힌다"고 말했다.고영인 부지사는 이어 "민선 8기 경기도정은 돌봄, 간병 등 전국에서 가장 앞선 복지 전달체계를 구축하며 도민들께서 삶으로 체감하실 수 있는 변화를 만들어왔다"면서 "내년도 예산편성 과정에서도 이 원칙과 방향에는 변함이 없다"고 강조했다.그러나 고 부지사는 "다만 윤석열 정부의 역주행 여파로 경제가 어려워지고 세수 확보가 줄어들다 보니 경기도 재정 상황이 어려워졌다"며 "이재명 정부 들어 정상화된 확대 재정에 발맞춰 국비에 매칭한 도비가 3,049억 원 정도 된다"고 설명했다. 주요 사업은 영유아보육료(344억 원), 보육교직원 인건비 지원(292억 원), 부모급여(185억 원), 아동수당(167억 원), 생계급여(108억 원), 아이돌봄(66억 원) 등이다.결국 이재명 정부와 매칭하는 복지사업을 우선순위로 증액하면서 약 3,000억 원 정도의 경기도 예산을 의무적으로 편성했고, 그 과정에서 경기도 복지사업 자체 예산에 대한 조정이 불가피했다는 설명이다.이와 관련 경기도의 한 관계자는 "내년 지방선거 경기도지사 출마예정자로 알려진 일부 더불어민주당 의원들이 이번 복지 예산 삭감에 대해 과도한 비판과 공격을 했는데, 이는 결국 이재명 정부의 복지 정책을 공격한 것 아니냐"고 안타까워했다.고영인 부지사는 또 "복지 예산이 전체적으로 (7.1%) 늘었지만, 일몰된 사업을 정리하고 통합하는 과정에서 복지 현장과의 협의가 충분히 이루어지지 못한 점도 사실"이라고 부연했다. 그러면서 경기도의회에 협조를 요청했다.고 부지사는 "문제 해결을 위해 경기도 집행부와 경기도의회가 초당적 협력을 해야 할 시점"이라며 "경기도 의회와 경기도 집행부가 힘을 모으면 도민 누구나 건강하고 안전한 삶을 살 수 있는 기본이 튼튼한 사회를 만들 수 있다"고 말했다.고영인 부지사는 복구를 추진하는 구체적인 사업과 예산 규모에 대해서는 "경기도 집행부가 예산을 편성해서 도의회에 넘긴 상황에서 어느 분야에 얼마를 살리겠다고 명시적으로 얘기하는 것은 적합하지 않다"면서 "여러 복지 관련 단체, 도의회와 긴밀히 협의해서 적절한 선을 마련하고 있다. 꼭 필요한 예산을 살리고, 그 외의 부분들은 내년 추경을 통해 마련할 예정"이라고 설명했다.